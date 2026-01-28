Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Peaceful Coexistence Day: शांततेचा नवा अध्याय! जाणून घ्या ‘आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन’ का आहे खास

२८ जानेवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरात शांतता, परस्पर आदर, सहिष्णुता आणि विविधतेत एकता या विचारांना बळकटी देण्यासाठी साजरा केला जातो.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:17 AM
international day of peaceful coexistence 28 january importance history un resolution 2026

Peaceful Coexistence Day: शांततेचा नवा अध्याय! जाणून घ्या 'आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन' का आहे खास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जागतिक शांततेचा नवा दिवस
  • बहिरेणचा पुढाकार
  • हिंसेला नकार, संवादाला पसंती

 International Day of Peaceful Coexistence 2026 : आजच्या धावपळीच्या आणि संघर्षाने भरलेल्या जगात ‘शांतता’ ही केवळ एक संकल्पना नसून ती काळाची गरज बनली आहे. आज, २८ जानेवारी रोजी संपूर्ण जग ‘आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन'(International Day of Peaceful Coexistence 28 January) साजरा करत आहे. जेव्हा रशिया-युक्रेन किंवा इस्त्रायल-हमास सारख्या युद्धांमुळे मानवता धोक्यात आली आहे, तेव्हा हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, मतभेद असूनही आपण एकत्र राहू शकतो.

२८ जानेवारी: इतिहासातील एक मैलाचा दगड

युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने (UNGA) ४ मार्च २०२५ रोजी ठराव ७९/२६९ (Resolution 79/269) मंजूर करून २८ जानेवारी हा दिवस शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी समर्पित केला. या ऐतिहासिक निर्णयाचे १६२ हून अधिक देशांनी समर्थन केले होते. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावाचे नेतृत्व बहिरेण (Bahrain) या देशाने केले होते, ज्याचे उद्दिष्ट जागतिक स्तरावर सहिष्णुता आणि मानवतेच्या मूल्यांना चालना देणे हे आहे. १६ मे रोजी साजरा होणाऱ्या ‘लिव्हिंग टुगेदर इन पीस’ (Living Together in Peace) या दिवसासारखाच हा दिवस असला तरी, २८ जानेवारीचा दिवस ‘सक्रीय शांती’ आणि ‘सर्वसमावेशक संवादावर’ अधिक भर देतो.

हे देखील वाचा : Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

शांततापूर्ण सहअस्तित्व म्हणजे नक्की काय?

शांततापूर्ण सहअस्तित्व (Peaceful Coexistence) म्हणजे केवळ युद्धाची अनुपस्थिती नव्हे. याचा अर्थ असा आहे की, विविध राष्ट्र, धर्म, भाषा आणि संस्कृतीचे लोक एकमेकांच्या अस्तित्वाचा आदर करत, कोणत्याही हिंसेशिवाय आणि भेदभावाशिवाय प्रगती करू शकतात. “मतभेद असणे नैसर्गिक आहे, परंतु ते सोडवण्यासाठी संवाद, करुणा आणि सहकार्याचा मार्ग अवलंबणे” हेच या दिवसाचे मूळ तत्व आहे.

२०२६ ची थीम आणि महत्त्व

यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिनाची थीम “विविधतेत एकता आणि परस्पर आदर” या विचारांवर आधारित आहे. आज जगभरातील सरकारे, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्था विविध चर्चासत्रे आणि मोहिमांद्वारे हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. हा दिवस केवळ शांततेचा जयघोष करण्यासाठी नाही, तर द्वेषयुक्त भाषण (Hate Speech), वर्णद्वेष आणि धार्मिक कट्टरतेविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा देणारा आहे.

हे देखील वाचा : Republic Day parade 2026: नागाचे चिन्ह अन् ‘भैरव अदम्य’; भैरव बटालियनच्या चेहऱ्यावरील रंगामागील गुपित उघड

भारताची भूमिका आणि वारसा

योगायोगाने, आज २८ जानेवारी रोजी भारताचे थोर क्रांतिकारक लाला लजपत राय यांची जयंती देखील आहे. त्यांनी आपल्या आयुष्यात नेहमीच न्याय आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला. भारताने प्राचीन काळापासून ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे) या विचाराचे पालन केले आहे. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दिवसाचे महत्त्व भारतासाठी अधिक वाढते.

Frequently Asked Questions

  • Que: २८ जानेवारी हा दिवस शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन म्हणून कधी घोषित झाला?

    Ans: संयुक्त राष्ट्र महासभेने ४ मार्च २०२५ रोजी एका ठरावाद्वारे २८ जानेवारी हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन' म्हणून घोषित केला.

  • Que: या दिवसाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: जगातील विविध संस्कृती, धर्म आणि राष्ट्रांमध्ये संवाद, सहिष्णुता आणि परस्पर आदर निर्माण करून संघर्षाशिवाय एकत्र राहण्याची प्रेरणा देणे.

  • Que: १६ मे आणि २८ जानेवारी या दोन शांतता दिनांमध्ये काय फरक आहे?

    Ans: १६ मे हा 'एकत्र राहण्याचा' (Living Together) दिवस आहे, तर २८ जानेवारीचा दिवस विशेषतः 'सहअस्तित्व' (Coexistence) आणि 'सक्रीय संवाद' यावर भर देतो.

