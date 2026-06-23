मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Sujay Vikhe Patil Slams Rowdies And Targets Sangram Jagtap At Shirdi Morcha

Sujay Vikhe Patil : ‘छेड काढणारा हिंदू असो वा मुस्लिम, तिथेच चोप दिला पाहिजे’; सुजय विखेंनी थेट आमदार संग्राम जगतापांचेच कान टोचले

Updated On: Jun 23, 2026 | 12:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

शिर्डीतील हिंदू जनआक्रोश मोर्चात बोलताना माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत आमदार संग्राम जगताप यांना थेट टोला लगावला. मुलींची छेड काढणाऱ्यांना धर्म न पाहता तिथेच धडा शिकवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

'छेड काढणारा हिंदू असो वा मुस्लिम, तिथेच चोप दिला पाहिजे'; सुजय विखेंनी थेट आमदार संग्राम जगतापांचेच कान टोचले!

'छेड काढणारा हिंदू असो वा मुस्लिम, तिथेच चोप दिला पाहिजे'; सुजय विखेंनी थेट आमदार संग्राम जगतापांचेच कान टोचले!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘केवळ विशिष्ट धर्माच्या लोकांना मारणे म्हणजे हिंदुत्व नाही’
  • शिर्डीत सुजय विखेंचे रोखठोक वक्तव्य
  • सुजय विखेंनी थेट आमदार संग्राम जगतापांचेच कान टोचले!
पोपट पिटेकर, शिर्डी : “आपण स्वतःला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे मावळे म्हणवतो. त्यामुळे आपली भूमिका केवळ एकाच बाजूने असून चालणार नाही. केवळ विशिष्ट धर्माचे लोक शोधून त्यांना मारणे म्हणजे हिंदुत्व नाही, तर माता-भगिनींची छेड काढणारा समोरचा व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा असला, तरी त्याला तिथेच चोप दिला पाहिजे,” असे रोखठोक प्रतिपादन माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले आहे. शिर्डी येथे आयोजित ‘हिंदू जनआक्रोश मोर्चा’त बोलताना सुजय विखे यांनी आपल्या भाषणातून थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटचे आमदार संग्राम जगताप यांचे जाहीरपणे कान टोचले.

आमदार संग्राम जगतापांना थेट टोला

शिर्डीतील या जनआक्रोश मोर्चाच्या व्यासपीठावरून सुजय विखे पाटील यांनी महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत थेट आमदार संग्राम जगताप यांना लक्ष्य केले. विखे पाटील म्हणाले, “संग्राम भैय्या तुम्ही नगरमध्ये पाहत असाल आणि मी राहुरी, शिर्डी, श्रीरामपूर भागात पाहतोय की, कॉलेज सुटलं की काही ठराविक पोरं डोळ्यावर गॉगल लावून आणि बाईक घेऊन तिथे फिरत असतात. मुलींची छेड काढणे, शिट्ट्या वाजवणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. अशा टवाळखोरांना आधी तिथेच चोप दिला पाहिजे.” विखे पाटील यांच्या या थेट विधानामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

Mira Bhayandar News : महिला व अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांवर महिला आयोग गंभीर; मीरा-भाईंदर पोलिसांना नोटीससदृश निर्देश

‘लव्ह जिहाद’ सोबतच ‘टवाळखोरांचा’ बंदोबस्त करा- आपल्या आक्रमक भाषणात सुजय विखे यांनी कार्यकर्त्यांना थेट निर्देश दिले. “आपली भूमिका केवळ ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात बोलण्यापुरती मर्यादित नसावी. कॉलेजच्या बाहेर उभे राहून महिलांची छेड काढणाऱ्या प्रत्येक टवाळखोराला ठोकून काढा, तरच तुम्ही खरे हिंदू आहात. जो कोणी आपल्या आई-बहिणीची छेड काढेल, मग तो हिंदू असला तरी त्याचा बंदोबस्त करण्याचे काम सकल हिंदू समाजाने केले पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले.

“तुम्ही पुढे व्हा, सुजय विखे पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे”

धर्माच्या रक्षणासोबतच महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन विखे पाटील यांनी केले. “धर्माच्या संरक्षणासाठी नक्कीच लढा, पण तितक्याच तत्परतेने आपल्या महिला भगिनींना सुरक्षित ठेवण्यासाठीही पुढे या. जो कोणी मुलींची छेड काढेल, मग तो हिंदू असो वा मुसलमान, त्याला आधी ठोकून काढा आणि मग माझ्याकडे या… तुमच्या पाठीशी सुजय विखे खंबीरपणे उभा आहे,” अशी जाहीर हमी देखील त्यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना दिली.

शिर्डीतील या मोर्चात सुजय विखे यांनी घेतलेल्या या आक्रमक आणि सर्वसमावेशक भूमिकेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून, त्यांनी आमदार संग्राम जगताप यांचे कान टोचल्यामुळे अहिल्यानगरच्या राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यात मोठं जलसंकट; बीडला सर्वाधिक फटका, 173 लहान-मोठ्या जलाशयांपैकी 81 पूर्णपणे कोरडेच

Web Title: Sujay vikhe patil slams rowdies and targets sangram jagtap at shirdi morcha

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 12:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shani Shingnapur : पावणेदोन कोटींच्या सुविधांवर धूळ; शनिशिंगणापूर महाप्रसादालय उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत
1

Shani Shingnapur : पावणेदोन कोटींच्या सुविधांवर धूळ; शनिशिंगणापूर महाप्रसादालय उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sujay Vikhe Patil : ‘छेड काढणारा हिंदू असो वा मुस्लिम, तिथेच चोप दिला पाहिजे’; सुजय विखेंनी थेट आमदार संग्राम जगतापांचेच कान टोचले

Sujay Vikhe Patil : ‘छेड काढणारा हिंदू असो वा मुस्लिम, तिथेच चोप दिला पाहिजे’; सुजय विखेंनी थेट आमदार संग्राम जगतापांचेच कान टोचले

Jun 23, 2026 | 12:43 PM
पुणे जिल्ह्यातील अपघातांचे सत्र रोखण्यासाठी मोहीम; आरटीओकडून 151 ‘ब्लॅक स्पॉट’ची संयुक्त पाहणी सुरू

पुणे जिल्ह्यातील अपघातांचे सत्र रोखण्यासाठी मोहीम; आरटीओकडून 151 ‘ब्लॅक स्पॉट’ची संयुक्त पाहणी सुरू

Jun 23, 2026 | 12:40 PM
Horoscope: शुक्र बिघडवतो नातं, प्रेम; विवाहासुखात आणतो संकटं, कुंडलीतील अशुभ संकेत आधीच घ्या जाणून

Horoscope: शुक्र बिघडवतो नातं, प्रेम; विवाहासुखात आणतो संकटं, कुंडलीतील अशुभ संकेत आधीच घ्या जाणून

Jun 23, 2026 | 12:39 PM
Coaching Centers Rules: तुमच्या मुलाला कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यापूर्वी केंद्राचे कोचिंगसंबंधित ‘हे’ कडक नियम एकदा वाचाच…

Coaching Centers Rules: तुमच्या मुलाला कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यापूर्वी केंद्राचे कोचिंगसंबंधित ‘हे’ कडक नियम एकदा वाचाच…

Jun 23, 2026 | 12:22 PM
India-China Relations : भारत-चीन संबंधांमध्ये नवा अध्याय? अजित डोवाल यांची चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

India-China Relations : भारत-चीन संबंधांमध्ये नवा अध्याय? अजित डोवाल यांची चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

Jun 23, 2026 | 12:19 PM
Maharashtra Politics: नीतिमूल्यांपेक्षा स्वार्थ मोठा! फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला मोठा धोका

Maharashtra Politics: नीतिमूल्यांपेक्षा स्वार्थ मोठा! फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला मोठा धोका

Jun 23, 2026 | 12:18 PM
Mira Bhayandar News : महिला व अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांवर महिला आयोग गंभीर; मीरा-भाईंदर पोलिसांना नोटीससदृश निर्देश

Mira Bhayandar News : महिला व अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांवर महिला आयोग गंभीर; मीरा-भाईंदर पोलिसांना नोटीससदृश निर्देश

Jun 23, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा