Sanjay Raut : ‘पक्ष सोडायचा असेल तर आधी…’, शिवसेना UBT सोडणाऱ्या खासदारांना संजय राऊतांचा इशारा

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सहभागी झालेल्या खासदारांना संजय राऊत यांनी कडक इशारा दिला आहे. संभाव्य बंडाच्या पार्श्वभूमीवर, संजय राऊत यांनी या सहा खासदारांसमोर एक अट ठेवली आहे, जर त्यांना पक्ष सोडायचा असेल, तर त्यांनी तात्काळ तसे करावे, पण त्याआधी राजीनामा देणे बंधनकारक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सहा खासदारांनी बुधवारी (१७ जून) सकाळी ९:३० च्या सुमारास एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
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यावेळी संजय राऊत यांनी सांगितले की, अद्याप कोणीही राजीनामा पत्र सादर केलेले नसल्यामुळे, सर्व खासदार आपल्यासोबत आहेत आणि आपला पक्ष एकसंध आहे, असे ते अजूनही गृहीत धरत आहेत. मात्र, पक्षात फूट पडण्याच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर, संजय राऊत यांनी एका पत्रकार परिषदेत बंडखोर खासदारांना स्पष्टपणे सांगितले, “उद्धव ठाकरे यांनी या खासदारांना निवडणूक लढवण्यासाठी तिकीट आणि पैसे दिले होते. तरीही, जर त्यांच्याबद्दल अशा बातम्या पसरत असतील, तर त्या खोडून काढल्या पाहिजेत. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना सर्वतोपरी पाठिंबा दिला. असे असूनही, जर ते अशी बंडखोर पावले उचलत असतील, तर महाराष्ट्राची जनता त्यांना सोडणार नाही.”
बंडखोर खासदारांना उद्देशून संजय राऊत म्हणाले, “ज्यांना पक्ष सोडायचा आहे, त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा. ते आपल्या पक्षातून निवडून आले आहेत, आपल्या मतदारांनी त्यांना मतदान केले आहे. आपल्या पक्षाने व्हीप जारी केला आहे. उद्या संसदीय पक्षाची बैठक होणार आहे. ओम बिर्ला यांनाही पत्र लिहिले आहे.” “त्यांनी देवाची आणि आईची शपथ घेऊन सांगितले की ते उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत.”
संजय राऊत यांनी दावा केला की, गेल्या रविवारी झालेल्या खासदारांच्या बैठकीत सर्वांनी सांगितले की ते पक्षासोबत, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. एका खासदाराने चार वेळा साईबाबांची शपथ घेतली, दुसऱ्याने आई भवानीची आणि तिसऱ्याने आपल्या आईची शपथ घेतली. असे करूनही कोणी पक्ष सोडणार नाही. लोकशाहीमध्ये जनतेचा कौल सर्वांत महत्त्वाचा असल्याने पक्ष बदलायचा असल्यास जनतेची नव्याने मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि राज्यातील बदलते राजकीय समीकरण लक्षात घेता शिवसेना UBT मधील घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पक्षातील काही नेत्यांच्या भूमिकेबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात असताना संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे.
राऊत यांच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांना आणखी वेग आला आहे. आता संबंधित खासदार आणि पक्ष नेतृत्व याबाबत पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
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