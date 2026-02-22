Ind vs SA : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही…टीम इंडियाच्या माजी प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट

Ravi Shastri on Abhishek Sharma : भारतीय संघाचा आज सुपर 8 चा पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध खेळवला जाणार आहे हा सामना भारतीय संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. भारताच्या संघाने लीग सामने तीनही जिंकले तरीही भारतीय संघ चितेत आहे. टीम इंडियाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना चालू टी-२० विश्वचषकात अभिषेक शर्माच्या सलग तीन डावांमध्ये सकारात्मक बाबी दिसतात. या शक्तिशाली सलामीवीराला स्पर्धेत अद्याप खाते उघडता आलेले नाही, तिन्ही डावात धावा काढण्यास त्याला संघर्ष करावा लागत आहे. तरीही, भारताने आतापर्यंतचे चारही सामने जिंकले आहेत.
वेगवेगळ्या खेळाडूंनी वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली असली तरी, सूर्यकुमार यादवने अमेरिकेविरुद्ध, हार्दिक पंड्याने नामिबियाविरुद्ध, इशान किशनने पाकिस्तानविरुद्ध आणि शिवम दुबेने नेदरलँड्सविरुद्ध चांगली कामगिरी केली असली तरी अभिषेकचा फॉर्म चिंतेचा विषय असला तरी, शास्त्रींनी तो कमी लेखला.
आयसीसीने रवी शास्त्री यांच्या म्हणण्यानुसार, “मला वाटते की (भारतासाठी) चांगली गोष्ट म्हणजे प्रत्येक सामन्यात कोणीतरी उभे राहिले आहे. पहिल्या सामन्यात, कधी इशान किशन, कधी सूर्या, चांगले खेळले. तिलक वर्माने त्याची भूमिका बजावली आहे. त्याने चांगली सुरुवात दिली आहे, पण मला अजूनही वाटते की त्याचे सर्वोत्तम खेळ अजून येणे बाकी आहे. अभिषेक शर्माने तीन वेळा शून्य धावा केल्या हे मला सकारात्मक वाटते. त्यामुळे स्पर्धेच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांसाठी तुमचे सर्वोत्तम खेळ जतन करा. तुम्ही धावा काढल्या नाहीत म्हणून संघ थोडे नाराज होतील.”
आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित राहिलेले भारत आणि दक्षिण आफ्रिका २२ फेब्रुवारी रोजी एकमेकांसमोर येतील. रवी शास्त्री या दोन फॉर्ममध्ये असलेल्या संघांमधील लढतीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शास्त्री म्हणाले, “आत्मविश्वास खूप आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे की हा सामना कठीण असणार आहे कारण दक्षिण आफ्रिका हा सोपा संघ नाही; ते लढतील. आणि हा २०२४ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्याची पुनरावृत्ती आहे, म्हणून सर्वांना त्याची उत्सुकता आहे.”