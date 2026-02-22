लहान मुलांसाठी बनवा पौष्टिकतेने समृद्ध असलेले चिकन व्हेजी रॅप, संध्याकाळच्या नाश्त्यात करा चटकदार बेत

संध्याकाळच्या नाश्त्यात मुलांना कायमच चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. शेवपुरी, पाणीपुरी, सामोसा, पिझ्झा, बर्गर इत्यादी पदार्थ खूप आवडीने खाल्ले जातात. याशिवाय बऱ्याच लहान मुलांना भाज्या खायला अजिबात आवडत नाही. भाज्यांचे नाव घेतल्यानंतर मुलं नाक मुरडतात. पण शरीरासाठी पालेभाज्या आणि इतर फळभाज्या अतिशय महत्वाच्या आहेत. भाज्या खाल्ल्यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते. लहान मुलांच्या शारीरिक वाढीसाठी आहारात नियमित भाज्यांचे सेवन करण्यास द्यावे. भाज्या खाल्ल्यामुळे शरीराला कॅल्शियम, विटामिन आणि लोह मिळते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी चिकन व्हेजी रॅप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चिकनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रथिने असतात तर भाज्यांमध्ये इतर पोषक घटक आढळून येतात. त्यामुळे लहान मुलांच्या आहारात भाज्यांचा समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया चिकन व्हेजी रॅप बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)
