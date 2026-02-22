Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chaturgrahi Yog: कुंभ राशीत तयार होणार चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना मिळते नशिबाची साथ

सोमवार, 23 फेब्रुवारीनंतर कुंभ राशीत चार ग्रहांची युती होणार आहे. याचा काही राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे. चतुर्ग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 22, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • कुंभ राशीत तयार होणार चतुर्ग्रही योग
  • चतुर्ग्रही योग म्हणजे काय
  • चतुर्ग्रही योगात या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
 

 

23 फेब्रुवारी रोजी चार ग्रहांची एक अतिशय शुभ आणि फायदेशीर युती होणार आहे. हे चार ग्रह म्हणजे मंगळ, सूर्य, बुध आणि शुक्र. ज्योतिषशास्त्रात, ही चार ग्रहांची युती खूप शुभ आणि शक्तिशाली मानली जाते. जेव्हा चार ग्रह कोणत्याही एका राशीत किंवा कोणत्याही एका घरात येतात तेव्हा चतुर्ग्रही योग तयार होतो जो अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो. 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11.33 वाजता जेव्हा मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करेल, तेव्हा चतुर्ग्रही योग तयार होईल. चतुर्ग्रही योगाच्या निर्मितीचा अनेक राशींवर सकारात्मक परिणाम होईल. कुंभ राशीतील चतुर्ग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या

चतुर्ग्रही योगाचा या राशीच्या लोकांवर होणार परिणाम

मिथुन रास

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मिथुन राशीच्या लोकांसाठी कुंभ राशीत तयार झालेला चतुर्ग्रही योग तुमच्या कुंडलीच्या नवव्या घरात तयार होणार आहे. कुंडलीतील नववे घर भाग्य, ज्ञान, धर्म, गुरु आणि अध्यात्म यांचे प्रतिनिधित्व करते. या घरात चार ग्रहांची युती शुभ राहील. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. कोणताही प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी तुम्हाला उत्तम संधी मिळतील. तुमचा कल संशोधनाकडे असेल. प्रवासाच्या संधी आहेत. नोकरी करणाऱ्यांना बढती आणि पगारवाढीच्या संधी मिळतील.

कन्या रास

मंगळाचे कुंभ राशीतील संक्रमणामुळे तुमच्या राशीच्या सहाव्या घरात पंचग्रही राजयोग तयार होईल. जुन्या समस्यांपासून मुक्तता मिळेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना पगारवाढ आणि पदोन्नतीची संधी मिळेल. नवीन नोकरी शोधताना तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. या काळात तुम्हाला एक चांगला व्यवसाय करार देखील मिळू शकेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा योग खूप फायदेशीर राहील. या काळात परीक्षांमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

कुंभ रास

कुंभ राशीतील पंचग्रही युती तुम्हाला महत्त्वपूर्ण फायदे देऊ शकते. तुमचा आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला नवीन संधी मिळू शकतात. व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून मोठा फायदा होईल. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले यश मिळण्याची शक्यता आहे.

मीन रास

मीन राशीमध्ये पंचग्रही योग तयार होत आहे. या योगाचा परिणाम तुमच्यावर सकारात्मक होईल. या काळात तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. आत्मविश्वास वाढेल आणि अचानक लाभाच्या संधी वाढतील. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या समस्या संपुष्टात येऊ शकतात. या काळात व्यावसायिक नवीन करार करू शकतात. तुमचा आदर आणि प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती नवीन टप्पे गाठू शकतात, तर व्यावसायिकांना लक्षणीय नफा मिळू शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चतुर्ग्रही योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा एका राशीत चार ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा त्या संयोगाला चतुर्ग्रही योग म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार असा योग तीव्र परिणाम देणारा मानला जातो.

  • Que: कुंभ राशीत चतुर्ग्रही योग कसा तयार होतो?

    Ans: कुंभ राशीत चार प्रमुख ग्रह एकत्र आल्यास हा योग तयार होतो. कोणते ग्रह एकत्र आहेत यावर त्याचा सकारात्मक किंवा आव्हानात्मक प्रभाव अवलंबून असतो.

  • Que: कोणत्या राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळणार आहे

    Ans: मिथुन, कन्या, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळणार आहे

Published On: Feb 22, 2026 | 03:40 PM

Feb 22, 2026 | 03:40 PM
