Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

नमाड शहरातून जाणाऱ्या इंदोर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडीही नित्याचीच झाली आहे. गुरुवारी सकाळपासूनच या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या वाहतूक कोंडीत सोलापूर जिल्ह्यातून ऊस तोडी करून मनमाड मार्गे नंदुरबार जिल्ह्यातील केळीपणी येथे घरी परतत असताना मनमाडच्या वाहतूक कोंडीत गर्भवती मजीला आवेश वडवे या महिलेल्या प्रसूतीच्या कडा अचानक सुरू झाल्या.. वाहतूक कोंडीत अडकल्याने रुग्णालय कसे गाठावे असा प्रश्न डोळ्यासमोर उभे असतानाच शहरातील कॅम्प विभागातून गावात येणाऱ्या अमजद अत्तर या रिक्षा चालकाला सदरील महिला व त्यांचे कुटुंब दिसले.. त्यांनीदेखील माणुसकी दाखवत रिक्षामध्ये सदरील कुटुंब व गर्भवती महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी बसवले मात्र वाहतूक कोंडीत एवढी होती की साध पायी चालणंही मुश्किल होतं.. रितेश पगारे या सामाजिक कार्यकर्त्याने दुचाकी वर रस्ता मोकळा करत अखेर रिक्षाला रुग्णालयात पोहोचवले मात्र भर रस्त्यातच या गर्भवती महिलेची प्रसुती झाली… माणुसकीचा दर्शन घडवणारा रिक्षाचालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळे बाळंतपण महिला व बाळ सध्या सुखरूप आहे.
