Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर! 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

भारतात 27 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,196 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,846 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,147 रुपये होता. भारतात 27 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,470 रुपये होता. भारतात 27 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 360.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,60,100 रुपये होता.
मुंबई, पुणे आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,450 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,450 रुपये आहे. केरळ आणि चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,450 रुपये आहे.
दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,600 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,500 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,480 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|बंगळुरु
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|पुणे
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|केरळ
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|कोलकाता
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|मुंबई
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|नागपूर
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|हैद्राबाद
|₹1,48,440
|₹1,61,940
|₹1,21,450
|जयपूर
|₹1,48,590
|₹1,62,090
|₹1,21,600
|चंदीगड
|₹1,48,590
|₹1,62,090
|₹1,21,600
|लखनौ
|₹1,48,590
|₹1,62,090
|₹1,21,600
|दिल्ली
|₹1,48,590
|₹1,62,090
|₹1,21,600
|नाशिक
|₹1,48,470
|₹1,61,970
|₹1,21,480
|सुरत
|₹1,48,490
|₹1,61,990
|₹1,21,500