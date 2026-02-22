Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Mangal Gochar 2026 Mars Will Enter Saturn Sign People Of This Zodiac Sign Should Be Careful

Mangal Gochar 2026: मंगळ शनिच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि कृतीचा कारक मानला जातो, तर शनि हा शिस्त, कर्म आणि संयमाचा ग्रह मानला जातो. या दोन्ही ग्रहांच्या प्रभावामुळे काही राशीच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मंगळ करणार शनिच्या राशीत प्रवेश
  • 23 फेब्रुवारी रोजी करणार संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा ग्रह त्यांची हालचाल बदलतात तेव्हा त्याचा परिणाम खूप तीव्र आणि कधीकधी चिंताजनक देखील असू शकतो. ग्रह केवळ राशीच बदलत नाहीत तर नक्षत्रांमध्येही बदल करतात आणि त्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिसून येतो. यावेळी मंगळ ग्रह सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11.50 वाजता ग्रहप्रमुख मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. राहू आधीच कुंभ राशीत आहे. मंगळ आणि राहूच्या युतीमुळे अंगारक योग तयार होईल, ज्योतिषशास्त्रात अशुभ आणि विघटनकारी मानला जातो. या योगामुळे अचानक वाद, मानसिक ताण, अपघात होण्याची शक्यता आणि निर्णयांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. कोणत्या राशीच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल ते जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रानुसार, घाई आणि रागामध्ये कोणतेही घेतलेले निर्णयामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे अनेक राशींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. मंगळाच्या कुंभ राशीतील प्रवेशामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे ते जाणून घेऊया

कोणत्या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण हानिकारक असू शकते. तुमचे मन अस्वस्थ असेल, ज्यामुळे नैराश्य येईल. घरातील वातावरण देखील बिघडू शकते. तुम्हाला ऑफिसमध्ये काम करण्याची इच्छा होणार नाही. जर तुम्ही वादात पडलात तर ते टाळा. या काळात काम रखडू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना विरोध होऊ शकतो.

Palmistry: तळहातावरील रेषेमुळे समजते सरकारी नोकरीचा योग, कोणती आहे ‘ती’ रेषा जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण आव्हानांनी भरलेले असेल. आर्थिक अडचणी कमकुवत होऊ शकतात आणि प्रलंबित कामे चिंता वाढवू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी विरोध किंवा दबाव येऊ शकतो. तुमच्या आरोग्याबद्दल सावधगिरी बाळगणे आणि निष्काळजीपणा टाळणे देखील महत्त्वाचे आहे.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे हे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकतो. आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात आणि खर्च अचानक वाढू शकतात. व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीशी संबंधित निर्णय घेताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यावेळी विचारपूर्वक पावले उचलणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे

हे उपाय करणे ठरेल फायदेशीर

मंगळ ग्रहाच्या नकारात्मक प्रभावांना कमी करण्यासाठी या तीन राशींमध्ये असलेल्या लोकांसाठी त्यांच्या स्वभावात शांती निर्माण करावी. याव्यतिरिक्त, मंगळवारी भगवान हनुमानाची पूजा करा आणि हनुमान चालीसा किंवा सुंदरकांड पठण करा. पूजेदरम्यान, हनुमानजींना सिंदूरचा तिलक लावा आणि लाल डाळ दान करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळ गोचर म्हणजे काय?

    Ans: मंगळ एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्या बदलाला गोचर म्हणतात. मंगळ ऊर्जा, धैर्य, आक्रमकता आणि कृतीचा कारक मानला जातो.

  • Que: शनिच्या राशीत प्रवेश म्हणजे काय?

    Ans: शनि हा शिस्त, कर्म, विलंब आणि न्यायाचा ग्रह मानला जातो. मंगळ जेव्हा शनिच्या राशीत (मकर किंवा कुंभ) प्रवेश करतो, तेव्हा उग्र आणि संयमी ऊर्जेचा संघर्ष होऊ शकतो, अशी ज्योतिषीय धारणा आहे.

  • Que: मंगळ संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: मंगळ संक्रमणामुळे वृषभ, कर्क आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Mangal gochar 2026 mars will enter saturn sign people of this zodiac sign should be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palmistry: तळहातावरील रेषेमुळे समजते सरकारी नोकरीचा योग, कोणती आहे ‘ती’ रेषा जाणून घ्या
1

Palmistry: तळहातावरील रेषेमुळे समजते सरकारी नोकरीचा योग, कोणती आहे ‘ती’ रेषा जाणून घ्या

Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे
2

Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे

Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या
3

Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम
4

Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mangal Gochar 2026: मंगळ शनिच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

Mangal Gochar 2026: मंगळ शनिच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

Feb 22, 2026 | 02:30 PM
वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

Feb 22, 2026 | 02:25 PM
Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

Feb 22, 2026 | 02:17 PM
खुशखबर! Vivo X300 Pro तब्बल 10,000 रुपयांनी झाला स्वस्त; स्मार्टफोनच्या या व्हेरिअंटवर ऑफर उपलब्ध

खुशखबर! Vivo X300 Pro तब्बल 10,000 रुपयांनी झाला स्वस्त; स्मार्टफोनच्या या व्हेरिअंटवर ऑफर उपलब्ध

Feb 22, 2026 | 02:14 PM
Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना

Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना

Feb 22, 2026 | 02:12 PM
ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

Feb 22, 2026 | 02:02 PM
ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Feb 22, 2026 | 01:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM