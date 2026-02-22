Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

ज्यावेळी बुध वक्री अवस्थेत असतो त्यावेळी निर्णय घेण्याच्या बाबतीत, अभ्यासात, करिअरमध्ये आणि संवादात गोंधळ किंवा अडथळे येण्याची शक्यता असते. बुध वक्रीच्या वेळी कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात जाणून घ्या

Updated On: Feb 22, 2026 | 10:15 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

गुरुवार, 26 फेब्रुवारी रोजी बुध कुंभ राशीत वक्री होणार आहे आणि 21 मार्चपर्यंत तो त्याच राशीत राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, तर्क, संवाद आणि व्यवसायासाठी जबाबदार मानला जातो. ज्यावेळी बुध ग्रह वक्री अवस्थेत असतो त्यावेळी निर्णय घेण्याच्या बाबतीत, अभ्यासात, करिअरमध्ये आणि संवादात गोंधळ किंवा अडथळे येऊ शकतात. या काळात काही राशीच्या लोकांना विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे ते जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

कर्क रास

बुध ग्रहाच्या वक्रीमुळे कर्क राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. कामाच्या ठिकाणी चढ-उतार येऊ शकतात त्यामुळे प्रत्येक काम करताना काळजीपूर्वक आणि सावधगिरी बाळगावी. विद्यार्थ्यांचे लक्ष कमी होऊ शकते आणि एकाग्रता कमी होऊ शकते. या काळात काळजीपूर्वक विचार न करता कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळा. तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे देखील चांगले नाही.

Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांच्या जीवनामध्ये अचानक बदल होण्याची शक्यता आहे. काहींना अनपेक्षित ठिकाणी स्थानांतरित केले जाऊ शकते. तुमच्या नोकरी आणि करिअरमधील परिस्थिती थोडी आव्हानात्मक असू शकते. परदेशात शिक्षण घेण्याची योजना आखणाऱ्यांना काही अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या आरोग्याबद्दल निष्काळजी राहू नका.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहाशी वक्री आव्हानात्मक राहू शकते. यावेळी तुम्हाला तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. चुकीच्या शब्दांचा वापर कामावर आणि तुमच्या वैयक्तिक जीवनात समस्या निर्माण करू शकतो. शिक्षणाशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा आणि वाईट संगत टाळा. घसा आणि कानाच्या समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ सामान्य राहील.

zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहाची वक्री समस्यांनी भरलेली राहील. खर्च आणि तोट्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगण्याची तुम्हाला आवश्यकता आहे. योग्य काळजी न घेता कोणतीही गुंतवणूक करणे टाळा. गाडी चालवताना काळजी घ्या. तुम्हाला तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची काळजी असू शकते. काही लोकांच्या बढतीत विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे निराशा होऊ शकते. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. या काळात तुम्ही घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकता. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी होऊ शकता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध वक्री म्हणजे काय?

    Ans: बुध ग्रह जेव्हा आकाशात मागे चालल्यासारखा दिसतो, तेव्हा त्याला वक्री अवस्था म्हणतात. खगोलशास्त्रीयदृष्ट्या ही दृश्यभ्रम असली तरी ज्योतिषशास्त्रात याला विशेष महत्त्व आहे.

  • Que: कोणत्या प्रकारच्या समस्या वाढू शकतात?

    Ans: संवादातील गैरसमज, कागदपत्रे/करारातील चुका, आर्थिक व्यवहारात विलंब, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बिघडणे, प्रवासात अडथळे

  • Que: बुध वक्रीमुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात

    Ans: बुध वक्रीमुळे कर्क, कन्या, मकर, मीन राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात

Published On: Feb 22, 2026 | 10:15 AM

