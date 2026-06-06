Adhik Maas Amavasya 2026: कधी आहे अधिक महिन्यातील अमावस्या, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

हिंदू धर्मात अमावस्या तिथीला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. पूर्वजांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी हा दिवस सर्वात विशेष मानला जातो आणि जेव्हा अधिक महिन्याच्या अमावस्येचा विषय येतो, तेव्हा त्याचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ज्येष्ठ अमावस्या जून महिन्यात येते, जी अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानली जाते कारण ती शुभ सोमवती अमावस्येशी जुळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी विधी करणे, दानधर्म करणे आणि तपश्चर्या करणे यासाठी हा दिवस अत्यंत शुभ ठरेल. अधिक महिन्यातील अमावस्या कधी आहे, मूहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
पंचांगानुसार, अधिक महिन्यातील अमावस्येची सुरुवात १४ जून रोजी दुपारी १२:१९ वाजता होईल आणि १५ जून रोजी सकाळी ८:२३ वाजता संपेल. उदय तिथीनुसार, अधिक महिन्यातील अमावस्या सोमवार, १५ जून रोजी असेल. ही अमावस्या सोमवारी येत असल्यामुळे, तिला सोमवती अमावस्या म्हटले जाईल.
अधिक महिन्यातील अमावस्येच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे ४:०२ ते ४:४३ पर्यंत असेल. अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५४ ते दुपारी १२:५० पर्यंत असेल. गोधुली मुहूर्त सायंकाळी ७:१९ ते ७:३९ पर्यंत असेल. अमृत काळ सकाळी ११:२८ ते दुपारी १२:५२ पर्यंत असेल.
अधिक महिन्यातील अमावस्येला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. ही अमावस्या पूर्वजांची पूजा करण्यासाठी आणि दान देण्यासाठी विशेषतः फलदायी मानली जाते. याच दिवशी मिथुन संक्रांतीसुद्धा साजरी केली जाते, ज्यामुळे या अमावस्येचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते. याव्यतिरिक्त, या अमावस्येला सर्वार्थ सिद्धी योग आणि अमृत सिद्धी योग यांचा शुभ संयोग लाभला आहे, ज्यामुळे हा दिवस अधिकच विशेष बनला आहे. त्यामुळे, या दिवशी केलेल्या विशेष उपाययोजनांचे त्वरित फळ मिळेल.
या दिवशी सकाळी मंदिरात किंवा गरजू व्यक्तीला पाण्याने भरलेले एक भांडे दान करा किंवा कुठेतरी पाण्याचा झरा उभारा. असे म्हटले जाते की या प्रथेमुळे सुप्त भाग्य जागृत होते आणि भगवान विष्णूचा अनंत आशीर्वाद प्राप्त होतो. याशिवाय, या दिवशी फळे, अन्न, वस्त्र, छत्र्या आणि पंखे दान करणे देखील अत्यंत फलदायी मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अधिक मासात येणारी अमावस्या अधिक मास अमावस्या म्हणून ओळखली जाते. ही तिथी धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत पुण्यदायी मानली जाते.
Ans: या दिवशी स्नान, दान, जप, तप आणि पितृतर्पण केल्याने विशेष पुण्य प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: अन्नदान, वस्त्रदान, तिळदान आणि गरजूंना मदत करणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.