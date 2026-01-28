Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर! 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Today's Gold Rate: पटणा या शहरामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,500 रुपये आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:26 AM
  • कोलकातामध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,470 रुपये
  • चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 28 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,194 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,844 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,145 रुपये आहे. भारतात 28 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,450 रुपये आहे. भारतात 28 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 370.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,70,100 रुपये आहे.

भारतात 27 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,196 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,846 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,147 रुपये होता. भारतात 27 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,470 रुपये होता. भारतात 27 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 360.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,60,100 रुपये होता.

मुंबई, पुणे आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,450 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,450 रुपये आहे. केरळ आणि चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,450 रुपये आहे.

दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,600 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,500 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,480 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
बंगळुरु ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
पुणे ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
केरळ ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
कोलकाता ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
मुंबई ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
नागपूर ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
हैद्राबाद ₹1,48,440 ₹1,61,940 ₹1,21,450
जयपूर ₹1,48,590 ₹1,62,090 ₹1,21,600
चंदीगड ₹1,48,590 ₹1,62,090 ₹1,21,600
लखनौ ₹1,48,590 ₹1,62,090 ₹1,21,600
दिल्ली ₹1,48,590 ₹1,62,090 ₹1,21,600
नाशिक ₹1,48,470 ₹1,61,970 ₹1,21,480
सुरत ₹1,48,490 ₹1,61,990 ₹1,21,500

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

