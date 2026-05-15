Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

सकाळी उठल्याबरोबर अनेकांना मोबाईल पाहण्याची सवय लागली आहे. यापेक्षा हातामध्ये वसलेल्या लक्ष्मी आणि गोविंदाचे दर्शन घ्यावे. असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे. यावेळी कोणता श्लोक बोलावा, हातांचे दर्शन का घ्यावे जाणून घ्या

Updated On: May 15, 2026 | 10:10 AM
  • सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ
  • तळहाताचे दर्शन घेण्यामागे धार्मिक कारण
  • तळहाताचे दर्शन घेण्यामागे महत्त्व
 

सकाळी उठल्यावर हातांचे दर्शन (करदर्शन) घेण्यामागे धार्मिक, आध्यात्मिक आणि मनोवैज्ञानिक कारणे आहेत. ही एक अत्यंत पवित्र आणि सकारात्मक सवय मानली जाते, ज्यामुळे दिवसाची सुरुवात चांगल्या विचारांनी होते.

हातामध्ये देवतांचा निवास

हिंदू धर्मग्रंथानुसार, हाताच्या पुढच्या भागात लक्ष्मी (धन), मधल्या भागात सरस्वती (ज्ञान/विद्या) आणि मूळ भागात भगवान विष्णू किंवा ब्रह्मा (सृष्टीचे पालनकर्ते) वास करतात. सकाळी या तीनही शक्तींचे दर्शन घेणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

स्वयं-प्रेरणा

“कराग्रे वसते लक्ष्मी…” हा श्लोक म्हणताना, आपल्याला हे समजते की धन आणि विद्या आपल्या हातात, म्हणजे आपल्या आवाक्यात आहे. मेहनत करण्याची प्रेरणा यातून मिळते, असा विश्वास व्यक्त केला जातो. सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी स्वतःच्या हातांकडे पाहिल्याने नकारात्मकता दूर होते आणि मन शांत व सकारात्मक राहते, ज्याचा थेट परिणाम संपूर्ण दिवसाच्या कामावर होतो. रात्रीच्या प्रदीर्घ झोपेनंतर सकाळी उठल्यावर डोळ्यांवर ताण येऊ नये म्हणून, सर्वात आधी दोन्ही तळहात पाहणे दृष्टी स्थिर करण्यासाठी फायदेशीर ठरते, अशी मान्यता आहे.

“कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती ।करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम् ॥”

या मंत्रांचा अर्थ असा होतो की, हाताच्या टोकाला लक्ष्मी, मध्यभागी सरस्वती आणि मूळ भागात गोविंद (विष्णू) निवास करतात. म्हणून मी सकाळी या हातांचे दर्शन घेतो. म्हणूनच, रोज सकाळी उठल्यावर मोबाईल पाहण्याऐवजी हातांचे दर्शन घेणे, हे सुखी आणि यशस्वी आयुष्यासाठी उत्तम मानले जाते.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन

सकाळच्या पहरी झोपेतून उठल्यानंतर आपण जर लांब असलेली वस्तू पाहिली तर आपल्या नाजूक डोळ्यांना त्रास होतो आणि त्याचा विपरित परिणामाला आपल्याला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सकाळी उठल्या उठल्या सगळ्यात आधी दोन्ही तळहाताचे दर्शन घ्यावे, असे ज्योतिषशास्त्रात आवर्जुन सांगण्यात आले आहे. मानवाच्या जीवनावर चार पुरूषार्थांचा (धर्म, अर्थ, कर्म व मोक्ष) मोठा प्रभाव आहे. या पुरूषार्थांच्या प्राप्तीसाठी तळ हातांचे दर्शन घेऊन पुढील मंत्राचा एक वेळा जप केला पाहिजे.

”कराग्रे वसती लक्ष्मी:, करमध्ये सरस्वती। करमूले तू गोविंद:,प्रभाते कर दर्शनम्।।”
काही वेळेच ‘गोविंद’ ऐवजी ‘ब्रम्हा’ असे ही उच्चारले जाते.

तळहाताच्या अग्रभागी लक्ष्मी, मध्यभागी विद्यादात्री सरस्वती आणि मूळभागात (मनगटाची बाजू) गोविंद म्हणजेच ब्रम्हाचा निवास असल्याने त्यांच्या दर्शनाने आपल्या प्रत्येक दिवसाचा प्रारंभ झाला पाहिजे. त्यामुळे चांगल्या फळाची अपेक्षापूर्ती होते. सकाळी उठल्यानंतर दिवसभरात आपल्या हातून शुद्ध व सात्विक कार्य होण्यासाठी प्रेरणा मिळत असते. तसेच आपण कुणावही विसंबून न राहता परिश्रम करून कर्म-फल-त्याग यांची भावना जागृत करत असते. मंत्र जाप करत असताना दोन्ही तळ हात एकमेकांवर घासून आपल्या चेहर्‍यावर लावले पाहिजे. असे केल्याने दिवसभरातील आपली सगळी कामे शुभ होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का शुभ मानले जाते?

    Ans: हिंदू धर्मानुसार तळहातात लक्ष्मी, सरस्वती आणि गोविंद यांचा वास मानला जातो. त्यामुळे सकाळी तळहाताचे दर्शन घेणे शुभ आणि सकारात्मक मानले जाते.

  • Que: करदर्शन म्हणजे काय?

    Ans: सकाळी उठल्यानंतर दोन्ही तळहात पाहून मंत्र म्हणण्याच्या कृतीला करदर्शन असे म्हणतात.

  • Que: . करदर्शनामागील धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: ही परंपरा धन, ज्ञान आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करण्याचे प्रतीक मानली जाते.

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

