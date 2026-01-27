Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chandra Shani Yog: 27 जानेवारीला चंद्र शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांना राहावे लागेल सावध

27 जानेवारी रोजी चंद्र वृषभ राशीत प्रवेश करणार आहे. यावेळी काही राशींच्या लोकांना आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः मानसिक ताण, करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 27, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य-pinterest

फोटो सौजन्य-pinterest

  • 27 जानेवारीला चंद्र शनि योग
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
  • चंद्र शनि योग तयार होणार
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि आणि चंद्राची राशी प्रतिकूल आहे. जेव्हा शनि चंद्रावर दृष्टी टाकतो तेव्हा चंद्राच्या सकारात्मक उर्जेवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा भावना, मानसिक स्थिती आणि निर्णयांवर होणारा परिणाम. मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी चंद्र मेष राशी सोडून संध्याकाळी 4.45 वाजता वृषभ राशीत प्रवेश करेल आणि त्याचवेळी शनि मीन राशीत स्थित असेल. या परिस्थितीत, शनिची तिसरी दृष्टी चंद्रावर पडणार आहे, ज्याचा ज्योतिषशास्त्रात नकारात्मक परिणाम मानला जातो.

या कारणास्तव, काही राशींना या काळात विशेष काळजी घ्यावी लागेल. करिअर, आरोग्य आणि आर्थिक बाबी यासारख्या जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये विचारपूर्वक पावले उचलणे फायदेशीर ठरेल. या काळात भावनिक संतुलन राखणे आणि घाईघाईने घेतलेले निर्णय टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. चंद्र शनि योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

चंद्र आणि शनि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असू शकतो. चंद्रावर शनिची तृतीय दृष्टी नकारात्मक भावना वाढवू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला तणाव आणि अस्थिरता जाणवेल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात कामात विलंब, किरकोळ मतभेद किंवा गैरसमज होऊ शकतात. या काळात कोणतेही महत्त्वाचे किंवा मोठे निर्णय घेणे टाळा खासकरून 30 जानेवारीपूर्वी. गाडी चालवताना काळजी घ्या आणि गर्दी टाळा. शिवमंत्रांचा जप करणे हा एक उपाय फायदेशीर ठरू शकतो, ज्यामुळे मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहील.

Astro Tips: नंदीच्या उजव्या कानातच का सांगितली जाते मनोकामना? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा भावनिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि आव्हानात्मक काळ आहे. चंद्र या राशीवर राज्य करतो, त्यामुळे शनिचा प्रभाव थेट भावनांवर पडेल. छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे तुम्हाला चिडचिड किंवा ताण येऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती प्रतिकूल असू शकते आणि तुम्हाला आत्मविश्वासाची कमतरता जाणवू शकते. तुम्हाला प्रत्येक कामात सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि विचारपूर्वक काम करावे लागेल. यावेळी शिवलिंगावर पाणी अर्पण करणे शुभ मानले जाते, ज्यामुळे नकारात्मक प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.

Ardh Kendra Yog 2026: शनि आणि बुध ग्रहाच्या अद्भुत युतीमुळे तयार होणार अर्धकेंद्र योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेष राहील. या काळात सावध राहण्याची गरज आहे. चंद्रावर शनीची दृष्टी तुमच्या कामात अडथळा आणू शकते. तुमच्या मेहनतीचे अपेक्षित परिणाम न मिळाल्याने मानसिक असंतोष आणि त्रास होऊ शकतो. निर्णय घेण्याची क्षमता कमकुवत होऊ शकते, म्हणून कोणतेही मोठे किंवा महत्त्वाचे निर्णय लगेच घेणे टाळा. सामाजिक किंवा कौटुंबिक संभाषणादरम्यान तुमच्या शब्दांबद्दल विशेषतः काळजी घ्या, कारण त्यांचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. काळे तीळ दान करणे उपाय म्हणून फायदेशीर ठरू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चंद्र-शनि योग काय असतो?

    Ans: ज्योतिषानुसार जेव्हा शनि देवाची दृष्टि चंद्रावर पडते तेव्हा चंद्राच्या सौम्य आणि शनि च्या कठोर उर्जा यांचा टकराव होतो, ज्यामुळे मानसिक, भावनात्मक दबाव जाणवू शकतो

  • Que: : हा योग सगळ्यांवर समान प्रकारे प्रभावी आहे का?

    Ans: नाही — सर्व राशींवर परिणाम वैयक्तिक जन्मकुंडली, ग्रह स्थितीवर अवलंबून बदलतो. परंतु ज्यांनी मन, भावना, निर्णय यांचा अधिक दबाव जाणवतो ते जास्त प्रभावित आहेत

  • Que: चंद्र-शनि योगादरम्यान कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: चंद्र-शनि योगादरम्यान वृषभ, कर्क आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Published On: Jan 27, 2026 | 07:05 AM

