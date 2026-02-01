Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

हिंदू धर्मात माघ पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दान करण्याला देखील विशेष महत्त्व आहे. पौर्णिमेच्या दिवशी दिव्यांचे दान केल्याने पितरांच्या शापांपासून मुक्ती मिळते अशी मान्यता आहे.

Feb 01, 2026
  • माघ पौर्णिमा कधी आहे
  • माघ पौर्णिमेला दिवा कुठे लावावा
  • माघ पौर्णिमेला दिवा लावण्याचे महत्त्व
 

 

हिंदू धर्मात माघ पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की या दिवशी सर्व देवी-देवता स्वर्गातून अवतरतात आणि त्यांच्या भक्तांना सुख आणि समृद्धीचा आशीर्वाद देतात. या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दानधर्म करणे आणि धार्मिक विधी करणे हे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. माघ पौर्णिमेला या ठिकाणी दिवे लावावेत. असे मानले जाते की या ठिकाणी दिवे लावल्याने आपले भाग्य वाढते आणि कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते. माघ पौर्णिमेच्या दिवशी कोणत्या ठिकाणी दिवे लावावेत ते जाणून घ्या

माघ पौर्णिमा कधी आहे

माघ महिन्यातील पौर्णिमा ही रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी आहे. पौर्णिमा तिथीची सुरुवात 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी झाली आणि २ फेब्रुवारीच्या पहाटेपर्यंत ही तिथी असणार आहे. पौर्णिमेच्या दिवशी सूर्याचे स्नान, दान आणि पूजा करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानली जाते. माघ पौर्णिमा ही कल्पवशाची परिणती आणि एक पुण्यपूर्ण तिथी मानली जाते.

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

या दिशेला लावा दिवे

पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावणे

माघ पौर्णिमेला पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावावा. असे मानले जाते की पिंपळाच्या झाडात ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे तिन्ही देव निवास करतात. या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावल्याने सर्व देवी-देवतांचे आशीर्वाद मिळतात आणि जीवनातील अडथळेही दूर होतात. जर एखाद्याच्या कुंडलीत पितृदोष असेल तर त्याने या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली आपल्या पूर्वजांच्या नावाने तुपाचा दिवा लावावा.

घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावणे

माघ पौर्णिमेच्या दिवशी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावावा. असे मानले जाते की या दिवशी मुख्य प्रवेशद्वारावर तुपाचा दिवा लावल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि घरात देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूंचा वास असतो. तसेच, नकारात्मक शक्ती घरात प्रवेश करत नाहीत आणि सुख समृद्धी राहतात.

तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावणे

माघ पौर्णिमेला तुळशीच्या झाडाभोवती सकाळ आणि संध्याकाळी तुपाचा दिवा लावावा. असे मानले जाते की या दिवशी तुळशीच्या झाडाभोवती दिवा लावल्याने कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते. याशिवाय, भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीचे आशीर्वाद देखील कायम आहेत.

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

पाण्याजवळ दिवा लावणे

माघ पौर्णिमेच्या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्यासोबतच या दिवशी दिवे देखील लावावेत. जर तुम्ही कोणत्याही पवित्र नदीवर दिवा लावू शकत नसाल तर तुमच्या घरात पाण्याजवळ दिवा लावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: माघ पौर्णिमा कधी आहे

    Ans: माघ पौर्णिमा रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: माघ पौर्णिमेला दिवा लावण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार माघ पौर्णिमा हा पितरांना स्मरण करण्याचा आणि त्यांची कृपा मिळवण्याचा अत्यंत शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी दिवा लावल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.

  • Que: पितृदोषापासून मुक्तीसाठी दिवा कोणत्या दिशेला लावावा?

    Ans: दक्षिण दिशा पितरांची दिशा मानली जाते. त्यामुळे माघ पौर्णिमेला दक्षिण दिशेकडे तोंड करून तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.

Feb 01, 2026

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये या गोष्टी दिसणे असते शुभ, महादेवांच्या आशीर्वादांचे आहे प्रतीक

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पाआधीच महागाईचा धक्का! व्यावसायिक गॅस ५० रुपयांनी महागले 

अमेरिकेच्या न्यायालयाने  ICE अधिकाऱ्यांना झापलं; ५ वर्षांच्या चिमुरडा आणि वडिलांच्या सुटकेचे दिले आदेश, ट्रम्पला झटका

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

Indian Coast Guard Day 2026: शत्रूसाठी समुद्राचे ‘यमदूत’, तर मच्छिमारांसाठी ‘देवदूत’; जाणून घ्या तटरक्षक दलाचा सुवर्ण इतिहास

Movie Collection: ‘Mardaani 3’ने बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकूळ, तिसऱ्या दिवशी केला एवढा गल्ला

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

