Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

हिंदू धर्मात माघ पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की या दिवशी सर्व देवी-देवता स्वर्गातून अवतरतात आणि त्यांच्या भक्तांना सुख आणि समृद्धीचा आशीर्वाद देतात. या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दानधर्म करणे आणि धार्मिक विधी करणे हे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. माघ पौर्णिमेला या ठिकाणी दिवे लावावेत. असे मानले जाते की या ठिकाणी दिवे लावल्याने आपले भाग्य वाढते आणि कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते. माघ पौर्णिमेच्या दिवशी कोणत्या ठिकाणी दिवे लावावेत ते जाणून घ्या
माघ महिन्यातील पौर्णिमा ही रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी आहे. पौर्णिमा तिथीची सुरुवात 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी झाली आणि २ फेब्रुवारीच्या पहाटेपर्यंत ही तिथी असणार आहे. पौर्णिमेच्या दिवशी सूर्याचे स्नान, दान आणि पूजा करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानली जाते. माघ पौर्णिमा ही कल्पवशाची परिणती आणि एक पुण्यपूर्ण तिथी मानली जाते.
माघ पौर्णिमेला पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावावा. असे मानले जाते की पिंपळाच्या झाडात ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे तिन्ही देव निवास करतात. या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावल्याने सर्व देवी-देवतांचे आशीर्वाद मिळतात आणि जीवनातील अडथळेही दूर होतात. जर एखाद्याच्या कुंडलीत पितृदोष असेल तर त्याने या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली आपल्या पूर्वजांच्या नावाने तुपाचा दिवा लावावा.
माघ पौर्णिमेच्या दिवशी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावावा. असे मानले जाते की या दिवशी मुख्य प्रवेशद्वारावर तुपाचा दिवा लावल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि घरात देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूंचा वास असतो. तसेच, नकारात्मक शक्ती घरात प्रवेश करत नाहीत आणि सुख समृद्धी राहतात.
माघ पौर्णिमेला तुळशीच्या झाडाभोवती सकाळ आणि संध्याकाळी तुपाचा दिवा लावावा. असे मानले जाते की या दिवशी तुळशीच्या झाडाभोवती दिवा लावल्याने कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते. याशिवाय, भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीचे आशीर्वाद देखील कायम आहेत.
माघ पौर्णिमेच्या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्यासोबतच या दिवशी दिवे देखील लावावेत. जर तुम्ही कोणत्याही पवित्र नदीवर दिवा लावू शकत नसाल तर तुमच्या घरात पाण्याजवळ दिवा लावा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: माघ पौर्णिमा रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार माघ पौर्णिमा हा पितरांना स्मरण करण्याचा आणि त्यांची कृपा मिळवण्याचा अत्यंत शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी दिवा लावल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.
Ans: दक्षिण दिशा पितरांची दिशा मानली जाते. त्यामुळे माघ पौर्णिमेला दक्षिण दिशेकडे तोंड करून तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.