Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Who Is Yellow Jogeshwari What Is The History And Glory Of This Goddess

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेत अनेक जागृत देवस्थानांचा उल्लेख आढळतो. त्यापैकी एक अत्यंत श्रद्धास्थान मानली जाणारी देवी म्हणजे पिवळी जोगेश्वरी देवी. पिवळी जोगेश्वरी देवीचा इतिहास आणि महिमा जाणून घेऊया

Updated On: May 15, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
  • कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी देवी
  • काय आहे या देवीचा इतिहास
  • काय आहे या देवीचा महिमा

300 वर्षांहून जुने मंदिर

पुण्यातील पिवळी जोगेश्वरी हे शुक्रवार पेठेतील एक जागृत आणि ऐतिहासिक असे देवीचे मंदिर आहे. पिवळी जोगेश्वरी ही महाराष्ट्रातील श्रद्धेने पुजल्या जाणाऱ्या देवीचं शक्ती रुप मानलं जातं. सुमारे 300 वर्षांहून अधिक जुने असून भक्तांची येथे कायमच गर्दी पाहायला मिळते. पिवळे जोगेश्वरी या नावामागे देवीचा पिवळा रंग, हळदीचा संबंध किंवा पारंपरिक अलंकार याचा उल्लेख केला जातो. अनेक ठिकाणी देवीला हळद अर्पण करण्याची विशेष परंपरा आहे. त्यामुळे देवीला पिवळी जोगेश्वरी असं देखील संबोधलं जातं.

Tambadi Jogeshwari: पुण्यातील तांबडी जोगेश्वरीचा महिमा, काय आहे तिची पौराणिक कथा जाणून घ्या

अष्टभूजा देवीची मूर्ती

तर देवीच्या मूर्तीची छटा ही थोडीशी पिवळसर असल्यामुळे देखील याला पिवळी जोगेश्वरी म्हणतात. देवीची मूर्ती ही सव्वादोन फूट उंचीची असून अष्टभूजा, महिषासूरमर्दिनी स्वरुपातील आहे. ही देवी महाजन कुटुंबाची असली तरी सार्वजनिक दर्शनासाठी हे मंदिर खुलं आहे. भाविकांच्या श्रद्धेनुसार पिवळी जोगेश्वरी देवी संकटांपासून संरक्षण करते, नवस पूर्ण करते आणि कुटुंबाला सुख समृद्धी प्रदान करते त्यामुळे अनेक भक्त देवीच्या दर्शनासाठी आणि पूजेसाठी इथे कायमच येतात. हे मंदिर प्रामुख्याने विवाह जमण्यासाठी प्रसिद्ध असून येथे पिवळ्या रंगांच्या वस्तू वाहण्याची परंपरा आहे.

असे म्हणतात, तरुण तरुणींनी येथील तांदळाच्या पाच मुठी वाहिल्यास लग्न जुळून येतं. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांनुसार पिवळी जोगेश्वरी देवीची कथा, पूजा पद्धतीही बदलत जाते. तरीही देवी बद्दलची भक्ती आणि श्रद्धा आजही मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. देवीच्या पूजेमध्ये हळद कुंकू वाहणे, नारळ अर्पण करणे, फूल वाहणे आणि आरती करणं याला विशेष महत्त्व आहे. काही भागांमध्ये देवीच्या नावाने यात्रा आणि उत्सव देखील साजरे केले जातात. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत देवी विविध वाहनांवरती विराजमान होते.

पिवळी जोगेश्वरी देवीचा इतिहास

लोककथांनुसार, प्राचीन काळात या परिसरात दैवी शक्तीचा अनुभव अनेकांना आला होता. गावकऱ्यांनी देवीच्या चमत्कारांच्या कथा अनुभवल्यानंतर येथे मंदिर उभारण्यात आले. काही इतिहासकारांच्या मते, जोगेश्वरी उपासना ही शाक्त परंपरेशी संबंधित आहे आणि तिची परंपरा अनेक शतकांपासून सुरू आहे.

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

देवीच्या मंदिरात पारंपरिक पद्धतीने पूजा केली जाते. अनेक भक्त देवीला हळद, नारळ, फुले आणि पिवळी वस्त्रे अर्पण करतात. देवीच्या दर्शनाने मनःशांती मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

देवीशी संबंधित श्रद्धा आणि महिमा

पिवळी जोगेश्वरी देवीबद्दल भक्तांमध्ये अनेक श्रद्धा प्रचलित आहेत. असे मानले जाते की, देवीच्या दर्शनाने नकारात्मक शक्ती दूर होतात.
संकटातून मार्ग मिळतो आणि मानसिक धैर्य वाढते. कौटुंबिक समस्या आणि अडथळे कमी होतात. मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर भक्त देवीला नवस फेडतात. अनेक भक्त देवीच्या कृपेने जीवनात सकारात्मक बदल झाल्याचा अनुभव सांगतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पिवळी जोगेश्वरी देवी कोण आहे?

    Ans: पिवळी जोगेश्वरी देवी ही शक्तीस्वरूप देवी मानली जाते. पुण्यातील शुक्रवार पेठेतील हे मंदिर अत्यंत जागृत आणि श्रद्धास्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे.

  • Que: देवीला “पिवळी जोगेश्वरी” का म्हणतात?

    Ans: देवीचा पिवळसर रंग, हळदीशी असलेला संबंध आणि पिवळ्या अलंकारांची परंपरा यामुळे तिला “पिवळी जोगेश्वरी” असे संबोधले जाते.

  • Que: या मंदिराचे विशेष महत्त्व काय आहे?

    Ans: हे मंदिर विवाह जुळण्यासाठी प्रसिद्ध मानले जाते. अनेक भाविक नवस बोलून देवीचे दर्शन घेतात.

Web Title: Who is yellow jogeshwari what is the history and glory of this goddess

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना
1

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद
3

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Budhaditya Rajyog: शनि जयंतीला तयार होत आहे बुधादित्य राजयोग, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात मिळणार अपेक्षित यश
4

Budhaditya Rajyog: शनि जयंतीला तयार होत आहे बुधादित्य राजयोग, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात मिळणार अपेक्षित यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

May 15, 2026 | 09:30 AM
Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

May 15, 2026 | 09:30 AM
Recipe : गावराण पद्धतीत घरी बनवा झणझणीत आणि मसालेदार ‘भरलेलं वांग’, सुगंधानेच तोंडात येईल पाणी

Recipe : गावराण पद्धतीत घरी बनवा झणझणीत आणि मसालेदार ‘भरलेलं वांग’, सुगंधानेच तोंडात येईल पाणी

May 15, 2026 | 09:30 AM
Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

May 15, 2026 | 09:22 AM
Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंट्सची गेममध्ये एंट्री! एक्सक्लुसिव बंडल्सपासून ग्रेनेड स्किनपर्यंत… प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंट्सची गेममध्ये एंट्री! एक्सक्लुसिव बंडल्सपासून ग्रेनेड स्किनपर्यंत… प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

May 15, 2026 | 09:02 AM
वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

May 15, 2026 | 09:02 AM
6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral

May 15, 2026 | 09:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM