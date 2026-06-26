शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

Updated On: Jun 26, 2026 | 03:48 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील पहिल्याच पावसात उघड्या ड्रेनमध्ये महापालिकेचा कर्मचारी पडल्याच्या घटनेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयावर खासदार वर्षा गायकवाड यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत महापौरांवर जोरदार निशाणा साधला.

महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महापौर रितू तावडे यांचे कर्मचारी ड्रेनमध्ये पडल्याच्या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश
  • वर्षा गायकवाड यांची “पावसाचीही चौकशी करा” म्हणत महापौरांवर उपरोधिक टीका
  • उघडी गटारे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी
 

मुंबईतील पहिल्याच पावसात अनेक भागांमध्ये पाणी तुंबल्याने महापालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या पार्श्वभूमीवर महापौर रितू तावडे गांधी मार्केट परिसरात पाहणीसाठी गेल्या असताना महापालिका कर्मचारी उघड्या ड्रेनमध्ये पडल्याची घटना घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेवर टीकेची झोड उठली.

या घटनेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी ही बाब संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगत सखोल चौकशीचे आदेश दिले. कर्मचारी नेमका कशामुळे पडला, ड्रेन उघडा का होता आणि सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, याची तपासणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

वर्षा गायकवाडांचा महापौरांवर उपरोधिक हल्ला

महापौरांच्या आदेशानंतर काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सोशल मीडियावरून तीव्र प्रतिक्रिया दिली. “महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण आता त्याचीच चौकशी होणार आहे. मग पावसाचीही चौकशी करा,” असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.

‘गँगस्टरही अशी भाषा बोलणार नाही, असं खासदार बोलतोय’; राज ठाकरे यांचा संजय दिना पाटलांवर निशाणा

त्या म्हणाल्या की, “मुंबईच्या महापौर तावडे यांनी आता पावसाची पण चौकशी लावावी! पहिल्या पावसात मुंबईत पाणी तुंबल्यावर महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला… पण आता त्याची चौकशी होणार आहे.. महापौर रितू तावडे पाहणी करताना महापालिकेचा कर्मचारी मुद्दाम गटारात पडला का? अशी चौकशी होणार आहे.. चौकशी करताना कर्मचाऱ्याला विचारा गटारात पडण्यापूर्वी परवानगी घेतली होती का? पडताना नियमांचे पालन केले का? गटाराची बदनामी करायची होती की पावसाची?”

फक्त कर्मचाऱ्याची नाहीतर पावसाची पण चौकशी करा

“आमची तर मागणी आहे महापौर यांची बदनामी पावसाला करायची होती त्यामुळे पुढे जाऊन पावसाची चौकशी करा…पावसाची हिंमत झालीच कशी,तो पडला का? तो पडल्यामुळे मुंबईत पाणी तुंबले आणि त्यामुळे महापौर मॅडमना काम करावे लागले.. त्यामुळे महापालिकेने फक्त कर्मचाऱ्याची नाहीतर पावसाची पण चौकशी करावी!”

MVA नेते शिवसेनेत यायला इच्छुक असतील तर स्वागत; ‘ऑपरेशन टायगर’ नसल्याचा सामंतांचा दावा

सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप

वर्षा गायकवाड यांनी महापालिका प्रशासनावर असंवेदनशीलतेचा आरोप करत, “पावसात कर्मचारी गटारात पडला, ही वेळ का आली? मुंबईत अजून कुठे गटार उघडी आहे का? सुरक्षा उपाय काय आहेत? याची चौकशी करण्याऐवजी कर्मचाऱ्याच्या हेतूवर संशय घेणे म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळस आहे! धन्य त्या महापौर, धन्य ते मुंबई महापालिका प्रशासन!” असे त्या यावेळी म्हणाल्या.

या प्रकरणामुळे मुंबईतील पावसाळी तयारी, नालेसफाई आणि उघड्या मॅनहोलच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Web Title: Varsha gaikwad slams mayor ritu tawde over bmc drain incident probe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 03:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Rain News : उघड्या मॅनहोलचे वास्तव महापौरांसमोरच उघड! पाहणीदरम्यान एकजण गटारात पडला, माटुंग्यातील धक्कादायक प्रकार
1

Mumbai Rain News : उघड्या मॅनहोलचे वास्तव महापौरांसमोरच उघड! पाहणीदरम्यान एकजण गटारात पडला, माटुंग्यातील धक्कादायक प्रकार

सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने
2

सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने

Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प
3

Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प

Mumbai Rain: अखेर मुंबईकरांना दिलासा! ढगांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुंईबत पावसाचे आगमन
4

Mumbai Rain: अखेर मुंबईकरांना दिलासा! ढगांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुंईबत पावसाचे आगमन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

Jun 26, 2026 | 03:48 PM
Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर

Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर

Jun 26, 2026 | 03:42 PM
JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या

JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या

Jun 26, 2026 | 03:42 PM
Friday Rules: शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये? जाणून घेऊया धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

Friday Rules: शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये? जाणून घेऊया धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

Jun 26, 2026 | 03:40 PM
BTech vs MBBS : करिअरची मोठी दुविधा! AIच्या काळात BTech आणि MBBS पैकी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर?

BTech vs MBBS : करिअरची मोठी दुविधा! AIच्या काळात BTech आणि MBBS पैकी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर?

Jun 26, 2026 | 03:32 PM
यमराजांचा मेव्हणा जणू…! जीव धोक्यात घालून चिमुकला स्मार्टफोनमध्ये गुंग, पाहून यूजर्स झाले हैराण; Video Viral

यमराजांचा मेव्हणा जणू…! जीव धोक्यात घालून चिमुकला स्मार्टफोनमध्ये गुंग, पाहून यूजर्स झाले हैराण; Video Viral

Jun 26, 2026 | 03:23 PM
Shree Charani Record: भारताची नवी ‘विकेट टेकर’; पूनम यादवला टाकले मागे, आता निशाण्यावर ‘ही’ खेळाडू

Shree Charani Record: भारताची नवी ‘विकेट टेकर’; पूनम यादवला टाकले मागे, आता निशाण्यावर ‘ही’ खेळाडू

Jun 26, 2026 | 03:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा