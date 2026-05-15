Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

१६ मे रोजी शनि जयंती साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी गुरू आणि शुक्र मिथुन राशीत युती करतील. या युतीमुळे गजलक्ष्मी राजयोग निर्माण होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ही दुर्मिळ युती ८ जूनपर्यंत असणार आहे. गजकेसरी योग हा शुभ योग मानला जातो. या काळात चारही राशींखालील व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसून येतील. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली राहील. तुमच्या उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. गजकेसरी लक्ष्मी योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या
मेष राशीसाठी गजलक्ष्मी राजयोग शुभ ठरेल. १६ मेपासून तुमच्या सुखसोयी आणि ऐश्वर्यात लक्षणीय वाढ होईल. तुमची प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत होईल. तुम्ही एखादा नवीन व्यवसायही सुरू करू शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी गजलक्ष्मी राजयोग अत्यंत शुभ राहील. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. समाजात तुमचा मान वाढेल. नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. धार्मिक कार्यांमधील आवड वाढेल. मालमत्तेसंबंधीचे वाद मिटेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील.
सिंह राशीच्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात वाढ होईल. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. तुम्ही व्यवसायात प्रचंड नफा मिळवण्यात यशस्वी व्हाल. प्रत्येक प्रयत्नात नशीब तुम्हाला साथ देईल. तुम्ही दीर्घकालीन आजारातून मुक्त होऊ शकता. परदेशात नोकरी मिळवण्याचे तुमचे स्वप्न साकार होऊ शकते.
तूळ राशीच्या व्यक्तींची बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. त्यांची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल. त्यांना त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रचंड प्रगती दिसून येईल. गुंतवणुकीसाठी हा चांगला काळ आहे. या काळात विविध स्रोतांमधून पैसा मिळू शकतो. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा योग चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ लाभेल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा गुरु आणि चंद्र शुभ स्थितीत येतात आणि त्यासोबत धन व समृद्धीचे योग तयार होतात, तेव्हा गजकेसरी लक्ष्मी योग निर्माण होतो असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते.
Ans: शनि जयंतीच्या दिवशी तयार होणारा हा शुभ योग आर्थिक प्रगती, मान-सन्मान आणि करिअरमध्ये यश देणारा मानला जातो.
Ans: गजकेसरी लक्ष्मी योगाचा मेष, मिथुन, सिंह आणि तूळ राशीच्या लोकांना फायदा होणार