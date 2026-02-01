Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

फेब्रुवारीचा महिना काही राशींच्या लोकांसाठी शुभ राहील.  तर काही राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो. तसेच घर जमीन खरेदीसाठी हा महिना चांगला राहील. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा महिना कसा असेल जाणून घ्या

Updated On: Feb 01, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आजपासून फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात होत आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी माघ पौर्णिमा आहे आणि या महिन्यात अनेक सण व्रत वैकल्य येणार आहेत. मेष राशीच्या लोकांसाठी हा महिना शुभ राहील. व्यवसायात फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.  नोकरी करणाऱ्या लोकांना जबाबदारी घ्यावी लागेल. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा महिना कसा असेल जाणून घ्या

मेष रास

फेब्रुवारी महिना मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहील. या महिन्यात तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे यश मिळेल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लोकांना या महिन्यात अपेक्षित यश मिळेल. करियर आणि व्यवसायासाठी हा महिना चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकार्यांचा पाठिंबा मिळेल.

वृषभ रास

वृषभ राशींच्या लोकांसाठी फेब्रुवारीचा महिना चांगला राहील. यावेळी तुमची नियोजित कामे पूर्ण होतील. व्यवसाय वाढवण्यासाठी हा महिना चांगला राहील. या महिन्यात तुम्ही जमीन मालमत्ता वाहन याची खरेदी करू शकता. कोणतेही निर्णय घेताना कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल.

मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी फेब्रुवारीचा महिना फायदेशीर राहील. दीर्घ काळापासून रखडलेली कामे पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या महत्वाच्या जबाबदारी येऊ शकतात. परदेशाशी संबंधित कामात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा महिना चांगल्या राहील.

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांसाठी फेब्रुवारीचा महिना चांगला राहील. यावेळी तुमची नियोजित कामे पूर्ण होतील. तसेच तुम्ही विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमास सहभागी व्हाल. करियर आणि व्यवसायासाठी हा महिना चांगला राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना बढती मिळू शकते. व्यवसायात फायदा होईल.

सिंह रास

सिंह राशींच्या लोकांसाठी फेब्रुवारी चा महिना सामान्य राहील. या महिन्यात तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. तुमचे अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळतील. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून वडिलोपार्जित मालमत्तेतून तुम्हाला फायदा होईल

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी फेब्रुवारीचा महिना समस्यांनी भरलेला राहील. व्यवसायात तुम्हाला फायदा होईल तसेच खर्चामध्ये वाढ होईल. त्यामुळे तुम्हाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. नातेसंबंध मध्ये चढ उतार जाणवेल.

तूळ रास

तुळ राशींच्या लोकांसाठी हा महिना फायदेशीर राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना सावध राहण्याची गरज आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा महिना चांगला राहील.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी फेब्रुवारीचा महिना चढ उताराचा राहील. या महिन्यात तुम्ही लांब पल्ल्याचा प्रवास करू शकता. करिअर व्यवसायात अपेक्षित यश मिळवण्यासाठी तुम्हाला धावपळ करावी लागू शकते.

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांसाठी हा महिना चांगला राहील. नोकरीमध्ये पदोन्नती किंवा बदल हवे असल्यास तुम्हाला पूर्ण यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना हा महिना चांगला राहील.

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांसाठी फेब्रुवारीचा महिना चांगला राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आरोग्य चांगले राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळेल. आर्थिक गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील.

कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांसाठी हा महिना फायदेशीर राहील. तुम्हाला घेतलेल्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. व्यवसायाची संबंधित असणाऱ्या लोकांसाठी हा महिना चांगला राहील.

मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हा महिना मिश्रित राहील. करियर आणि व्यवसायामध्ये तुम्हाला चढउताराचा सामना करावा लागू शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा महिना चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: February monthly horoscope 2026 all zodiac signs predictions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 10:00 AM
तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

Feb 01, 2026 | 10:00 AM
Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय

Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय

Feb 01, 2026 | 09:57 AM
Body Art Day 2026: ‘जेव्हा ह्युमन बॉडीच बनते कॅनव्हास!’ आज जगभरात साजरा केला जातोय शरीरावरील कलेचा जागतिक उत्सव

Body Art Day 2026: ‘जेव्हा ह्युमन बॉडीच बनते कॅनव्हास!’ आज जगभरात साजरा केला जातोय शरीरावरील कलेचा जागतिक उत्सव

Feb 01, 2026 | 09:56 AM
Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

Feb 01, 2026 | 09:56 AM
Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

Feb 01, 2026 | 09:55 AM
चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

Feb 01, 2026 | 09:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM