Guru Pushya Yog 2026: गुरु-पुष्य नक्षत्राचा महाशक्तिशाली योग, कर्क आणि मकर राशींसह या राशींच्या धन समृद्धीत होणार वाढ

गुरूचे पुष्य नक्षत्रातील संक्रमण १८ जून रोजी होणार असून ते १८ ऑगस्टपर्यंत चालेल. गुरूचे पुष्य नक्षत्रातील गोचर अत्यंत शुभ मानले जाते. पुष्य नक्षत्र शनिशी संबंधित असून, त्याचा अधिपती ग्रह गुरू आहे. त्यामुळे, गुरूचे शनिच्या पुष्य नक्षत्रातील गोचर अत्यंत शुभ मानले जाते आणि ते चिरस्थायी लाभ मिळवून देते. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरूचे हे संक्रमण गुरुवारी होत आहे असल्याने हे संक्रमण अनुकूल ठरणार आहे. या काळात सोने खरेदी करणे किंवा नवीन नोकरी वा व्यवसाय सुरू करणे शुभ मानले जाते. गुरु-पुष्य योगाचा संयोग कर्क आणि मकर राशीच्या व्यक्तींना विशेषतः लाभ देईल, कारण गुरूचे कर्क राशीतील संक्रमण पुष्य नक्षत्रात होणार आहे. शिवाय, गुरूची सातवी दृष्टी मकर राशीवर असेल, ज्यामुळे मकर राशीच्या व्यक्तींना पुष्य नक्षत्रातील गुरूच्या शुभ गोचराचा लाभ मिळेल. गुरु पुष्य नक्षत्र योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
तुमच्या राशीपासून दुसऱ्या घरात गुरु-पुष्य योग तयार होत आहे. याचा अर्थ असा की, धन-संपत्तीचे घर आर्थिक लाभ वाढण्यास अनुकूल आहे. या काळात तुम्हाला काही अनपेक्षित स्त्रोतांकडून आर्थिक लाभ मिळेल आणि भूतकाळात वाढत असलेल्या तुमच्या खर्चाला तुम्ही आळा घालू शकाल. यामुळे तुमच्या बचतीत वाढ होईल. कौटुंबिक जीवनात आनंद मिळू शकतो. तुम्हाला तुमच्या कार्यक्षेत्रात प्रगती करण्यास मदत करतील. तुमचे निर्णय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील. तुम्ही नवीन नोकरी किंवा व्यवसायही सुरू करू शकता.
कर्क राशीमध्ये गुरु-पुष्य योग तयार होत आहे. कर्क राशीच्या लोकांना या काळात शासकीय कामात यश मिळू शकते आणि तुम्ही या काळात काहीतरी महत्त्वपूर्ण साध्यही करू शकता. तुम्ही पूर्वीपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान व्हाल. तुम्हाला स्वतःमध्येही सकारात्मक बदल दिसून येतील. या काळात तुम्ही तुमचे जीवन अधिक मोकळेपणाने जगाल. या काळात तुमच्या ज्ञानातही वाढ होईल. तुम्ही तुमचे जीवन अधिक मुक्तपणे जगू शकाल.
मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी त्यांच्या सातव्या घरात गुरु-पुष्य योग तयार होत आहे. या काळात, गुरु-पुष्य योग तुमच्या वैवाहिक जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते अधिक दृढ होईल. विवाहित जोडप्यांचे त्यांच्या सासरच्या मंडळींसोबतचे संबंध अधिक चांगले राहतील. जे भागीदारीने काम करतात त्यांना शुभ परिणाम मिळतील. तुमच्या व्यवसायाचाही विस्तार होईल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी गुरूचे कर्क राशीतून पुष्य नक्षत्रात होणारे संक्रमण एक अत्यंत अनुकूल योग तयार करत आहे. तुमच्या नशिबातील हा शक्तिशाली गुरू योग तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळवून देईल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचाही फायदा होईल. या काळात तुम्हाला लांबचा प्रवास करावा लागू शकतो. या काळात तुम्ही धार्मिक स्थळाला भेट देऊ शकता.
मीन राशीसाठी गुरु-पुष्य योग शुभ राहील. शनि तुमच्या राशीत असून, गुरू कर्क राशीत, म्हणजेच पंचम स्थानात, युती करेल, ज्यामुळे तुम्हाला चिरस्थायी धन आणि आनंद मिळेल. तुम्ही एखादे नवीन कार्य सुरू करू शकता, जे सुरुवातीला कठीण वाटू शकते, परंतु अखेरीस त्यातून नफा आणि प्रगती मिळू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. या काळात तुम्ही नवीन वाहन किंवा जमीनही खरेदी करू शकता. प्रेमसंबंधातही गोष्टी पुढे नेण्याची संधी मिळू शकते. शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी करतील आणि त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये मोठी संधी मिळू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: गुरुवार आणि पुष्य नक्षत्र यांचा संयोग झाला की त्याला गुरु-पुष्य योग म्हणतात. हा अत्यंत शुभ आणि शक्तिशाली योग मानला जातो.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग धन, समृद्धी, नवीन सुरुवात, गुंतवणूक, व्यवसाय आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.
Ans: सोने-चांदी खरेदी, गुंतवणूक, नवीन व्यवसाय सुरू करणे, वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी, शिक्षणाशी संबंधित कामे आणि धार्मिक उपक्रम करणे शुभ मानले जाते.