Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • February Grah Gochar 2026 Angarak And Grahan Yog Inauspicious For Leo And 5 Other Zodiac Signs Alert From Astrologer

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

फेब्रुवारीमध्ये मंगळ आणि सूर्य कुंभ राशीत भ्रमण करणार आहेत. यामुळे ग्रहयोग आणि अंगारक योग निर्माण होईल. राहू आधीच कुंभ राशीत भ्रमण करत आहे. कोणत्या राशींना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे ते पाहूया.

Updated On: Jan 27, 2026 | 06:00 PM
ग्रह गोचराचा कोणत्या राशींवर होणार परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

ग्रह गोचराचा कोणत्या राशींवर होणार परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • फेब्रुवारी ग्रह गोचराचा परिणाम 
  • सिंह राशींसह ५ राशींनी सावध होण्याची गरज 
  • काय होणार गोचरांचा परिणाम 
फेब्रुवारीमध्ये सूर्य आणि मंगळाच्या युतीमुळे अंगारक योग आणि ग्रहयोग निर्माण होईल. मंगळ कुंभ राशीत भ्रमण करेल, जिथे राहू आधीच उपस्थित आहे. या युतीमुळे अंगारक योग निर्माण होईल. १३ फेब्रुवारी रोजी सूर्य देखील कुंभ राशीत प्रवेश करेल आणि राहूशी युती करेल, ज्यामुळे ग्रहयोग निर्माण होईल. 

ज्योतिषशास्त्रात अंगारक योग आणि ग्रहयोग अशुभ मानला जातो. परिणामी, मेष आणि सिंह या पाच राशींसाठी फेब्रुवारी महिना आशादायक दिसत नाही. या राशींना अपघात आणि मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. फेब्रुवारीमध्ये कोणत्या राशींना सावधगिरी बाळगावी लागेल ते आपण ज्योतिषाचार्य आनंद पाठक यांच्याकडून जाणून घेऊया. 

मेष: अंगारक योग आणि ग्रहयोग अडचणी वाढवतील

मेष राशी सध्या साडेसातीचा अनुभव घेत आहेत. शिवाय, मेष राशीसाठी, अकराव्या घरात ग्रह आणि अंगारक योग निर्माण होईल. परिणामी, मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी खर्च अचानक वाढतील. या काळात तुम्हाला तुमच्या प्रतिमेबद्दल थोडे सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला सामाजिक नुकसान होऊ शकते. मित्रांसोबतचे संबंध देखील बिघडू शकतात. त्याच वेळी, तुमच्या काही इच्छा अपूर्ण राहू शकतात.

सिंह: कौटुंबिक जीवनात समस्या निर्माण करतील

केतू सध्या सिंह राशीत भ्रमण करत आहे. शिवाय, सूर्य, मंगळ आणि राहू सिंह राशीवर दृष्टीक्षेप करतील. परिणामी, ग्रह योग आणि अंगारक योगामुळे सिंह राशीच्यात मोठे चढ-उतार येतील. भागीदारीमध्ये काम करणाऱ्यांना त्यांच्या जोडीदारामुळे नुकसान होऊ शकते. तुम्हालाही वैवाहिक जीवनात मोठ्या समस्या येऊ शकतात, ज्यामुळे पती-पत्नीमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो.

वृश्चिक: समस्या निर्माण करू शकतात

वृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ सध्या अंगारक योग बनवत आहे. परिणामी, वृश्चिक राशीच्या माणसांची धनहानी होऊ शकते. जर आर्थिक मालमत्तेशी संबंधित कोणताही वाद चालू असेल तर तो सध्यासाठी पुढे ढकलणे चांगले. कामात सावधगिरी बाळगा. शिवाय, या राशींना आरोग्याच्या समस्या येऊ शकतात, म्हणून डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

कुंभ: निर्णय घेण्यात अडचणी निर्माण करतील

कुंभ राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीत अंगारक योग आणि ग्रह योग तयार होत आहेत. परिणामी, कुंभ राशीच्या लोकांना काही गोंधळाचा सामना करावा लागू शकतो. याव्यतिरिक्त, त्यांची लोकप्रियता कमी होईल. त्वचेशी संबंधित समस्या देखील संभवतात. तुम्ही तुमच्या करिअरबाबत चुकीचे निर्णय घेऊ शकता, जे भविष्यात तुमचे नुकसान करू शकते. या काळात तुम्हाला तुमचे कुटुंब आणि करिअर संतुलित करण्यात मोठ्या अडचणी येऊ शकतात.

मीन: अंगारक आणि ग्रह योग तुमचे खर्च वाढवतील

मीन राशीच्या बाराव्या घरात अंगारक आणि ग्रह योग तयार झाला आहे. बाराव्या घरात हा योग आरोग्याच्या मोठ्या समस्या निर्माण करू शकतो. तुम्हाला तुमच्या आरोग्यावर खूप पैसे खर्च करावे लागू शकतात. मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता देखील आहे. जर तुमचा वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत वाद होत असेल तर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळा. जर कायदेशीर वाद सुरू असेल तर निर्णय तुमच्या विरोधात जाऊ शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा.

Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल

Web Title: February grah gochar 2026 angarak and grahan yog inauspicious for leo and 5 other zodiac signs alert from astrologer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य
1

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई
2

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

Jan 27, 2026 | 06:00 PM
नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

Jan 27, 2026 | 05:58 PM
IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

Jan 27, 2026 | 05:56 PM
सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 05:49 PM
महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

Jan 27, 2026 | 05:44 PM
India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

Jan 27, 2026 | 05:43 PM
UGC Bill Row : “मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही,” UGC वादावर शिक्षण मंत्र्‍यांची पहिली प्रतिक्रिया

UGC Bill Row : “मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही,” UGC वादावर शिक्षण मंत्र्‍यांची पहिली प्रतिक्रिया

Jan 27, 2026 | 05:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM