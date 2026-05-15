Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

तर देवीच्या मूर्तीची छटा ही थोडीशी पिवळसर असल्यामुळे देखील याला पिवळी जोगेश्वरी म्हणतात. देवीची मूर्ती ही सव्वादोन फूट उंचीची असून अष्टभूजा, महिषासूरमर्दिनी स्वरुपातील आहे. ही देवी महाजन कुटुंबाची असली तरी सार्वजनिक दर्शनासाठी हे मंदिर खुलं आहे. भाविकांच्या श्रद्धेनुसार पिवळी जोगेश्वरी देवी संकटांपासून संरक्षण करते, नवस पूर्ण करते आणि कुटुंबाला सुख समृद्धी प्रदान करते त्यामुळे अनेक भक्त देवीच्या दर्शनासाठी आणि पूजेसाठी इथे कायमच येतात. हे मंदिर प्रामुख्याने विवाह जमण्यासाठी प्रसिद्ध असून येथे पिवळ्या रंगांच्या वस्तू वाहण्याची परंपरा आहे.
असे म्हणतात, तरुण तरुणींनी येथील तांदळाच्या पाच मुठी वाहिल्यास लग्न जुळून येतं. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांनुसार पिवळी जोगेश्वरी देवीची कथा, पूजा पद्धतीही बदलत जाते. तरीही देवी बद्दलची भक्ती आणि श्रद्धा आजही मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. देवीच्या पूजेमध्ये हळद कुंकू वाहणे, नारळ अर्पण करणे, फूल वाहणे आणि आरती करणं याला विशेष महत्त्व आहे. काही भागांमध्ये देवीच्या नावाने यात्रा आणि उत्सव देखील साजरे केले जातात. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत देवी विविध वाहनांवरती विराजमान होते.
लोककथांनुसार, प्राचीन काळात या परिसरात दैवी शक्तीचा अनुभव अनेकांना आला होता. गावकऱ्यांनी देवीच्या चमत्कारांच्या कथा अनुभवल्यानंतर येथे मंदिर उभारण्यात आले. काही इतिहासकारांच्या मते, जोगेश्वरी उपासना ही शाक्त परंपरेशी संबंधित आहे आणि तिची परंपरा अनेक शतकांपासून सुरू आहे.
देवीच्या मंदिरात पारंपरिक पद्धतीने पूजा केली जाते. अनेक भक्त देवीला हळद, नारळ, फुले आणि पिवळी वस्त्रे अर्पण करतात. देवीच्या दर्शनाने मनःशांती मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
पिवळी जोगेश्वरी देवीबद्दल भक्तांमध्ये अनेक श्रद्धा प्रचलित आहेत. असे मानले जाते की, देवीच्या दर्शनाने नकारात्मक शक्ती दूर होतात.
संकटातून मार्ग मिळतो आणि मानसिक धैर्य वाढते. कौटुंबिक समस्या आणि अडथळे कमी होतात. मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर भक्त देवीला नवस फेडतात. अनेक भक्त देवीच्या कृपेने जीवनात सकारात्मक बदल झाल्याचा अनुभव सांगतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पिवळी जोगेश्वरी देवी ही शक्तीस्वरूप देवी मानली जाते. पुण्यातील शुक्रवार पेठेतील हे मंदिर अत्यंत जागृत आणि श्रद्धास्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे.
Ans: देवीचा पिवळसर रंग, हळदीशी असलेला संबंध आणि पिवळ्या अलंकारांची परंपरा यामुळे तिला “पिवळी जोगेश्वरी” असे संबोधले जाते.
Ans: हे मंदिर विवाह जुळण्यासाठी प्रसिद्ध मानले जाते. अनेक भाविक नवस बोलून देवीचे दर्शन घेतात.