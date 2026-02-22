Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Palmistry This Line On The Palm Indicates The Probability Of Getting A Government Job

Palmistry: तळहातावरील रेषेमुळे समजते सरकारी नोकरीचा योग, कोणती आहे ‘ती’ रेषा जाणून घ्या

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, सूर्यरेषा आणि गुरू पर्वताची स्थिती मजबूत असेल तर स्थिर करिअर आणि प्रतिष्ठित पद मिळण्याचे योग मानले जातात. तळहातावरील कोणती रेषा सरकारी नोकरीची शक्यता दर्शवते, जाणून घ्या

Updated On: Feb 22, 2026 | 12:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • तळहातावरील रेषेचा संबंध
  • सरकारी नोकरीचा योग
  • कोणती रेषा सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता दर्शवते
 

हस्तरेषा ही व्यक्तीच्या जीवनासाठी खूप महत्त्वाची मानली जाते. असे म्हटले जाते की तळहातावरील रेषा व्यक्तीच्या जीवनाची वैशिष्ट्ये सांगतात. ज्याप्रमाणे ज्योतिषी कुंडलीतील ग्रह आणि नक्षत्रांची स्थिती पाहून एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि भविष्य सांगतात त्याप्रमाणे हस्तरेषाशास्त्रज्ञ तळहातावरील रेषा पाहून एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि भविष्य सांगतात. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, सरकारी नोकरी आणि पद मिळवणाऱ्या लोकांच्या हातावर काही खास रेषा असतात. तळहातावरील कोणती रेषा सरकारी नोकरीची शक्यता दर्शवते, जाणून घ्या

भाग्यरेषा कुठे असते

हस्तरेखाशास्त्रानुसार,  भाग्य रेषा ही तळहातावरील सर्वात महत्त्वाच्या रेषांपैकी एक रेषा आहे. तिला शनि रेषा असेही म्हणतात. ही रेषा केवळ व्यक्तीचे भविष्यच दर्शवत नाही तर त्यांच्या संघर्षांचे, यशाचे आणि अडथळ्यांचे वर्णनदेखील करते. भाग्यरेषा सहसा तळहाताच्या खालच्या भागापासून सुरु होते आणि मधल्या बोटाच्या खाली असलेल्या शनि पर्वताकडे जाते.

Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीची भाग्यरेषा उगम पावून जीवनरेषेच्या समांतर चालत असेल आणि ती संपण्यापूर्वी संपते, तर ते खूप कठोर परिश्रम दर्शवते. अशा लोकांना काहीही सहज मिळत नाही. त्यांना पैशासाठी आणि करिअरच्या वाढीसाठी खूप कष्ट करावे लागतात. दरम्यान, जर ही रेषा मनगटाजवळील जीवनरेषेला लागून असेल, तर त्यांचे सुरुवातीचे आयुष्य कुटुंबाच्या निर्णयांवर आणि इच्छेनुसार व्यतीत होते.

बृहस्पति आणि सूर्य पर्वत

जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावर गुरु आणि सूर्य दोन्ही ग्रह चांगले विकसित असल्यास अशा व्यक्ती खूप मेहनती, बुद्धिमान आणि धार्मिक असतात. अशा व्यक्तींना वयाच्या 28 व्या वर्षी सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता असते.

सूर्य पर्वत

जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावर सूर्य पर्वत स्पष्टपणे दिसत असल्यास त्या व्यक्तीला कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय किंवा रेषांशिवाय सरकारी नोकरीचे एक मजबूत संकेत असल्याचे मानले जाते अशा व्यक्तीला समाजात आदर आणि प्रतिष्ठा मिळते.

Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे

सरकारी नोकरी आणि उच्च पद

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, जर भाग्यरेषा आपली दिशा बदलून शनि पर्वताच्या ऐवजी गुरु पर्वताकडे वळत असेल तर ती रेषा व्यक्तीला सरकारी नोकरीत उच्च पद आणि प्रतिष्ठा मिळू शकते याचे लक्षण असल्याचे मानले जाते. असे लोक केवळ ज्ञानी नसतात तर समाजात त्यांचा खूप आदर असतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हस्तरेखाशास्त्र म्हणजे काय?

    Ans: हस्तरेखाशास्त्र ही अशी परंपरागत पद्धत आहे ज्यामध्ये तळहातावरील रेषा, पर्वत आणि चिन्हांवरून व्यक्तीचे स्वभाव व भवितव्याचे संकेत पाहिले जातात.

  • Que: सरकारी नोकरीचा योग कोणत्या रेषेमुळे समजतो?

    Ans: हस्तरेखाशास्त्रानुसार स्पष्ट आणि सरळ जाणारी भाग्यरेषा जर शनी पर्वताकडे जाते, तर स्थिर करिअर आणि सरकारी क्षेत्रात संधी मिळण्याचे संकेत मानले जातात.

  • Que: केवळ रेषांवरून सरकारी नोकरी निश्चित होते का?

    Ans: नाही. हस्तरेखा केवळ संकेत देतात, असे मानले जाते. प्रत्यक्षात शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, मेहनत आणि सातत्य हेच यशाचे खरे घटक असतात.

Web Title: Palmistry this line on the palm indicates the probability of getting a government job

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 12:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे
1

Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे

Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या
2

Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम
3

Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव
4

zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palmistry: तळहातावरील रेषेमुळे समजते सरकारी नोकरीचा योग, कोणती आहे ‘ती’ रेषा जाणून घ्या

Palmistry: तळहातावरील रेषेमुळे समजते सरकारी नोकरीचा योग, कोणती आहे ‘ती’ रेषा जाणून घ्या

Feb 22, 2026 | 12:40 PM
पिंपरी-चिंचवड महापालिका राज्यात अव्वल! ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात सलग तिसऱ्यांदा प्रथम क्रमांक

पिंपरी-चिंचवड महापालिका राज्यात अव्वल! ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात सलग तिसऱ्यांदा प्रथम क्रमांक

Feb 22, 2026 | 12:39 PM
Epstein Files: पत्नी मेलानिया फ्लोरिडात आणि ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये ‘तिच्यासोबत’; जेफ्री एपस्टाईनच्या ईमेलमध्ये खळबळजनक गौप्यस्फोट

Epstein Files: पत्नी मेलानिया फ्लोरिडात आणि ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये ‘तिच्यासोबत’; जेफ्री एपस्टाईनच्या ईमेलमध्ये खळबळजनक गौप्यस्फोट

Feb 22, 2026 | 12:36 PM
बिहारचा ‘बिहारी बाबू’ झाला इंग्लंडचा एआय मंत्री; 20 वर्षांनंतर मायदेशी परतल्यावर केले विकासाचे कौतुक

बिहारचा ‘बिहारी बाबू’ झाला इंग्लंडचा एआय मंत्री; 20 वर्षांनंतर मायदेशी परतल्यावर केले विकासाचे कौतुक

Feb 22, 2026 | 12:35 PM
Santosh Deshmukh Case : ‘फरार कृष्णा आंधळे तीनदा गावी येऊन गेला, CID नेही केलं मान्य’; धनंजय देशमुखांचा दावा

Santosh Deshmukh Case : ‘फरार कृष्णा आंधळे तीनदा गावी येऊन गेला, CID नेही केलं मान्य’; धनंजय देशमुखांचा दावा

Feb 22, 2026 | 12:32 PM
अल्पदुग्ध मातांच्या ताणावर ‘सुरेल’ उपाय! कामा रुग्णालयात संगीत थेरपीच्या प्रयोगाने स्तनदुधात लक्षणीय वाढ

अल्पदुग्ध मातांच्या ताणावर ‘सुरेल’ उपाय! कामा रुग्णालयात संगीत थेरपीच्या प्रयोगाने स्तनदुधात लक्षणीय वाढ

Feb 22, 2026 | 12:30 PM
PCMC : महापालिकेच्या पहिल्याच सभेत रंगली राजकीय टोलेबाजी; सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

PCMC : महापालिकेच्या पहिल्याच सभेत रंगली राजकीय टोलेबाजी; सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

Feb 22, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM