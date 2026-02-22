Mangal Gochar 2026: मंगळ शनिच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा ग्रह त्यांची हालचाल बदलतात तेव्हा त्याचा परिणाम खूप तीव्र आणि कधीकधी चिंताजनक देखील असू शकतो. ग्रह केवळ राशीच बदलत नाहीत तर नक्षत्रांमध्येही बदल करतात आणि त्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिसून येतो. यावेळी मंगळ ग्रह सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11.50 वाजता ग्रहप्रमुख मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. राहू आधीच कुंभ राशीत आहे. मंगळ आणि राहूच्या युतीमुळे अंगारक योग तयार होईल, ज्योतिषशास्त्रात अशुभ आणि विघटनकारी मानला जातो. या योगामुळे अचानक वाद, मानसिक ताण, अपघात होण्याची शक्यता आणि निर्णयांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. कोणत्या राशीच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल ते जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, घाई आणि रागामध्ये कोणतेही घेतलेले निर्णयामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे अनेक राशींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. मंगळाच्या कुंभ राशीतील प्रवेशामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे ते जाणून घेऊया
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण हानिकारक असू शकते. तुमचे मन अस्वस्थ असेल, ज्यामुळे नैराश्य येईल. घरातील वातावरण देखील बिघडू शकते. तुम्हाला ऑफिसमध्ये काम करण्याची इच्छा होणार नाही. जर तुम्ही वादात पडलात तर ते टाळा. या काळात काम रखडू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना विरोध होऊ शकतो.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण आव्हानांनी भरलेले असेल. आर्थिक अडचणी कमकुवत होऊ शकतात आणि प्रलंबित कामे चिंता वाढवू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी विरोध किंवा दबाव येऊ शकतो. तुमच्या आरोग्याबद्दल सावधगिरी बाळगणे आणि निष्काळजीपणा टाळणे देखील महत्त्वाचे आहे.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे हे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकतो. आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात आणि खर्च अचानक वाढू शकतात. व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीशी संबंधित निर्णय घेताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यावेळी विचारपूर्वक पावले उचलणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
मंगळ ग्रहाच्या नकारात्मक प्रभावांना कमी करण्यासाठी या तीन राशींमध्ये असलेल्या लोकांसाठी त्यांच्या स्वभावात शांती निर्माण करावी. याव्यतिरिक्त, मंगळवारी भगवान हनुमानाची पूजा करा आणि हनुमान चालीसा किंवा सुंदरकांड पठण करा. पूजेदरम्यान, हनुमानजींना सिंदूरचा तिलक लावा आणि लाल डाळ दान करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मंगळ एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्या बदलाला गोचर म्हणतात. मंगळ ऊर्जा, धैर्य, आक्रमकता आणि कृतीचा कारक मानला जातो.
Ans: शनि हा शिस्त, कर्म, विलंब आणि न्यायाचा ग्रह मानला जातो. मंगळ जेव्हा शनिच्या राशीत (मकर किंवा कुंभ) प्रवेश करतो, तेव्हा उग्र आणि संयमी ऊर्जेचा संघर्ष होऊ शकतो, अशी ज्योतिषीय धारणा आहे.
Ans: मंगळ संक्रमणामुळे वृषभ, कर्क आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे