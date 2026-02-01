तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

अशात घाईगडबडीच्या वेळी तुम्ही झटपट कुकरमध्ये मटर पनीर तयार करू शकता.
भारतीय जेवणात पनीरच्या भाज्यांना खास स्थान आहे आणि त्यातही मटर पनीर ही सगळ्यांची आवडती भाजी मानली जाते. पोळी, पराठा, भात किंवा पुरी कशासोबतही मटर पनीर छान लागते. वेळ कमी असेल किंवा जास्त वेळ स्वयंपाकघरात उभं राहायचं नसेल, तर कुकरमध्ये बनवलेली मटर पनीरची भाजी हा एक उत्तम पर्याय आहे. कमी वेळात तयार होणारी ही भाजी चवीलाही तितकीच अप्रतिम लागते. बहुतेकवेळी अचानक घरी पाहुणे येतात त्यानंतर जेवणासाठीची आपली धावपळ सुरु होते. अशा प्रसंगी कुकरमध्ये मटर पनीर बनवणं अधिक उत्तम ठरतं, कारण ते कमी वेळात तयार होत आणि चवीलाही अप्रतिम लागतं. चला तर मग कुकरमध्ये मटर पनीर कसं बनवायचं याची रेसिपीनोट करून घेऊयात.