Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Budget 2026 Finance Minister Nirmala Sitharaman 5 Announcement Will Change Middle Class Life Check The Expectation List

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

आज जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील तेव्हा मध्यमवर्गाच्या त्यांच्याकडून पाच प्रमुख अपेक्षा असतील. जर अर्थमंत्र्यांनी या मुद्द्यांवर कारवाई केली तर मध्यमवर्गाचे नशीब नक्कीच बदलेल.

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:56 AM
निर्मला सीतारमण यांच्या ५ घोषणा ठरतील मध्यमवर्गीयांसाठी उत्तम (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

निर्मला सीतारमण यांच्या ५ घोषणा ठरतील मध्यमवर्गीयांसाठी उत्तम (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणांकडे लक्ष 
  • मध्यमवर्गीयांची आस 
  • नक्की काय असणार घोषणा 
आज सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेव्हा अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील तेव्हा मध्यमवर्गीय वर्ग सर्वात जास्त उत्सुक असेल. गेल्या वर्षीप्रमाणेच सरकार सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहने जाहीर करू शकते असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ज्याप्रमाणे गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंत थेट आयकरात सूट देऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते, तसेच यावेळीही असेच आश्चर्य होण्याची शक्यता आहे. असे पाच निर्णय तज्ज्ञांना अपेक्षित आहेत, जे जाहीर झाल्यास मध्यमवर्गीयांचे भविष्य उंचावेल.

गृहकर्ज बदल

आयकर कायद्याअंतर्गत गृहकर्जांसाठी करसवलतीचे आकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अपरिवर्तित आहेत. मालमत्तेच्या किमती बदलल्या आहेत आणि गृहकर्जाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ झाली आहे, परंतु उपलब्ध करसवलती तुलनेने कमी आहेत. आयकर कायद्याच्या कलम २४(ब) अंतर्गत गृहकर्ज व्याजावरील २ लाख रुपयांची सूट किमान ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय, कलम ८०क अंतर्गत मूळ परतफेडीवरील करसवलत २ ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. गेल्या दशकात शहरी भागातील मालमत्तेच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत, म्हणून हा आकडा देखील सुधारित केला पाहिजे.

अटल पेन्शन योजना

२०१५ मध्ये सुरू झालेली ही पेन्शन योजना असंघटित क्षेत्रातील लोकांना लाभ देते. ही योजना इतकी लोकप्रिय झाली आहे की केवळ १० वर्षांत ८.३३ कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. सध्या, या योजनेतील गुंतवणूकदारांना निवृत्तीनंतर म्हणजेच ६० वर्षांच्या वयानंतर ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत पेन्शन मिळते. गुंतवणूक दरमहा ₹४२ पासून सुरू होऊन ₹१,४५४ पर्यंत असू शकते. महागाई मोजण्यासाठी पेन्शनच्या रकमेत आणखी वाढ करण्याची मागणी वाढत आहे.

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

स्टँडर्ड कपात

पूर्वी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना खर्चासाठी वार्षिक ₹५०,००० ची कर सूट मिळत होती, जी शेवटची वाढवून ₹७५,००० करण्यात आली होती. तथापि, महागाई आणि इतर घटकांचा विचार करता, सरकारने मानक वजावट ₹१००,००० किंवा त्याहून अधिक करावी अशी मागणी आहे. जर अर्थमंत्र्यांनी हे जाहीर केले, तर नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा एक मोठा दिलासा असेल, ज्यामुळे त्यांची एकूण प्रत्यक्ष कर सूट ₹१.३ दशलक्ष होईल.

नवीन करप्रणालीमध्ये सवलती

सरकारने नवीन आणि जुने करप्रणाली लागू केल्यापासून, नवीन करप्रणालीमध्ये काही करप्रणालींमध्ये सवलतींचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. विशेषतः, गृहकर्ज आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर सवलती देण्यात याव्यात. असा अंदाज आहे की सरकार या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीमध्ये यापैकी एक किंवा दोन्ही समाविष्ट करू शकते. जर असे झाले तर विम्याचा प्रवेश वाढेल आणि मध्यमवर्गाचेही संरक्षण होईल.

डिजिटल मालमत्तेवरील कर

क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर सध्या प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएस लागतो. उद्योग म्हणतो की हा टीडीएस ०.०१% पर्यंत कमी केला पाहिजे. सरकारने १ जुलै २०२२ पासून प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएस आकारण्यास सुरुवात केली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवर (व्हीडीए) ३०% एकरकमी कर आकारते. उद्योगाने याचा आढावा आणि कपात करण्याची विनंती केली आहे. अर्थमंत्री त्यांच्या निर्णयांमध्ये यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा समावेश करतील का हे पाहणे बाकी आहे.

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

Web Title: Budget 2026 finance minister nirmala sitharaman 5 announcement will change middle class life check the expectation list

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 09:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?
1

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या
2

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार
3

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पाआधीच महागाईचा धक्का! व्यावसायिक गॅस ५० रुपयांनी महागले 
4

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पाआधीच महागाईचा धक्का! व्यावसायिक गॅस ५० रुपयांनी महागले 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

Feb 01, 2026 | 09:56 AM
चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

Feb 01, 2026 | 09:55 AM
Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Feb 01, 2026 | 09:48 AM
Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट

Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट

Feb 01, 2026 | 09:41 AM
Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

Feb 01, 2026 | 09:30 AM
अमेरिकेच्या न्यायालयाने  ICE अधिकाऱ्यांना झापलं; ५ वर्षांच्या चिमुरडा आणि वडिलांच्या सुटकेचे दिले आदेश, ट्रम्पला झटका

अमेरिकेच्या न्यायालयाने  ICE अधिकाऱ्यांना झापलं; ५ वर्षांच्या चिमुरडा आणि वडिलांच्या सुटकेचे दिले आदेश, ट्रम्पला झटका

Feb 01, 2026 | 09:25 AM
Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

Feb 01, 2026 | 09:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM