तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

Matar Paneer Recipe : मटर पनीरची लज्जतदार डिश काही मिनिटांतच बनवायची आहे? मग कुकरमध्ये बनवणं तुम्हाला अधिक सोयीच जाईल. चव तीच पण झटपट तयार होईल रेसिपी.

Updated On: Feb 01, 2026 | 10:00 AM
तुम्ही कधी कुकरमध्ये 'मटर पनीर' बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • व्हेज लव्हर्ससाठी मटर पनीर म्हणजे आवडीची डिश.
  • पण बऱ्याचदा याला बनायला फार वेळ लागतो.
  • अशात घाईगडबडीच्या वेळी तुम्ही झटपट कुकरमध्ये मटर पनीर तयार करू शकता.
भारतीय जेवणात पनीरच्या भाज्यांना खास स्थान आहे आणि त्यातही मटर पनीर ही सगळ्यांची आवडती भाजी मानली जाते. पोळी, पराठा, भात किंवा पुरी कशासोबतही मटर पनीर छान लागते. वेळ कमी असेल किंवा जास्त वेळ स्वयंपाकघरात उभं राहायचं नसेल, तर कुकरमध्ये बनवलेली मटर पनीरची भाजी हा एक उत्तम पर्याय आहे. कमी वेळात तयार होणारी ही भाजी चवीलाही तितकीच अप्रतिम लागते. बहुतेकवेळी अचानक घरी पाहुणे येतात त्यानंतर जेवणासाठीची आपली धावपळ सुरु होते. अशा प्रसंगी कुकरमध्ये मटर पनीर बनवणं अधिक उत्तम ठरतं, कारण ते कमी वेळात तयार होत आणि चवीलाही अप्रतिम लागतं. चला तर मग कुकरमध्ये मटर पनीर कसं बनवायचं याची रेसिपी नोट करून घेऊयात.

 साहित्य

  • पनीर – 400 ग्रॅम
  • ताजी हिरवी मटर – 1 कप
  • कांदा – 2 मध्यम (बारीक चिरलेले किंवा वाटलेले)
  • टोमॅटो – 2 मध्यम (वाटलेले)
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 चमचा
  • जिरे – 1/2 चमचा
  • सुक्या लाल मिरच्या – 1 ते 2
  • तेजपत्ता – 1
  • हळद – 1/4 चमचा
  • लाल तिखट – चवीनुसार
  • धणे पावडर – 1 चमचा
  • गरम मसाला – 1/2 चमचा
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – आवश्यकतेनुसार
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी
कृती

  • सर्वप्रथम पनीर आपल्या पसंतीनुसार चौकोनी तुकड्यांत कापून घ्या. हवे असल्यास पनीर हलकंसं तळून घ्या आणि नंतर कोमट पाण्यात घालून ठेवा, त्यामुळे पनीर मऊ राहते.
  • कुकरमध्ये तेल गरम करा. त्यात जिरे, सुक्या लाल मिरच्या आणि तेजपत्ता घाला.
  • कांदा घालून मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत परता. त्यानंतर आले-लसूण पेस्ट घालून हलकंसं परतून घ्या.
  • वाटलेले टोमॅटो, हळद, लाल तिखट, धणे पावडर आणि मीठ घालून मिश्रण तेल सुटेपर्यंत परता.
  • आता हिरवी मटर घालून थोडं पाणी टाका आणि 4–5 मिनिटे शिजू द्या.
  • मटर थोडी शिजल्यानंतर पनीरचे तुकडे घाला आणि मसाल्यात नीट मिसळा. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कुकर बंद करा.
  • मध्यम आचेवर 1 ते 2 शिट्ट्या येईपर्यंत शिजवा. गॅस बंद करून कुकर थंड होऊ द्या.
  • झाकण उघडून गरम मसाला व चिरलेली कोथिंबीर घाला आणि हलक्या हाताने ढवळा.
  • गरमागरम कुकरमधील मटर पनीर भाजी पोळी, पराठा किंवा भातासोबत सर्व्ह करा. कमी वेळात तयार होणारी ही
  • भाजी चव आणि पौष्टिकतेचा उत्तम संगम आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 10:00 AM

