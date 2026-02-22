Palmistry: तळहातावरील रेषेमुळे समजते सरकारी नोकरीचा योग, कोणती आहे ‘ती’ रेषा जाणून घ्या

हस्तरेषा ही व्यक्तीच्या जीवनासाठी खूप महत्त्वाची मानली जाते. असे म्हटले जाते की तळहातावरील रेषा व्यक्तीच्या जीवनाची वैशिष्ट्ये सांगतात. ज्याप्रमाणे ज्योतिषी कुंडलीतील ग्रह आणि नक्षत्रांची स्थिती पाहून एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि भविष्य सांगतात त्याप्रमाणे हस्तरेषाशास्त्रज्ञ तळहातावरील रेषा पाहून एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि भविष्य सांगतात. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, सरकारी नोकरी आणि पद मिळवणाऱ्या लोकांच्या हातावर काही खास रेषा असतात. तळहातावरील कोणती रेषा सरकारी नोकरीची शक्यता दर्शवते, जाणून घ्या
हस्तरेखाशास्त्रानुसार, भाग्य रेषा ही तळहातावरील सर्वात महत्त्वाच्या रेषांपैकी एक रेषा आहे. तिला शनि रेषा असेही म्हणतात. ही रेषा केवळ व्यक्तीचे भविष्यच दर्शवत नाही तर त्यांच्या संघर्षांचे, यशाचे आणि अडथळ्यांचे वर्णनदेखील करते. भाग्यरेषा सहसा तळहाताच्या खालच्या भागापासून सुरु होते आणि मधल्या बोटाच्या खाली असलेल्या शनि पर्वताकडे जाते.
हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीची भाग्यरेषा उगम पावून जीवनरेषेच्या समांतर चालत असेल आणि ती संपण्यापूर्वी संपते, तर ते खूप कठोर परिश्रम दर्शवते. अशा लोकांना काहीही सहज मिळत नाही. त्यांना पैशासाठी आणि करिअरच्या वाढीसाठी खूप कष्ट करावे लागतात. दरम्यान, जर ही रेषा मनगटाजवळील जीवनरेषेला लागून असेल, तर त्यांचे सुरुवातीचे आयुष्य कुटुंबाच्या निर्णयांवर आणि इच्छेनुसार व्यतीत होते.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावर गुरु आणि सूर्य दोन्ही ग्रह चांगले विकसित असल्यास अशा व्यक्ती खूप मेहनती, बुद्धिमान आणि धार्मिक असतात. अशा व्यक्तींना वयाच्या 28 व्या वर्षी सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता असते.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावर सूर्य पर्वत स्पष्टपणे दिसत असल्यास त्या व्यक्तीला कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय किंवा रेषांशिवाय सरकारी नोकरीचे एक मजबूत संकेत असल्याचे मानले जाते अशा व्यक्तीला समाजात आदर आणि प्रतिष्ठा मिळते.
हस्तरेखाशास्त्रानुसार, जर भाग्यरेषा आपली दिशा बदलून शनि पर्वताच्या ऐवजी गुरु पर्वताकडे वळत असेल तर ती रेषा व्यक्तीला सरकारी नोकरीत उच्च पद आणि प्रतिष्ठा मिळू शकते याचे लक्षण असल्याचे मानले जाते. असे लोक केवळ ज्ञानी नसतात तर समाजात त्यांचा खूप आदर असतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: हस्तरेखाशास्त्र ही अशी परंपरागत पद्धत आहे ज्यामध्ये तळहातावरील रेषा, पर्वत आणि चिन्हांवरून व्यक्तीचे स्वभाव व भवितव्याचे संकेत पाहिले जातात.
Ans: हस्तरेखाशास्त्रानुसार स्पष्ट आणि सरळ जाणारी भाग्यरेषा जर शनी पर्वताकडे जाते, तर स्थिर करिअर आणि सरकारी क्षेत्रात संधी मिळण्याचे संकेत मानले जातात.
Ans: नाही. हस्तरेखा केवळ संकेत देतात, असे मानले जाते. प्रत्यक्षात शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, मेहनत आणि सातत्य हेच यशाचे खरे घटक असतात.