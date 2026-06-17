बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

planet mercury: बुध ग्रह खराब करू शकतात तुमच्या या सवयी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Updated On: Jun 17, 2026 | 09:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत बुध ग्रह बलवान असेल तर ती व्यक्ती चतुर, हुशार, स्पष्टवक्ती आणि उत्तम निर्णयक्षमता असलेली मानली जाते. मात्र काही चुकीच्या सवयी आणि वागणुकीमुळे बुध ग्रहाचे अशुभ परिणाम वाढू शकतात, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बुध ग्रह खराब करू शकतात तुमच्या या सवयी
  • बुध ग्रहाच्या सवयीबाबत ज्योतिषशास्त्रात काय सांगितले आहे
  • बुध ग्रहांचे सकारात्मक नकारात्मक परिणाम कोणते
 

हिंदू ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, वाणी, संवादकौशल्य, तर्कशक्ती, शिक्षण आणि व्यापाराचा कारक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाचे शुभ परिणाम मिळवण्यासाठी जीवनात प्रामाणिकपणा, नम्रता, स्वच्छता आणि चांगला संवाद राखणे आवश्यक मानले जाते. तसेच ज्ञानार्जन, वाचन, गुरूजनांचा आदर आणि सकारात्मक विचारसरणी यामुळे बुधाशी संबंधित गुण अधिक बळकट होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. बुध ग्रहामुळे तुमच्या कोणत्या सवयी खराब होऊ शकतात, जाणून घ्या

बुध ग्रहांचा नकारात्मक परिणाम

बुध ग्रह बु्द्धिमत्ता, संवादकौशल्य, तर्कशक्ती, शिक्षण आणि व्यापाऱ्याचा कारक मानला जातो. असं मानलं जातं, काही सवयी आणि वागणूक बुध ग्रहाच्या अशुभ परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतात. बुध ग्रह कमकुवत होण्यामागे खोटं बोलणं, फसवणूक करणं आणि दिलेला शब्द न पाळण ही प्रमुख कारण मानली जातात. यामुळे व्यक्तीच्या निर्णयक्षमतेवरती आणि नातेसंबंधावर परिणाम होऊ शकतो. ज्येष्ठांचा, शिक्षकांचा किंवा विद्वानांचा अपमान करणं हेदेखील बुधाशी संबंधित दोष वाढवणारा मानलं जातं. बुध ग्रह हा ज्ञानाचा कारक असल्याने ज्ञानाचा अनादर हा अशुभ मानला जातो. अस्वच्छता, अव्यवस्थित जीवनशैली यांचाही बुध ग्रहावरती नकारात्मक परिणाम होतो, असे ज्योतिषशास्त्र सांगते.

Wednesday Worship: बुधवारचा दिवस कोणत्या देवाला समर्पित आहे? धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व जाणून घ्या

बुध ग्रहाशी संबंधित सर्वोत्तम उपाय

विशेषतः कामाचं ठिकाण आणि अभ्यासाची जागा स्वच्छ ठेवणं महत्त्वाचं मानलं जातं. शिवाय विनाकारण वाद घालणं, खोटं बोलण, इतरांशी निंदा करणं त्यामुळे संवांदाशी संबंधित बुधाचे गुण कमी होतात, असे सुद्धा मानलं जातं. मात्र लक्षात ठेवा, जीवनात प्रामाणिकपणा, नम्रता, स्वच्छता आणि चांगला संवाद राखल्यास व्यक्तिमहत्व अधिक सकारात्मक बनण्यास नक्कीच मदत मिळते. बुद्धी, वाणी आणि व्यवहार यांचा समतोल राखणे हाच बुध ग्रहाशी संबंधित सर्वोत्तम असा उपाय आहे.

Spiritual News : सोमवार ते रविवार ‘या’ झाडांची पूजा मानली जाते शुभ; यामागचं काय आहे धार्मिक महत्त्व? जाणून घ्या

सकारात्मकता वाढवण्यासाठी उपाय

बुद्धी, वाणी आणि व्यवहार यांचा समतोल राखणे, इतरांशी आदराने संवाद साधणे आणि सचोटीने जीवन जगणे हाच बुध ग्रहाशी संबंधित सर्वोत्तम उपाय मानला जातो. त्यामुळे व्यक्तिमत्त्व अधिक प्रभावी बनण्यास आणि जीवनात सकारात्मकता वाढण्यास मदत मिळते, असे ज्योतिष परंपरेत सांगितले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या सवयींमुळे बुध ग्रह कमकुवत होऊ शकतो?

    Ans: खोटे बोलणे, फसवणूक करणे, दिलेला शब्द न पाळणे, इतरांची निंदा करणे आणि विनाकारण वाद घालणे या सवयी बुध ग्रहाच्या अशुभ परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतात, असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते

  • Que: ज्येष्ठांचा किंवा शिक्षकांचा अपमान केल्याने बुध ग्रहावर परिणाम होतो का?

    Ans: होय. बुध ग्रह हा ज्ञान आणि विद्वत्तेशी संबंधित असल्यामुळे गुरुजन, शिक्षक आणि ज्येष्ठांचा अनादर करणे अशुभ मानले जाते.

  • Que: बुध ग्रह कमकुवत असल्यास व्यक्तीवर काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रह दुर्बल असल्यास निर्णयक्षमता कमी होणे, संवादात अडथळे येणे, शिक्षण किंवा व्यवसायात अडचणी निर्माण होणे आणि नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज वाढणे असे परिणाम दिसू शकतात.

Web Title: Planet mercury mercury can ruin these habits of yours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Wednesday Worship: बुधवारचा दिवस कोणत्या देवाला समर्पित आहे? धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व जाणून घ्या
1

Wednesday Worship: बुधवारचा दिवस कोणत्या देवाला समर्पित आहे? धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व जाणून घ्या

Numberlogy:  मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy:  मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Astrology: मंगळवारी करा ‘हे’ उपाय; होईल मंगळ ग्रहाची कृपा, खुलतील यशाचे मार्ग
3

Astrology: मंगळवारी करा ‘हे’ उपाय; होईल मंगळ ग्रहाची कृपा, खुलतील यशाचे मार्ग

Feet Palmistry: हाताच्याच नाही तर पायाच्या रेषाही उलगडणार भविष्यातील रहस्य, धन-संपत्ती-भाग्याशी कसे जुळलेत धागे
4

Feet Palmistry: हाताच्याच नाही तर पायाच्या रेषाही उलगडणार भविष्यातील रहस्य, धन-संपत्ती-भाग्याशी कसे जुळलेत धागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
planet mercury: बुध ग्रह खराब करू शकतात तुमच्या या सवयी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

planet mercury: बुध ग्रह खराब करू शकतात तुमच्या या सवयी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Jun 17, 2026 | 09:30 AM
Video: कोलकात्यात अरबाज खानसोबत घडला धक्कादायक प्रकार; कारमध्ये जाऊन बसला अज्ञात व्यक्ती, उडाला गोंधळ; नेमकं काय घडलं?

Video: कोलकात्यात अरबाज खानसोबत घडला धक्कादायक प्रकार; कारमध्ये जाऊन बसला अज्ञात व्यक्ती, उडाला गोंधळ; नेमकं काय घडलं?

Jun 17, 2026 | 09:22 AM
ठुकरा के मेरा प्यार…! ३६ वर्षीय पत्नीला २४ वर्षाच्या तरुणासोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत पकडलं, पतीने थेट लावून दिलं लग्न; Video Viral

ठुकरा के मेरा प्यार…! ३६ वर्षीय पत्नीला २४ वर्षाच्या तरुणासोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत पकडलं, पतीने थेट लावून दिलं लग्न; Video Viral

Jun 17, 2026 | 09:16 AM
Free Fire Max: गेममध्ये नवा फेडेड व्हिल ईव्हेंट लाईव्ह! डायमंड्स खर्च करा अन् जिंका खास रिवॉर्ड्स; फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: गेममध्ये नवा फेडेड व्हिल ईव्हेंट लाईव्ह! डायमंड्स खर्च करा अन् जिंका खास रिवॉर्ड्स; फॉलो करा या स्टेप्स

Jun 17, 2026 | 09:09 AM
Solar Eclipse 2026: आकाशात रंगणार निसर्गाचा अद्भुत खेळ; 12 ऑगस्टला होणाऱ्या वर्षातील शेवटच्या सूर्यग्रहणामागे अद्भुत गूढ

Solar Eclipse 2026: आकाशात रंगणार निसर्गाचा अद्भुत खेळ; 12 ऑगस्टला होणाऱ्या वर्षातील शेवटच्या सूर्यग्रहणामागे अद्भुत गूढ

Jun 17, 2026 | 09:00 AM
Sanchita Ugale Death Case : संचिता उगलेची व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट लीक; उपचारांचा होत नव्हता परिणाम, दोन दिवसांत नेमकं काय घडलं?

Sanchita Ugale Death Case : संचिता उगलेची व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट लीक; उपचारांचा होत नव्हता परिणाम, दोन दिवसांत नेमकं काय घडलं?

Jun 17, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: शिंदे गटाच्या वाटेवर असलेले ठाकरे गटाचे ते खासदार कोण?

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: शिंदे गटाच्या वाटेवर असलेले ठाकरे गटाचे ते खासदार कोण?

Jun 17, 2026 | 08:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा