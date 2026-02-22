Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Sa No Need To Worry About Abhishek Sharma Form Former Team India Coach Clarifies

Ind vs SA : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही…टीम इंडियाच्या माजी प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट

टीम इंडियाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना चालू टी-२० विश्वचषकात अभिषेक शर्माच्या सलग तीन डावांमध्ये सकारात्मक बाबी दिसतात असे त्यांनी सांगितले आहे. आज भारताचा सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 03:21 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Ravi Shastri on Abhishek Sharma : भारतीय संघाचा आज सुपर 8 चा पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध खेळवला जाणार आहे हा सामना भारतीय संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. भारताच्या संघाने लीग सामने तीनही जिंकले तरीही भारतीय संघ चितेत आहे. टीम इंडियाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना चालू टी-२० विश्वचषकात अभिषेक शर्माच्या सलग तीन डावांमध्ये सकारात्मक बाबी दिसतात. या शक्तिशाली सलामीवीराला स्पर्धेत अद्याप खाते उघडता आलेले नाही, तिन्ही डावात धावा काढण्यास त्याला संघर्ष करावा लागत आहे. तरीही, भारताने आतापर्यंतचे चारही सामने जिंकले आहेत.

बाकीचे फलंदाज झाकलेले

वेगवेगळ्या खेळाडूंनी वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली असली तरी, सूर्यकुमार यादवने अमेरिकेविरुद्ध, हार्दिक पंड्याने नामिबियाविरुद्ध, इशान किशनने पाकिस्तानविरुद्ध आणि शिवम दुबेने नेदरलँड्सविरुद्ध चांगली कामगिरी केली असली तरी अभिषेकचा फॉर्म चिंतेचा विषय असला तरी, शास्त्रींनी तो कमी लेखला.

SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर

आयसीसीने रवी शास्त्री यांच्या म्हणण्यानुसार, “मला वाटते की (भारतासाठी) चांगली गोष्ट म्हणजे प्रत्येक सामन्यात कोणीतरी उभे राहिले आहे. पहिल्या सामन्यात, कधी इशान किशन, कधी सूर्या, चांगले खेळले. तिलक वर्माने त्याची भूमिका बजावली आहे. त्याने चांगली सुरुवात दिली आहे, पण मला अजूनही वाटते की त्याचे सर्वोत्तम खेळ अजून येणे बाकी आहे. अभिषेक शर्माने तीन वेळा शून्य धावा केल्या हे मला सकारात्मक वाटते. त्यामुळे स्पर्धेच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांसाठी तुमचे सर्वोत्तम खेळ जतन करा. तुम्ही धावा काढल्या नाहीत म्हणून संघ थोडे नाराज होतील.”

आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित राहिलेले भारत आणि दक्षिण आफ्रिका २२ फेब्रुवारी रोजी एकमेकांसमोर येतील. रवी शास्त्री या दोन फॉर्ममध्ये असलेल्या संघांमधील लढतीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शास्त्री म्हणाले, “आत्मविश्वास खूप आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे की हा सामना कठीण असणार आहे कारण दक्षिण आफ्रिका हा सोपा संघ नाही; ते लढतील. आणि हा २०२४ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्याची पुनरावृत्ती आहे, म्हणून सर्वांना त्याची उत्सुकता आहे.”

Web Title: Ind vs sa no need to worry about abhishek sharma form former team india coach clarifies

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर
1

SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर

“तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोहोचता…”, चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद; सोशल मीडियावर Video तुफान व्हायरल
2

“तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोहोचता…”, चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद; सोशल मीडियावर Video तुफान व्हायरल

IND vs SA, T20 World Cup : ‘तो ज्या संघांचा सामना करेल त्यांची काळजी..’ अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्मबद्दल कॅप्टन सूर्याचे विधान
3

IND vs SA, T20 World Cup : ‘तो ज्या संघांचा सामना करेल त्यांची काळजी..’ अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्मबद्दल कॅप्टन सूर्याचे विधान

IND vs SA, T20 World Cup 2026 : अहमदाबादमध्ये कोण ठरणार बॉस? फलंदाज की गोलंदाज? वाचा खेळपट्टीचा अहवाल
4

IND vs SA, T20 World Cup 2026 : अहमदाबादमध्ये कोण ठरणार बॉस? फलंदाज की गोलंदाज? वाचा खेळपट्टीचा अहवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ind vs SA : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही…टीम इंडियाच्या माजी प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट

Ind vs SA : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही…टीम इंडियाच्या माजी प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट

Feb 22, 2026 | 03:21 PM
Sangali News : किल्ले संवर्धनातून शिवरायांना मानवंदना ; बाणूरगड येथे प्रशासनाच्यावतीने अनोखी शिवजयंती उत्साहात साजरी

Sangali News : किल्ले संवर्धनातून शिवरायांना मानवंदना ; बाणूरगड येथे प्रशासनाच्यावतीने अनोखी शिवजयंती उत्साहात साजरी

Feb 22, 2026 | 03:21 PM
Nepal Earthquake : हिमालयीन सुंदरीवर भूकंपाचे सावट! संखुवासभा जिल्ह्यात 4.1 तीव्रतेचा धक्का; प्रशासन हाय-अलर्टवर

Nepal Earthquake : हिमालयीन सुंदरीवर भूकंपाचे सावट! संखुवासभा जिल्ह्यात 4.1 तीव्रतेचा धक्का; प्रशासन हाय-अलर्टवर

Feb 22, 2026 | 03:16 PM
Chandrapur Crime: चंद्रपूरात रेल्वे नोकरीचे आमिष; १५ तरुणांची १.३१ कोटींनी फसवणूक, तिघांवर गुन्हा

Chandrapur Crime: चंद्रपूरात रेल्वे नोकरीचे आमिष; १५ तरुणांची १.३१ कोटींनी फसवणूक, तिघांवर गुन्हा

Feb 22, 2026 | 03:13 PM
आळंदी-पंढरपूर हायवे स्ट्रीट लाईट्सने उजळणार; 20 किमी परिसराला टोल सवलत मात्र…

आळंदी-पंढरपूर हायवे स्ट्रीट लाईट्सने उजळणार; 20 किमी परिसराला टोल सवलत मात्र…

Feb 22, 2026 | 03:11 PM
Boss तान्या मित्तल अडकणार लग्नबंधनात? ब्राइडल लेहंग्यातील व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, “ह्यांना आवडेल का?”

Boss तान्या मित्तल अडकणार लग्नबंधनात? ब्राइडल लेहंग्यातील व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, “ह्यांना आवडेल का?”

Feb 22, 2026 | 03:11 PM
नाशिकमध्ये ‘मनमर्जी’ अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींचा दणका! महासभेत नव्या-जुन्या सदस्यांनी अधिकाऱ्याला प्रश्नांत घेरलं…

नाशिकमध्ये ‘मनमर्जी’ अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींचा दणका! महासभेत नव्या-जुन्या सदस्यांनी अधिकाऱ्याला प्रश्नांत घेरलं…

Feb 22, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM