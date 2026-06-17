Mars Transit 2026: मंगळ वृषभ राशीमध्ये करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मंगळ रविवार, २१ जून रोजी मध्यरात्री १२:०७ वाजता वृषभ राशीत प्रवेश करेल. या संक्रमणादरम्यान तीन राशींच्या लोकांना विशेष सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, कारण हा काळ त्यांच्यासाठी अशुभ असू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळाच्या अशुभ प्रभावामुळे वाहन अपघात होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, मालमत्तेवरून होणाऱ्या वादामुळे घरातील शांतता भंग होऊ शकते. या व्यक्ती क्षुल्लक गोष्टींवरून रागावू शकतात, त्यामुळे त्यांनी आपल्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा गोष्टी बिघडू शकतात. या राशींच्या लोकांना २ ऑगस्ट रोजी रात्री १०:५९ वाजेपर्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण तोपर्यंत मंगळ वृषभ राशीत असणार आहे त्यानंतर तो मिथुन राशीत प्रवेश करेल. कोणत्या राशींनी सावध राहावे जाणून घ्या
मंगळ वृषभ राशीत संक्रमण करणार आहे. त्यामुळे, वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कारण अपघाताचा धोका आहे. २१ जून ते २ ऑगस्टदरम्यान, तुम्हाला वाढलेला राग आणि उच्च रक्तदाब जाणवू शकतो. योग आणि ध्यानाच्या माध्यमातून आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवा. नोकरी करणाऱ्यांचे कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी वाद होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमची प्रतिमा डागाळेल. ही परिस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न करा. या काळात घाईघाईने गुंतवणूक करणे किंवा करिअरसंबंधी निर्णय घेणे टाळा, कारण यामुळे नुकसान होऊ शकते. तुमचा अधीरपणा वाढू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या कामगिरीत घसरण होऊ शकते. कोणतेही काम हाती घेण्यापूर्वी, त्या बाबीवर काळजीपूर्वक विचार करा. तुम्ही हितचिंतकांकडून सल्ला घेऊ शकता.
वृषभ राशीतील मंगळाच्या संक्रमणामुळे धनु राशीच्या आर्थिक परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अनावश्यक खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने तुमची बँक शिल्लक कमी होऊ शकते. तुम्हाला यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल, अन्यथा कर्ज घ्यावे लागू शकते. २१ जून ते २ ऑगस्ट हा काळ तुमच्यासाठी कठीण असेल. संयम आणि धैर्याने आव्हानांना सामोरे जा; आपले मनोधैर्य खचू देऊ नका.
या काळात, तुम्ही असे काही करू शकता ज्यामुळे तुमच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचू शकते. कौटुंबिक जीवनात तणाव निर्माण होऊ शकतो. व्यावसायिकांना नफा मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील, परंतु त्यांना अपेक्षित यश कदाचित मिळणार नाही. घाईघाईत कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळा; शांतपणे आणि काळजीपूर्वक विचार करा. प्रवास शक्य आहे, परंतु या काळात आपल्या वस्तूंची काळजी घ्या.
मंगळ संक्रमणाच्या अशुभ प्रभावामुळे कुंभ राशीच्या व्यक्तींना आरोग्याशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. जोडीदार किंवा कुटुंबातील सदस्यांसोबत वाद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कौटुंबिक तणाव निर्माण होऊन मानसिक शांती भंग होऊ शकते. तणावामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा तुमच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आपले मन शांत ठेवा आणि योग व ध्यानाचा सराव करा.
या काळात तुम्हाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. कोणालाही पैसे उधार देऊ नका, कारण तुमचे पैसे अडकू शकतात. तसेच घर, जमीन किंवा इतर मालमत्तेबाबत वाद निर्माण होऊ शकतात किंवा तुम्ही एखादी वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ती प्रक्रिया थांबू शकते किंवा लांबणीवर पडू शकते. प्रवासादरम्यान तुम्हाला शारीरिक अशक्तपणा जाणवू शकतो, त्यामुळे तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, राग, जमीन-जुमला, मालमत्ता, साहस आणि अपघातांचा कारक मानला जातो. त्यामुळे त्याच्या गोचराचा प्रभाव करिअर, आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता आणि वैयक्तिक संबंधांवर दिसू शकतो.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींवर मंगळाच्या स्थितीचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रागावर नियंत्रण ठेवणे, वाद टाळणे आणि महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घेणे हितावह मानले जाते.
Ans: या काळात वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगावी, मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार काळजीपूर्वक करावेत, अनावश्यक वाद टाळावेत आणि रागाच्या भरात कोणताही निर्णय घेऊ नये.