Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Wrinkles On The Face Will Disappear Forever Use One Spoon Of Ghee In This Way Ghee Benefits

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी तुपाचा वापर करावा. तुपामध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचा आतून स्वच्छ करण्यासाठी मदत करते. चला तर जाणून घेऊया तूप वापरण्याचे फायदे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:55 AM
चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा 'या' पद्धतीने करा वापर

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा 'या' पद्धतीने करा वापर

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय स्वयंपाक घरात आवर्जून दिसून येणारा पदार्थ म्हणजे तूप. आयुर्वेदामध्ये तुपाला खूप जास्त महत्व आहे. तुपाचा वापर जेवण बनवण्यासाठी केला जातो. नियमित एक चमचा तुपाचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीर आतून हायड्रेट ठेवतात. हल्ली बदलेल्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो.वातावरणात होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाण्याचे सेवन इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यासोबतच त्वचेवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी बाजारातील महागड्या केमिकल ट्रीटमेंट तर कधी महागडे स्किन प्रॉडक्ट वापरतात. पण सतत केमिकल युक्त स्किन प्रॉडक्ट वापरल्यामुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)

२० रुपयांमध्ये घरीच तयार करा नैसर्गिक बॉडी स्क्रबिंग! डेड स्किन निघून जाण्यासोबतच टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी

त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच स्किन प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी तुपाचा वापर करावा. तुपामध्ये असलेले घटक त्वचा आतून हायड्रेट ठेवतात. याशिवाय त्वचेचे नैसर्गिक सौंदर्य कायम टिकवून ठेवतात. तुपाचे सेवन केल्यामुळे आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासोबतच पचनक्रिया सुद्धा मजबूत राहते आणि शरीर कायमच निरोगी राहत. थंडीच्या दिवसांमध्ये कोरड्या पडलेल्या त्वचेला पोषण देण्यासाठी तुपाचा वापर करावा. यामुळे चेहऱ्यावरील कोरडेपणा कमी होतो आणि त्वचा अतिशय सुंदर दिसते. तूप अन्नपदार्थांची चव वाढवण्यासोबतच त्वचेसाठी सुद्धा शक्तिशाली मानले जाते. चला तर जाणून घेऊया चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी तुपाचा वापर कसा करावा.

त्वचेवर तुपाचा वापर कसा करावा?

तूप वापरताना योग्य ती काळजी घेणे खूप जास्त गरजेचे आहे. तुपाचे सेवन योग्य प्रमाणात करावेत. जास्त तेलकट त्वचा किंवा वारंवार पिंपल्स येत असतील तर तुपाचा वापर अजिबात करू नये. यामुळे आणखीन जास्त पिंपल्स येतात आणि त्वचा खराब होते. दिवसभरात सतत तुपाचे सेवन केल्यास शरीरात कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढू शकते, ज्याचा परिणाम हृदयाच्या आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. अंघोळीला जाण्याआधी चमचाभर तूप हातांवर घेऊन संपूर्ण चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करावे. यामुळे त्वचा मुलायम होते. याशिवाय तुपाचा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा कायमच हायड्रेट आणि तेजस्वी राहील.

सकाळी उपाशी पोटी तूप खाण्याचा सल्ला का दिला जातो? नियमित सेवन केल्यास शरीराला होतील भरभरून फायदे, राहाल कायमच निरोगी

आयुर्वेदानुसार तूप खाण्याचे फायदे:

सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक चमचा तूप खाल्ल्यास किंवा कोमट पाण्यात तूप मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. यामुळे आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर पडून जाईल आणि शरीर स्वच्छ होईल. आयुर्वेदानुसार तूप, थंड, स्निग्ध आणि रसायन मानले जाते. यामध्ये असलेले घटक वात आणि कफ संतुलित ठेवण्यासाठी मदत करतात. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या आणि डेड स्किन नष्ट करण्यासाठी तुपाचा वापर करावा. चेहऱ्यावरील मृत पेशी कमी करून त्वचा उजळदार करण्यासाठी तुपाचा वापर करावा. थंडीच्या दिवसांमध्ये त्वचा मऊ ठेवण्यासाठी तूप वापरावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Wrinkles on the face will disappear forever use one spoon of ghee in this way ghee benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 09:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट
1

व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट

सफेद कपड्यांवरील डाग दूर करण्यासाठी या 6 घरगुती ट्रिक्सचा वापर करा; शून्य रुपयांत हट्टी डाग होतील छूमंतर
2

सफेद कपड्यांवरील डाग दूर करण्यासाठी या 6 घरगुती ट्रिक्सचा वापर करा; शून्य रुपयांत हट्टी डाग होतील छूमंतर

पांढरे केस होतील कायमचे काळेभोर आणि मजबूत! ‘या’ हिरव्या पानांचा वापर करून घरीच तयार करा आयुर्वेदिक हेअर मास्क
3

पांढरे केस होतील कायमचे काळेभोर आणि मजबूत! ‘या’ हिरव्या पानांचा वापर करून घरीच तयार करा आयुर्वेदिक हेअर मास्क

२० रुपयांमध्ये घरीच तयार करा नैसर्गिक बॉडी स्क्रबिंग! डेड स्किन निघून जाण्यासोबतच टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी
4

२० रुपयांमध्ये घरीच तयार करा नैसर्गिक बॉडी स्क्रबिंग! डेड स्किन निघून जाण्यासोबतच टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

Feb 01, 2026 | 09:55 AM
चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

Feb 01, 2026 | 09:55 AM
Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Feb 01, 2026 | 09:48 AM
Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट

Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट

Feb 01, 2026 | 09:41 AM
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 09:41 AM
Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

Feb 01, 2026 | 09:32 AM
Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

Feb 01, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM