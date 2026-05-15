Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tinder ने ‘या’ राशीच्या लोकांना दिली Good News! सुरु केला Astrology Mode, डेटिंग होणार सोपी?

Tinder ने भारतातील तरुणांसाठी नवीन ‘अॅस्ट्रोलॉजी मोड’ लाँच करत डेटिंगला अधिक वैयक्तिक आणि अर्थपूर्ण स्वरूप दिले आहे. सिंह, वृश्चिक आणि तूळ या राशी सर्वाधिक लोकप्रिय असल्याचेही समोर आले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 03:19 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Tinder ने भारतातील तरुणांसाठी नवीन ‘अॅस्ट्रोलॉजी मोड’ सादर करत डेटिंगच्या बदलत्या ट्रेंडला नवा आयाम दिला आहे. आजची तरुण पिढी फक्त कॅज्युअल डेटिंगपेक्षा भावनिक स्पष्टता, प्रामाणिकपणा आणि सुसंगततेला अधिक महत्त्व देत असल्याचे Tinder च्या ‘इअर इन स्वाइप २०२५’ अहवालातून समोर आले आहे. अहवालानुसार, ६४ टक्के तरुण डेटिंगमध्ये भावनिक प्रामाणिकपणाला महत्त्व देतात, तर ७३ टक्के तरुणांना समोरच्या व्यक्तीसमोर स्वतःसारखे नैसर्गिक राहता आले तरच नातं अर्थपूर्ण वाटतं.

WhatsApp Update: यूजर्सची प्रायव्हसी होणार आणखी मजबूत! कंपनी घेऊन आली नवं फीचर, AI चॅट्स आता पूर्णपणे सुरक्षित

याच बदलत्या मानसिकतेमुळे ज्योतिषशास्त्र तरुणांच्या डेटिंग संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग बनत आहे. राशी, नक्षत्र आणि व्यक्तिमत्त्व वैशिष्ट्यांच्या माध्यमातून तरुण स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे व्यक्त करत आहेत आणि संभाव्य जोडीदारासोबतची सुसंगतता तपासत आहेत. Chandni Tugnait यांच्या मते, आजची पिढी नातेसंबंधांबाबत अधिक स्व-जागरूक झाली असून विचार आणि स्वभाव जुळत नसलेल्या नात्यांमध्ये वेळ घालवण्याची तयारी कमी झाली आहे.

Tinder चा ‘अॅस्ट्रोलॉजी मोड’ वापरकर्त्यांना त्यांची जन्मतारीख, जन्मवेळ आणि जन्मस्थानाच्या आधारे ‘बिग ३’ म्हणजे सूर्य रास, चंद्र रास आणि लग्न रास जाणून घेण्याची सुविधा देतो. यामुळे व्यक्तिमत्त्व, भावनिक प्रवृत्ती आणि सामाजिक प्रतिमा याबद्दल अधिक माहिती मिळते. तसेच ‘व्ह्यू कॉम्पॅटिबिलिटी’ फीचरच्या मदतीने संभाव्य मॅचसोबत भावनिक ताळमेळ, संवादशैली आणि आकर्षण यांचे विश्लेषणही करता येते. भारतातील Tinder वर सिंह, वृश्चिक आणि तूळ या राशी सर्वाधिक लोकप्रिय असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कंपनीच्या मते, ज्योतिषशास्त्र आता फक्त भविष्य सांगण्यापुरते मर्यादित न राहता स्वतःला समजून घेण्याचे आणि समोरच्या व्यक्तीशी अर्थपूर्ण नातं निर्माण करण्याचे प्रभावी माध्यम बनले आहे.

Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे… व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

डॉ. Chandni Tugnait यांनी तरुणांना सल्ला देताना सांगितले की, राशी आणि सुसंगतता ही फक्त संवादाची सुरुवात असू शकते, अंतिम निर्णय नाही. एखादं नातं टिकण्यासाठी परस्पर संवाद, समजूतदारपणा, सातत्य आणि वर्तन यांनाच अधिक महत्त्व असते. डेटिंग अधिक हेतूपूर्ण आणि बहुआयामी होत असताना, Tinder चा हा नवीन अॅस्ट्रोलॉजी मोड तरुणांना स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाशी प्रामाणिक राहून अधिक नैसर्गिक आणि अर्थपूर्ण नातेसंबंध निर्माण करण्यासाठी मदत करणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

Web Title: Astrology mode started in tinder good news for indians

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 03:19 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM