Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Gajalakshmi Rajyog Yoga Will Be Prepared On Shani Jayanti It Will Benefit The People Of These Zodiac Signs

Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

शनि जयंतीच्या दिवशी म्हणजे 16 मे रोजी गजलक्ष्मी राजयोग तयार होत आहे. हा योग काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. गजकेसरी लक्ष्मी योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: May 15, 2026 | 03:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग
  • गजलक्ष्मी राजयोग शुभ मानला जातो
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

१६ मे रोजी शनि जयंती साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी गुरू आणि शुक्र मिथुन राशीत युती करतील. या युतीमुळे गजलक्ष्मी राजयोग निर्माण होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ही दुर्मिळ युती ८ जूनपर्यंत असणार आहे. गजकेसरी योग हा शुभ योग मानला जातो. या काळात चारही राशींखालील व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसून येतील. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली राहील. तुमच्या उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. गजकेसरी लक्ष्मी योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीसाठी गजलक्ष्मी राजयोग शुभ ठरेल. १६ मेपासून तुमच्या सुखसोयी आणि ऐश्वर्यात लक्षणीय वाढ होईल. तुमची प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत होईल. तुम्ही एखादा नवीन व्यवसायही सुरू करू शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.

Mahalakshmi Temple: श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा सुंदर संगम; जाणून घ्या महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी गजलक्ष्मी राजयोग अत्यंत शुभ राहील. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. समाजात तुमचा मान वाढेल. नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. धार्मिक कार्यांमधील आवड वाढेल. मालमत्तेसंबंधीचे वाद मिटेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील.

सिंह रास

सिंह राशीच्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात वाढ होईल. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. तुम्ही व्यवसायात प्रचंड नफा मिळवण्यात यशस्वी व्हाल. प्रत्येक प्रयत्नात नशीब तुम्हाला साथ देईल. तुम्ही दीर्घकालीन आजारातून मुक्त होऊ शकता. परदेशात नोकरी मिळवण्याचे तुमचे स्वप्न साकार होऊ शकते.

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

तूळ रास

तूळ राशीच्या व्यक्तींची बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. त्यांची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल. त्यांना त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रचंड प्रगती दिसून येईल. गुंतवणुकीसाठी हा चांगला काळ आहे. या काळात विविध स्रोतांमधून पैसा मिळू शकतो. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा योग चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ लाभेल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गजकेसरी लक्ष्मी योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा गुरु आणि चंद्र शुभ स्थितीत येतात आणि त्यासोबत धन व समृद्धीचे योग तयार होतात, तेव्हा गजकेसरी लक्ष्मी योग निर्माण होतो असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते.

  • Que: शनि जयंतीला हा योग का खास मानला जात आहे?

    Ans: शनि जयंतीच्या दिवशी तयार होणारा हा शुभ योग आर्थिक प्रगती, मान-सन्मान आणि करिअरमध्ये यश देणारा मानला जातो.

  • Que: गजकेसरी लक्ष्मी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: गजकेसरी लक्ष्मी योगाचा मेष, मिथुन, सिंह आणि तूळ राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Gajalakshmi rajyog yoga will be prepared on shani jayanti it will benefit the people of these zodiac signs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व
1

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती
2

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या
3

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब
4

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM
“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

May 16, 2026 | 08:35 PM
Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

May 16, 2026 | 08:30 PM
Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

May 16, 2026 | 08:21 PM
Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

May 16, 2026 | 08:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM