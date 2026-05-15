Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

शरीरावर खुणा असणे सामान्य आहे, परंतु सामुद्रिक शास्त्रामध्ये काही खुणा अत्यंत विशेष मानल्या जातात. या खुणांचा अर्थ शुभ अशुभ असू शकतो. अशा स्त्रियांना वयाच्या 30 नंतर अपेक्षित यश आणि सुख मिळते. शरीरावरील अशा खूणांमध्ये व्यक्तीचा स्वभाव, भविष्य आणि व्यक्तिमत्व समजण्यास मदत होते.
प्रत्येक स्त्रीच्या शरीरावर काही ना काही चिन्ह असते. दरम्यान, काही चिन्हे शुभ मानली जातात आणि त्यांचा थेट संबंध नशिबाशी असतो. सामुद्रिकशास्त्र हे एक प्राचीन शास्त्र आहे, जे एखाद्या व्यक्तीचे भविष्य वर्तवण्यासाठी शरीराचा आकार, लांबी, चिन्हे आणि रुंदी यांचा वापर करते. यात स्त्रियांच्या हातांवर, पायांवर, चेहऱ्यावर, तळपायांवर आणि पोटावर असलेल्या अशा अनेक खुणांबद्दलही सांगितले आहे, ज्या त्यांच्यासाठी अत्यंत शुभ मानल्या जातात.
अशा काही खूणा आहेत त्या महिलांसाठी अशुभ नसून, उलट वयाच्या तिशीनंतर उज्ज्वल भविष्याचे द्योतक आहेत. महिलांच्या शरीरावरील शुभ खुणांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया
सामुद्रिक शास्त्रानुसार, ज्या स्त्रियांच्या तळपायावर त्रिकोण, कमळ, शंख किंवा छत्रीचे चिन्ह असते, त्या अत्यंत भाग्यवान असतात. अशा स्त्रियांना केवळ त्यांच्या पतींकडूनच भरपूर प्रेम मिळत नाही, तर त्यांची मुलेही त्यांच्यावर प्रेम करतात. वयाच्या ३० वर्षांनंतर ते आयुष्यात काहीतरी मोठे साध्य करण्याची शक्यता असते. मात्र, त्यापूर्वीचा काळ संघर्षांनी भरलेला असतो.
ज्या स्त्रियांच्या शरीरावर पावलांचे ठसे असतात, त्या त्यांच्या पतींसाठी खूप भाग्यवान मानल्या जातात. लग्नानंतर त्यांच्या पतींचे भाग्य उजळते. इतकेच नाही तर, वयाच्या तिशीनंतर त्या स्वतः समाजात एक नवीन ओळख निर्माण करतात आणि भरपूर पैसे कमावतात. अशा महिलांना विविध क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळते.
सामुद्रिक शास्त्रानुसार, ज्या महिलांच्या उजव्या तळहातावर मासा, कमळ, चक्र, स्वस्तिक किंवा त्रिशूळ यांचे चिन्ह असते, त्या वयाच्या ३० वर्षांनंतर अधिक भाग्यवान ठरतात. या काळात त्या स्वतःच्या हिमतीवर जीवनात महान गोष्टी साध्य करतात आणि समाजात आपली ओळख निर्माण करतात.
अनेक महिलांना सुरुवातीच्या आयुष्यात संघर्षांचा सामना करावा लागतो. मात्र अनुभव, आत्मविश्वास आणि योग्य निर्णयक्षमता वाढल्यामुळे वयाच्या 30 नंतर त्यांचे आयुष्य अधिक स्थिर आणि यशस्वी होते. सामुद्रिक शास्त्र यालाच “उशिरा खुलणारे भाग्य” असे संबोधते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: सामुद्रिक शास्त्रानुसार काही महिलांना आयुष्यातील स्थैर्य, अनुभव आणि योग्य संधी तिशीनंतर मिळतात, त्यामुळे त्यांचे भाग्य उजळते असे मानले जाते.
Ans: मोठे तेजस्वी डोळे, स्पष्ट कपाळ, मऊ आवाज, सुंदर हस्तरेषा आणि शांत स्वभाव हे काही शुभ संकेत मानले जातात. 4. सामुद्रिक शास्त्रानुसार भाग्यवान महिलांची ओळख कशी करतात?
Ans: मेहनत, सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास आणि योग्य निर्णय हे यशासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.