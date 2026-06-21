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Mangal Gochar 2026: 21 जूनला मंगळाचे महागोचर; जाणून घ्या कोणत्या राशींवर होणार शुभ-अशुभ परिणाम

Updated On: Jun 21, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, रविवार, 21 जून रोजी मंगळ शुक्राच्या वृषभ राशीत प्रवेश करणार आहे. हा एक मोठा ज्योतिषीय बदल असणार आहे ज्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होणार आहे. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांवर मंगळाच्या संक्रमणाचा कसा परिणाम होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांचे राशीचक्रातील बदल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात, कारण त्यांचा थेट परिणाम सर्व १२ राशींच्या जीवनावर होतो. म्हणूनच मंगळाचे वृषभ राशीतील संक्रमण अत्यंत प्रभावी मानले जाते.

ज्योतिषांच्या मते, २१ जून रोजी ग्रहाधिपती मंगळ, शुक्राच्या राशीत म्हणजेच वृषभ राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे एक मोठा ज्योतिषीय बदल घडेल. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, शौर्य, भूमी, क्रोध आणि नेतृत्व यांचा ग्रह मानला जातो, तर शुक्र प्रेम, समृद्धी, आराम आणि कला यांचे प्रतीक आहे. अशा परिस्थितीत, मंगळ आणि शुक्र ग्रहांची ही स्थिती अनेक राशींच्या लोकांच्या जीवनात मोठे बदल घडवून आणू शकते. काही लोकांना आदर आणि यश मिळेल, तर इतरांना नातेसंबंध, आरोग्य आणि खर्चाच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगण्याची गरज भासू शकते. मंगळाच्या संक्रमणाचा सर्व राशींच्या लोकांवर कसा परिणाम होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांसाठी मंगळ आठवा घराचा स्वामी आहे. या संक्रमणादरम्यान मंगळ दुसऱ्या घरात प्रवेश करेल, ज्यामुळे आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतात. नात्यांमध्ये प्रेम वाढेल आणि तुम्ही पैसे वाचवण्यातही यशस्वी व्हाल.

वृषभ रास

वृषभ राशींच्या लोकांसाठी मंगळ सातव्या आणि आठव्या घराचा स्वामी आहे. मंगळ तुमच्या स्वराशीत, म्हणजेच लग्न घरात भ्रमण करेल. यामुळे अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि तुमचा प्रभाव पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक सुधारणा होईल.

मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी मंगळ सहाव्या आणि अकराव्या घराचा स्वामी मानला जातो. हे संक्रमण बाराव्या घरात होईल. गोष्टींची काळजी घ्या आणि आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. या काळात तुम्हाला लपलेल्या शत्रूंपासून सावध राहावे लागेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी मंगळ पाचव्या आणि दहाव्या घराचा स्वामी आहे. मंगळ अकराव्या घरात प्रवेश करेल. तुम्हाला तुमच्या करिअरबद्दल काही नवीन सल्ला मिळू शकतो. आर्थिक लाभ आणि व्यवसायाच्या विस्तारासाठी चांगले परिणाम अपेक्षित आहेत. तुमची संवाद कौशल्ये तुम्हाला प्रगती करण्यास मदत करू शकतात.

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सिंह रास

सिंह राशीसाठी मंगळ चौथ्या आणि नवव्या घराचा स्वामी आहे. हे संक्रमण दहाव्या घरात होईल. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि व्यावसायिक जीवन चांगले राहील. परीक्षेत चांगले गुण मिळण्याची आणि यश मिळण्याची शक्यता आहे. करिअर आणि व्यवसायाच्या उद्देशाने लांबचा किंवा जवळचा प्रवास शक्य आहे.

कन्या रास

कन्या राशीसाठी मंगळ तिसऱ्या आणि आठव्या घराचा स्वामी आहे. हे संक्रमण नवव्या घरात होईल. प्रत्येक प्रयत्नात भाग्य तुम्हाला साथ देईल. नवीन नोकरीच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला अपेक्षित यश आणि नफा मिळताना दिसेल.

तूळ रास

तूळ राशीसाठी मंगळ दुसऱ्या आणि सातव्या घराचा स्वामी आहे. हे संक्रमण आठव्या घरात होईल. आरोग्याबाबतचा निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो. व्यवसायात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

वृश्चिक रास

मंगळ हा वृश्चिक राशीचा स्वामी ग्रह आहे. हे संक्रमण सातव्या घरात होईल. तुमच्या नातेसंबंधात काही बदल घडतील. वैवाहिक जीवनात अडथळे येऊ शकतात, पण गोष्टी सुरळीत होत असल्याचे दिसून येईल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा अत्यंत शुभ काळ आहे.

धनु रास

धनु राशीसाठी मंगळ पाचव्या आणि बाराव्या घराचा स्वामी आहे. मंगळ सहाव्या घरात प्रवेश करेल. नोकरी मिळवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. विरोधकांकडून स्पर्धा आणि आव्हाने वाढू शकतात. या काळात कठोर परिश्रमातून यश मिळण्याची चिन्हे आहेत.

मकर रास

मकर राशीसाठी मंगळ चौथ्या आणि अकराव्या घराचा स्वामी आहे. हे संक्रमण पाचव्या घरात होईल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ अत्यंत शुभ आहे. एक प्रवास पूर्ण होईल आणि करिअरमध्ये प्रगती शक्य होईल. तुम्हाला प्रेमप्रकरणात सावधगिरीने पुढे जावे लागेल.

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कुंभ रास

कुंभ राशीसाठी मंगळ तिसऱ्या आणि दहाव्या घराचा स्वामी आहे. मंगळ चौथ्या घरात प्रवेश करेल. तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबासोबत आनंदी क्षण घालवण्याची संधी मिळेल. कौटुंबिक जीवन पूर्वीपेक्षा चांगले होईल. शुभ नशिबाच्या साहाय्याने, तुम्हाला व्यवसायात अपेक्षित नफा मिळेल.

मीन रास

मीन राशीसाठी मंगळ दुसऱ्या आणि नवव्या घराचा स्वामी आहे. हे गोचर तिसऱ्या घरात होईल. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांशीही समन्वय राखणे फायदेशीर ठरेल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्ही तुमच्या प्रेम-जोडीदाराच्या अधिक जवळ याल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळ गोचर म्हणजे काय?

    Ans: मंगळ एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्या खगोलीय घटनेला मंगळ गोचर किंवा मंगळाचे राशीपरिवर्तन असे म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रात याला विशेष महत्त्व आहे.

  • Que: मंगळ गोचराचा कोणत्या क्षेत्रांवर प्रभाव पडतो?

    Ans: मंगळाचा प्रभाव धैर्य, आत्मविश्वास, करिअर, व्यवसाय, संपत्ती, जमीन-जुमला, स्पर्धा, वैवाहिक जीवन, आरोग्य आणि निर्णयक्षमता यावर पडतो.

  • Que: मंगळ गोचराचा करिअर आणि व्यवसायावर काय परिणाम होतो?

    Ans: मंगळ शुभ असल्यास नोकरीत पदोन्नती, व्यवसायात विस्तार, नवीन प्रकल्प आणि नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते. अशुभ असल्यास वाद-विवाद आणि कामाचा ताण वाढू शकतो.

Web Title: Mangal gochar 2026 on which zodiac signs will the transit of mars on june 21st have auspicious and inauspicious effects

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Published On: Jun 21, 2026 | 07:05 AM

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