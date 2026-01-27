फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

ज्योतिषशास्त्रात अंगारक योग आणि ग्रहयोग अशुभ मानला जातो. परिणामी, मेष आणि सिंह या पाच राशींसाठी फेब्रुवारी महिना आशादायक दिसत नाही. या राशींना अपघात आणि मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. फेब्रुवारीमध्ये कोणत्या राशींना सावधगिरी बाळगावी लागेल ते आपण ज्योतिषाचार्य आनंद पाठक यांच्याकडून जाणून घेऊया.
मेष: अंगारक योग आणि ग्रहयोग अडचणी वाढवतील
मेष राशी सध्या साडेसातीचा अनुभव घेत आहेत. शिवाय, मेष राशीसाठी, अकराव्या घरात ग्रह आणि अंगारक योग निर्माण होईल. परिणामी, मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी खर्च अचानक वाढतील. या काळात तुम्हाला तुमच्या प्रतिमेबद्दल थोडे सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला सामाजिक नुकसान होऊ शकते. मित्रांसोबतचे संबंध देखील बिघडू शकतात. त्याच वेळी, तुमच्या काही इच्छा अपूर्ण राहू शकतात.
सिंह: कौटुंबिक जीवनात समस्या निर्माण करतील
केतू सध्या सिंह राशीत भ्रमण करत आहे. शिवाय, सूर्य, मंगळ आणि राहू सिंह राशीवर दृष्टीक्षेप करतील. परिणामी, ग्रह योग आणि अंगारक योगामुळे सिंह राशीच्यात मोठे चढ-उतार येतील. भागीदारीमध्ये काम करणाऱ्यांना त्यांच्या जोडीदारामुळे नुकसान होऊ शकते. तुम्हालाही वैवाहिक जीवनात मोठ्या समस्या येऊ शकतात, ज्यामुळे पती-पत्नीमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो.
वृश्चिक: समस्या निर्माण करू शकतात
वृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ सध्या अंगारक योग बनवत आहे. परिणामी, वृश्चिक राशीच्या माणसांची धनहानी होऊ शकते. जर आर्थिक मालमत्तेशी संबंधित कोणताही वाद चालू असेल तर तो सध्यासाठी पुढे ढकलणे चांगले. कामात सावधगिरी बाळगा. शिवाय, या राशींना आरोग्याच्या समस्या येऊ शकतात, म्हणून डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?
कुंभ: निर्णय घेण्यात अडचणी निर्माण करतील
कुंभ राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीत अंगारक योग आणि ग्रह योग तयार होत आहेत. परिणामी, कुंभ राशीच्या लोकांना काही गोंधळाचा सामना करावा लागू शकतो. याव्यतिरिक्त, त्यांची लोकप्रियता कमी होईल. त्वचेशी संबंधित समस्या देखील संभवतात. तुम्ही तुमच्या करिअरबाबत चुकीचे निर्णय घेऊ शकता, जे भविष्यात तुमचे नुकसान करू शकते. या काळात तुम्हाला तुमचे कुटुंब आणि करिअर संतुलित करण्यात मोठ्या अडचणी येऊ शकतात.
मीन: अंगारक आणि ग्रह योग तुमचे खर्च वाढवतील
मीन राशीच्या बाराव्या घरात अंगारक आणि ग्रह योग तयार झाला आहे. बाराव्या घरात हा योग आरोग्याच्या मोठ्या समस्या निर्माण करू शकतो. तुम्हाला तुमच्या आरोग्यावर खूप पैसे खर्च करावे लागू शकतात. मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता देखील आहे. जर तुमचा वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत वाद होत असेल तर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळा. जर कायदेशीर वाद सुरू असेल तर निर्णय तुमच्या विरोधात जाऊ शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा.
Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल