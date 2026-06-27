Budh Ast: बुध अस्त होताच वृषभ, सिंहसह या राशींच्या लोकांना आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता

मंगळवार, ३० जूनपासून बुध सूर्याच्या खूप जवळ येईल आणि अस्तंगत होईल. ज्योतिषशास्त्रांच्या मते, ज्यावेळी बुध अस्तंगत होतो, तेव्हा त्याची शक्ती काही प्रमाणात कमी होते. याचा अर्थ असा की, येत्या काही दिवसांत तुम्हाला संभाषणात थोडा संकोच किंवा कामाच्या ठिकाणी किरकोळ चुकांचा अनुभव येऊ शकतो. घाईचे निर्णय घेणे टाळावे. प्रत्येक गोष्ट करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. हा कठीण काळ फक्त काही दिवसांचा असेल, पण आता झालेली एक छोटीशी चूक नंतर मोठी डोकेदुखी ठरू शकते, म्हणून सावध रहा. पाच राशींना काहीसा दिलासा आणि प्रगती मिळण्याची शक्यता आहे. बुध अस्ताचा कोणत्या राशींवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या
बुध अस्तानंतरही तुमची एकाग्रता ढळणार नाही. तुम्ही हाती घेतलेले कोणतेही काम पूर्ण आत्मविश्वासाने पूर्ण कराल. लोक तुमचे बोलणे अधिक लक्षपूर्वक ऐकत आहेत, त्यामुळे अडथळे दूर होतील. तुमच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवा; अगदी छोटे प्रवाससुद्धा फायदेशीर ठरू शकतात.
या काळात शांतपणे काम करण्यासाठी आणि मोठ्या योजना आखण्यासाठी हा काळ उत्तम आहे. तुम्हाला प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. तुम्ही योग्य नियोजन केल्यास, तुमची दीर्घकालीन ध्येये स्पष्ट होतील. फक्त अनावश्यक खर्च टाळा आणि तुमच्या कामाप्रती पूर्ण समर्पण ठेवा.
तुमच्या करिअरसाठी हा एक अत्यंत शुभ काळ आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमच्या कामाचे कौतुकही होईल. जर तुम्ही एखाद्या मोठ्या जबाबदारीची वाट पाहत असाल, तर ती तुम्हाला आता मिळू शकते. फक्त तुमचे बोलणे स्पष्ट ठेवा आणि कामात समन्वय राखा.
बुध ग्रहाचा हा प्रभाव तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकण्यास आणि भविष्यासाठी योजना आखण्यास प्रेरित करेल. तुम्हाला अशा लोकांचा पाठिंबा मिळेल जे तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करतील. शिक्षण क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकांसाठी हा काळ एक वरदान आहे. प्रवास होण्याचीही शक्यता आहे, जो तुमच्यासाठी फलदायी ठरेल.
जर तुम्ही भागीदारी किंवा व्यवसायात गुंतलेले असाल, तर हा काळ खूप फायदेशीर ठरू शकतो. वाटाघाटींद्वारे तुम्ही तुमचा मुद्दा मांडण्यात यशस्वी व्हाल. तुमच्या कामात प्रामाणिकपणा राखल्याने आणि संयमाने निर्णय घेतल्याने तुमची स्थिती अधिक मजबूत होईल.
मेष: हा काळ घरकाम आणि पैसे वाचवण्यासाठी चांगला आहे.
कुंभ: तुमच्या कामाचा वेग वाढेल आणि तुम्ही तुमच्या कामाबाबत अधिक गंभीर व्हाल.
कर्क: तुम्ही स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखाल आणि अधिक शांत अनुभवाल.
एकंदरीत, ३० जूनपासून सुरू होणारा हा काळ केवळ आव्हानांनीच नव्हे, तर संधींनीही परिपूर्ण आहे. लक्षात ठेवा, आता दाखवलेला थोडा संयम आणि शिस्त दीर्घकाळात खूप फायदेशीर ठरेल. अल्पकालीन फायद्यांऐवजी, दीर्घकालीन नियोजन करा. हा काळ तुम्हाला अनेक नवीन गोष्टी शिकवण्यासाठी सज्ज आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: सूर्याच्या अतिशय जवळ आल्यामुळे बुध ग्रह पृथ्वीवरून दिसेनासा होतो, या स्थितीला ज्योतिषशास्त्रात बुध अस्त असे म्हणतात.
Ans: बुध हा बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य, व्यापार, शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक व्यवहारांचा कारक ग्रह मानला जातो.
Ans: बुध अस्ताचा वृषभ, सिंह, तूळ, वृश्चिक आणि मकर राशींवर होणार परिणाम