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Mahabharata Story: महाभारतात अर्जुनाच्या रथावर हनुमान कसे आले? काय आहे यामागील पौराणिक कथा

Updated On: Jun 20, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

महाभारताच्या युद्धात पांडवपुत्र अर्जुनाच्या रथावर फडकणारा "कपिध्वज" हा एक महत्त्वाचा प्रसंग आहे. अर्जुनाच्या रथावरील ध्वजावर भगवान हनुमान विराजमान होते, अशी महाभारतातील कथा प्रसिद्ध आहे. यामागे विलक्षण कथा काय दडलेली आहे. हे जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • महाभारतात अर्जुनाच्या रथावर हनुमान कसे आले
  • कुरुक्षेत्राच्या युद्धातील महत्त्व
  • अर्जुनाच्या रथावर फडकणारा कपिध्वज महत्त्वाचा प्रसंग
महाभारताच्या युद्धातील अनेक प्रसंग आजही भारतीय संस्कृतीत आदराने स्मरण केले जातात. कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर पांडवपुत्र अर्जुनाच्या रथावर फडकणारा “कपिध्वज” हा त्यांपैकीच एक महत्त्वाचा प्रसंग आहे. अर्जुनाच्या रथावरील ध्वजावर भगवान हनुमान विराजमान होते, अशी महाभारतातील कथा प्रसिद्ध आहे. हा ध्वज केवळ युद्धातील एक चिन्ह नव्हता, तर त्यामागे रामायण आणि महाभारत या दोन महान इतिहासांना जोडणारी एक विलक्षण कथा दडलेली आहे. भक्ती, नम्रता, पराक्रम आणि ईश्वरकृपा यांचा संगम या कथेत दिसून येतो.

रामायण आणि महाभारत यांचा अद्भुत संगम

भगवान हनुमान हे श्रीरामांचे अनन्य भक्त मानले जातात. त्रेतायुगात श्रीरामांच्या सेवेसाठी जन्मलेले हनुमान चिरंजीव असल्यामुळे द्वापारयुगातही पृथ्वीवर विद्यमान होते. महाभारतकालीन अर्जुन हा भगवान श्रीकृष्णाचा प्रिय सखा आणि महान धनुर्धर होता. श्रीकृष्ण हेच श्रीरामांचे अवतार असल्याची भावना वैष्णव परंपरेत मान्य आहे. त्यामुळे हनुमान आणि अर्जुन यांची भेट ही दोन युगांच्या संगमाचे प्रतीक मानली जाते.

अर्जुनाचा अभिमान

एकदा अर्जुन तीर्थयात्रेसाठी दक्षिण भारतात गेला. रामेश्वरम येथे पोहोचल्यावर त्याने श्रीरामांनी समुद्रावर बांधलेल्या रामसेतूचे स्मरण केले. त्या वेळी त्याच्या मनात एक विचार आला. तो म्हणाला, “श्रीराम हे महान धनुर्धर होते. त्यांनी वानरसेनेच्या साहाय्याने दगडांचा पूल बांधण्याऐवजी बाणांचा पूल बांधला असता, तर ते अधिक योग्य ठरले असते.”

अर्जुनाचा हा विचार त्याच्या कौशल्यावरील आत्मविश्वासातून निर्माण झाला असला, तरी त्यामध्ये अहंकाराची छटा होती. श्रीरामांच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा भाव हनुमानांना रुचला नाही.

हनुमानांची परीक्षा

अर्जुनाचा अभिमान दूर करण्यासाठी भगवान हनुमान वृद्ध वानराचे रूप धारण करून त्याच्यासमोर आले. त्यांनी अर्जुनाला विचारले, “जर तुझे बाण इतके सामर्थ्यवान असतील, तर समुद्रावर बाणांचा पूल बांधून दाखव.” अर्जुनाने आव्हान स्वीकारले. त्याने आपल्या दिव्य अस्त्रविद्येच्या सामर्थ्याने बाणांचा भक्कम पूल उभारला. पूल तयार झाल्यानंतर हनुमान त्यावर चढले. त्यांनी फक्त पाय ठेवताच पूल कोसळला. अर्जुनाला मोठा धक्का बसला.

आपला पराभव झाल्यामुळे अर्जुनाला अत्यंत लाज वाटली. त्याने प्रतिज्ञा केली होती की, जर त्याचा पूल टिकला नाही तर तो अग्निप्रवेश करील. त्यामुळे तो निराश झाला.

श्रीकृष्णांचे आगमन

अर्जुन संकटात सापडला असताना भगवान श्रीकृष्ण तेथे आले. त्यांनी दोघांनाही शांत केले आणि पुन्हा एकदा परीक्षा घेण्यास सांगितले. अर्जुनाने दुसऱ्यांदा अधिक एकाग्रतेने बाणांचा पूल बांधला.

यावेळी श्रीकृष्णांनी अदृश्य स्वरूपात आपल्या सुदर्शन चक्राने त्या पुलाला आधार दिला. हनुमानांनी आपल्या संपूर्ण शक्तीने त्या पुलावर उडी मारली, तरीही पूल तुटला नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी पूल अबाधित राहिला.

हनुमानांना आश्चर्य वाटले. ध्यान केल्यावर त्यांना समजले की, या पुलाचे रक्षण स्वयं श्रीरामच श्रीकृष्णाच्या रूपाने करीत आहेत. तेव्हा त्यांनी श्रीकृष्णांना प्रणाम केला.

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अर्जुनाचा अहंकार दूर झाला

या प्रसंगामुळे अर्जुनाला आपल्या मर्यादांची जाणीव झाली. त्याला समजले की, कोणतेही सामर्थ्य हे ईश्वरकृपेच्या आधाराशिवाय अपूर्ण असते. श्रीरामांनी दगडांचा सेतू बांधला, कारण ते केवळ समुद्र पार करण्याचे कार्य नव्हते; ते वानरसेनेला त्या महान कार्यात सहभागी करून घेण्याचे माध्यम होते. अर्जुनाने नम्रतेने आपली चूक मान्य केली. त्याची विनम्रता पाहून हनुमान प्रसन्न झाले.

हनुमानांचे वरदान

अर्जुनाची भक्ती आणि प्रामाणिकपणा पाहून हनुमानांनी त्याला वरदान दिले की, आगामी महाभारत युद्धात ते त्याच्या रथावरील ध्वजावर विराजमान राहतील. युद्धाच्या काळात त्यांच्या उपस्थितीमुळे अर्जुनाला दैवी संरक्षण मिळेल.

याच कारणामुळे अर्जुनाचा ध्वज “कपिध्वज” म्हणून प्रसिद्ध झाला. “कपि” म्हणजे वानर आणि “ध्वज” म्हणजे पताका.

कुरुक्षेत्राच्या युद्धातील महत्त्व

महाभारताच्या युद्धात हनुमान अर्जुनाच्या रथध्वजावर विराजमान होते, असे वर्णन अनेक ग्रंथांमध्ये आढळते. युद्धादरम्यान हनुमानांच्या गर्जनेमुळे कौरव सैन्य भयभीत होत असे. त्यांच्या उपस्थितीमुळे अर्जुनाचा आत्मविश्वास अधिक दृढ होत असे.

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महाभारताच्या समाप्तीनंतर एक प्रसंग सांगितला जातो. युद्ध संपल्यावर श्रीकृष्णांनी प्रथम अर्जुनाला रथातून खाली उतरायला सांगितले. त्यानंतर ते स्वतः खाली उतरले. श्रीकृष्ण खाली उतरताच हनुमान ध्वजावरून अदृश्य झाले आणि लगेच अर्जुनाचा रथ जळून खाक झाला. युद्धकाळात अनेक दिव्य अस्त्रांचा मारा त्या रथावर झाला होता; परंतु श्रीकृष्ण आणि हनुमान यांच्या दैवी शक्तीमुळे तो सुरक्षित राहिला होता. हा प्रसंग हनुमानांच्या संरक्षणशक्तीचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

अर्जुनाच्या रथावरील हनुमानांची कथा ही केवळ पौराणिक आख्यायिका नसून मानवी जीवनाला दिशा देणारा प्रेरणादायी संदेश आहे. अहंकारामुळे मनुष्य आपल्या सामर्थ्याचा चुकीचा अंदाज बांधतो; परंतु नम्रता, श्रद्धा आणि ईश्वरनिष्ठा यांमुळेच खरे यश प्राप्त होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: अर्जुनाच्या रथावर हनुमान कसे आले?

    Ans: पौराणिक कथेनुसार, अर्जुन आणि हनुमान यांच्यात झालेल्या संवादानंतर हनुमानांनी अर्जुनाला वचन दिले की, महाभारताच्या युद्धात ते त्याच्या रथावरील ध्वजावर (कपिध्वज) विराजमान राहतील आणि त्याचे रक्षण करतील.

  • Que: अर्जुनाच्या रथावरील हनुमानाच्या ध्वजाला काय म्हणतात?

    Ans: अर्जुनाच्या रथावरील ध्वजाला कपिध्वज असे म्हणतात. 'कपि' म्हणजे वानर आणि हा ध्वज भगवान हनुमानांचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: अर्जुनाच्या रथावर हनुमान असण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: हनुमान हे शक्ती, धैर्य, भक्ती आणि विजयाचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमुळे अर्जुनाचा आत्मविश्वास वाढला आणि दैवी संरक्षण लाभल्याची श्रद्धा आहे.

Web Title: Mahabharata story how hanuman came on arjuna chariot in mahabharata mythological story

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Published On: Jun 20, 2026 | 10:30 AM

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