Body Art Day 2026: 'जेव्हा ह्युमन बॉडीच बनते कॅनव्हास!' आज जगभरात साजरा केला जातोय शरीरावरील कलेचा जागतिक उत्सव

International Face and Body Art Day 2026 : शरीराच्या प्रत्येक कणावर रेखाटा स्वप्नांचे रंग! १ फेब्रुवारीला का साजरा होतो 'फेस अँड बॉडी आर्ट डे'? जाणून घ्या या खास दिवसाचा रंजक इतिहास.

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:56 AM
international face and body art day 1 february importance history and celebration

International Face and Body Art Day: शरीराच्या प्रत्येक कणावर रेखाटा स्वप्नांचे रंग! १ फेब्रुवारीला का साजरा होतो 'फेस अँड बॉडी आर्ट डे'? जाणून घ्या रंजक इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सर्जनशीलतेचा उत्सव
  • सांस्कृतिक वारसा
  • मानवी शरीर हाच कॅनव्हास

International Face and Body Art Day 2026 : आपल्याला पेंटिंग करायची असेल, तर आपण कागद किंवा कापडाचा शोध घेतो. पण, निसर्गाची सर्वात सुंदर कलाकृती म्हणजे ‘मानवी शरीर’ हेच जर एक कॅनव्हास बनले तर? आज १ फेब्रुवारी. जगभरात आजचा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय चेहरा आणि शरीर कला दिन’ (International Face and Body Art Day) म्हणून उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ रंगांचा उत्सव नाही, तर तो मानवी शरीर, संस्कृती आणि कल्पनाशक्तीच्या अनोख्या संगमाचा सन्मान आहे.

काय आहे ‘बॉडी आर्ट’चे महत्त्व?

चेहरा आणि शरीर कला ही संकल्पना आजची नाही. हजारो वर्षांपूर्वी, जेव्हा कागद किंवा पेन नव्हते, तेव्हा मानवाने स्वतःच्या अंगावर विविध नैसर्गिक रंगांनी चिन्हे उमटवून आपली ओळख निर्माण केली होती. जगातील विविध आदिवासी जमाती आजही त्यांच्या सांस्कृतिक उत्सवांमध्ये अंगावर विशिष्ट नक्षी काढतात. ही कला त्यांच्यासाठी केवळ सजावट नसून, त्यांच्या पूर्वजांच्या कथा, त्यांचा पराक्रम आणि त्यांची भावना व्यक्त करण्याचे साधन आहे. आज याच कलेने आधुनिक रूप घेतले असून टॅटू, फेस पेंटिंग आणि बॉडी पेंटिंगच्या माध्यमातून ती जगभरात लोकप्रिय झाली आहे.

आधुनिक जगात कलेचा नवा अविष्कार

आजच्या धावपळीच्या युगात ‘फेस अँड बॉडी आर्ट’चा वापर केवळ उत्सवांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. फॅशन इंडस्ट्री असो, थिएटर (नाटक), हॉलिवूड-बॉलिवूडचे सिनेमे असो किंवा हाय-एंड आर्ट गॅलरी, शरीर कला प्रत्येक ठिकाणी आपले स्थान निर्माण करत आहे. एखाद्या चित्रपटातील पात्राचा लूक तयार करण्यासाठी तासनतास चालणारे ‘प्रोस्थेटिक मेकअप’ हे शरीर कलेचेच एक प्रगत स्वरूप आहे. कलाकारांसाठी मानवी शरीर हे जगातील सर्वात आव्हानात्मक आणि जिवंत माध्यम आहे, कारण त्यावर रेखाटलेली कला ही त्या व्यक्तीच्या हालचालीनुसार बदलत असते.

हे देखील वाचा : Indian Coast Guard Day 2026: शत्रूसाठी समुद्राचे ‘यमदूत’, तर मच्छिमारांसाठी ‘देवदूत’; जाणून घ्या तटरक्षक दलाचा सुवर्ण इतिहास

सर्जनशीलता आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य

या दिवसाचा मुख्य हेतू कलाकारांच्या प्रतिभेला जागतिक ओळख मिळवून देणे हा आहे. अनेक तरुण कलाकार आज या क्षेत्रात करिअर करत आहेत. टॅटू कलाकार असोत किंवा प्रोफेशनल फेस पेंटर्स, हे सर्वजण मानवी शरीराला एका चालत्या-बोलत्या कलाकृतीत रूपांतरित करतात. या कलेमुळे माणसाला स्वतःच्या ओळखीबद्दल अधिक आत्मविश्वास वाटतो. ‘बॉडी पॉझिटिव्हिटी’ म्हणजेच आपल्या शरीराचा स्वीकार करणे आणि त्यावर कलेच्या माध्यमातून प्रेम व्यक्त करणे, हा संदेशही या दिनानिमित्त दिला जातो.

हे देखील वाचा : Navarashtra Special: ‘मायक्रो आर्ट’च्या माध्यमातून कलानगरीचे नाव जगभर पोहोचविणार: अशांत मोरे

कसे साजरे करावे ‘आंतरराष्ट्रीय चेहरा आणि शरीर कला दिन’?

तुम्ही प्रोफेशनल कलाकार असण्याची गरज नाही. आजच्या दिवशी तुम्ही साध्या फेस पेंटिंगने किंवा हातावर एखादी छोटी नक्षी काढून या उत्सवात सहभागी होऊ शकता. सोशल मीडियावर आपल्या कलेचे फोटो शेअर करून तुम्ही या क्षेत्रातील कलाकारांना दाद देऊ शकता. लक्षात ठेवा, मानवी शरीर हे केवळ हाडामांसाचे बनलेले नाही, तर ते सर्जनशीलता, संस्कृती आणि कल्पनाशक्तीचे रंग रंगवण्यासाठी दिलेला निसर्गाचा सर्वात सुंदर कॅनव्हास आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय चेहरा आणि शरीर कला दिन कधी साजरा होतो?

    Ans: हा दिवस दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरा केला जातो.

  • Que: या दिवसाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: मानवी शरीराचा कॅनव्हास म्हणून वापर करणाऱ्या कलाकारांचा सन्मान करणे आणि या कलेला प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे.

  • Que: शरीर कला (Body Art) मध्ये कोणत्या गोष्टी येतात?

    Ans: यात फेस पेंटिंग, बॉडी पेंटिंग, टॅटू, मेंदी आणि प्रोस्थेटिक मेकअप यांसारख्या विविध कलाप्रकारांचा समावेश होतो.

Published On: Feb 01, 2026 | 09:56 AM

