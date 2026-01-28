Zodiac Sign: ब्रह्मयोग आणि सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

आज बुधवार, 28 जानेवारीचा दिवस. आज चंद्राचे शुक्राच्या वृषभ राशीत संक्रमण होऊन गौरी योग तयार होईल. बुध आणि सूर्याच्या शुभ संयोगामुळे बुधादित्य योग तयार होईल. हा योग आदर, आर्थिक लाभ आणि करिअरमध्ये यश मिळवून देतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार कृतिका नक्षत्रानंतर रोहिणी नक्षत्राच्या शुभ संयोगात, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग आणि ब्रह्म योग यांचेही संयोजन आहे. ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योगामुळे या राशीच्या लोकांना फायदा होऊ शकतो. बुधवारचा दिवस कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आजचा दिवस तुमच्या करिअर आणि कौटुंबिक जीवनासाठी शुभ असेल. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला प्रगती दिसेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. प्रलंबित पदोन्नती मिळू शकते. व्यवसायात आर्थिक लाभ होण्याचीही दाट शक्यता आहे. कौटुंबिक व्यवसायात गुंतलेल्यांना नफा मिळू शकेल. कौटुंबिक जीवनात आनंदी राहील.
कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला आर्थिक प्रगती आणि तुमच्या कारकिर्दीत यश मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस चांगला राहील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा दिवस शुभ आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ आनंददायी असू शकतो. तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. या काळात मागील गुंतवणूकींमुळे तुम्हाला नफा मिळेल. जर पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर ते तुम्हाला परत मिळू शकतात. परदेश प्रवास करू शकता.
कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कन्या राशीपासून पाचव्या घरात असलेल्या मकर राशीत बुध आणि सूर्याची युती असल्याने बुधादित्य योग तयार होत आहे. परदेशात काम करणाऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ तुमच्यासाठी शुभ राहील. लांब पल्ल्याच्या सहलीची शक्यता आहे, जी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
चंद्र वृश्चिक राशीत असल्याने हे संक्रमण खूप शुभ राहील. दीर्घकालीन कौटुंबिक समस्या हळूहळू सुधारतील. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला अनपेक्षित यश मिळेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सहकार्यामुळे प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकते. या काळात दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. चंद्र मकर राशीच्या पाचव्या घरात संक्रमण करत असल्याने करिअर आणि उत्पन्नात यश तुमची वाट पाहत आहे. शेअर बाजार देखील नफ्याचे आश्वासन देतो. चंद्राचे हे संक्रमण शिक्षण आणि मुलांशी संबंधित शुभ राहील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रात यश मिळेल. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही चांगली बातमी ऐकू येईल. तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)