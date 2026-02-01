Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

आज रविवार, 1 फेब्रुवारी. सूर्य दिवसरात्र मकर राशीतून संक्रमण करत राहील. आज माघ पौर्णिमा आहे. धन लक्ष्मी आणि चंद्राधीसह अनेक शुभ योग तयार होणार आहेत. रविवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी माघ महिन्यातील पौर्णिमा आहे. आजच्या दिवसाचा अधिपती ग्रह सूर्य आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य दिवसरात्र मकर राशीत संक्रमण करेल. चंद्र आपल्या कर्क राशीत दिवसरात्र संक्रमण करणार आहे. या काळात, सूर्य, मंगळ, शुक्र आणि बुध यांचा चंद्रावरील सप्तम दृष्टिकोन धन लक्ष्मी आणि चंद्राधी योग घडून येणार आहेत. चंद्रापासून बाराव्या घरात गुरु ग्रहाचे संक्रमण होत असल्याने अनाफ योग तयार होईल. शिवाय, पुष्य योगाच्या संयोगामुळे रवि पुष्य योग देखील तयार होईल. रविवारी शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. मालमत्तेशी संबंधित किंवा वाहनाशी संबंधित इच्छा पूर्ण होऊ शकते. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या आईच्या बाजूच्या लोकांना काही प्रमाणात फायदा होण्याची दाट शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या घरातील भावंडांकडून पाठिंबा मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमचे मनोबल उंच राहील आणि तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात नफा दिसेल. कपडे आणि भेटवस्तूंच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे उत्पन्न वाढेल. करिअरशी संबंधित सहल देखील शक्य आहे. ही सहल भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडूनही पूर्ण सहकार्य मिळेल. तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला आनंद मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. वडिलोपार्जित संपत्तीचा फायदा होईल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे आज पूर्ण होतील. तुमचे संपर्क वाढवल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुमच्या संपर्कांचा तुम्हाला फायदा होईल. कौटुंबिक व्यवसायात गुंतलेल्यांना लक्षणीय यश मिळेल. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. धार्मिक स्थळाला भेट देऊ शकता.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती होईल. तुमच्या वरिष्ठांच्या पाठिंब्याने अनेक कामे सुरळीतपणे पूर्ण होतील. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला एखादी महत्त्वाची जबाबदारी किंवा पद मिळू शकते. वाहनाची खरेदी करू शकता. कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता.

February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर आहे. परदेशी व्यवसायात गुंतलेल्यांना फायदा होईल. शिक्षण आणि मुलांशी संबंधित आनंद तुमचा दिवस आनंदाने भरून टाकेल. मुलांशी संबंधित काही चांगली बातमी तुम्हाला मिळू शकते. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरच्या बाबतीतही तुमचा दिवस चांगला जाईल. धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी देखील मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Ravi pushya yoga magh purnima people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा
1

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या
2

February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये या गोष्टी दिसणे असते शुभ, महादेवांच्या आशीर्वादांचे आहे प्रतीक
3

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये या गोष्टी दिसणे असते शुभ, महादेवांच्या आशीर्वादांचे आहे प्रतीक

Astro Tips: 30 वर्षांनंतर तयार होत आहे शनि योग, धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
4

Astro Tips: 30 वर्षांनंतर तयार होत आहे शनि योग, धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

Feb 01, 2026 | 09:00 AM
Sangli Crime: किरकोळ वादातून बाप-लेकावर हल्ला; मुलाच्या डोळ्यादेखत वडिलांची निर्घृण हत्या, मुलगा जखमी

Sangli Crime: किरकोळ वादातून बाप-लेकावर हल्ला; मुलाच्या डोळ्यादेखत वडिलांची निर्घृण हत्या, मुलगा जखमी

Feb 01, 2026 | 08:57 AM
खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक करणाऱ्यापासून सावध राहण्याची गरज : ललिता कटके

खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक करणाऱ्यापासून सावध राहण्याची गरज : ललिता कटके

Feb 01, 2026 | 08:54 AM
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

Feb 01, 2026 | 08:39 AM
व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट

व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट

Feb 01, 2026 | 08:38 AM
चिरंजीवींच्या कुटुंबात आनंदाचा दुहेरी उत्सव! राम चरण आणि उपासनाने दिला जुळ्या बाळांना जन्म; शेअर केली बातमी

चिरंजीवींच्या कुटुंबात आनंदाचा दुहेरी उत्सव! राम चरण आणि उपासनाने दिला जुळ्या बाळांना जन्म; शेअर केली बातमी

Feb 01, 2026 | 08:31 AM
Vasai Virar: ३० वर्षे जुनी चाळ, बंद पाण्याची टाकी आणि मानवी अवशेष; हत्या की अंधश्रद्धेचा प्रकार?

Vasai Virar: ३० वर्षे जुनी चाळ, बंद पाण्याची टाकी आणि मानवी अवशेष; हत्या की अंधश्रद्धेचा प्रकार?

Feb 01, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM