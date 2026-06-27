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Shani Pradosh Vrat: शनिच्या साडेसातीमुळे त्रस्त आहात का? जाणून घ्या शनि प्रदोष व्रताची कथा

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:50 AM IST
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सारांश

शनि प्रदोष व्रत आज शनिवार, 27 जून रोजी आहे. हे व्रत शनिवारी येत असल्याने त्याला शनि प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते. हे व्रत पाळणाऱ्या व्यक्तीला जीवनामध्ये सर्व दुःख, वेदना आणि शनिचे दुष्परिणाम दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. शनि प्रदोष व्रताची कथा जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • शनि प्रदोष व्रत कधी आहे
  • शनिची साडेसाती म्हणजे काय
  • शनि प्रदोष व्रताची कथा
 

जर तुम्हाला शनिदेवाच्या साडेसाती किंवा धैय्याचा त्रास होत असेल, तर शनि प्रदोष व्रत तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. हे व्रत केवळ भगवान शिवाला प्रसन्न करत नाही, तर त्यांचा क्रोधही शांत करते आणि सुख-समृद्धीचा मार्ग मोकळा करते. या व्रताचे पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी त्याची कथा ऐकणे आणि वाचणे आवश्यक आहे. शनि प्रदोष व्रताची कथा सविस्तर कथा जाणून घेऊया

शनि प्रदोष व्रत मुहूर्त

शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी ब्रम्ह मुहूर्त सकाळी 04:46 ते 05:18 वाजेपर्यंत असेल, अभिजित मुहूर्त दुपारी 01:21 ते 02:26, गोधुली मुहूर्त रात्री 09:56 ते 10:12, साध्य योग सकाळी 09:02 वाजेपर्यंत असेल. साध्य योगानंतर शुभ योग चालू होईल. तसेच रवी योग 27 जून रोजी संध्याकाळी 06:41 ते 28 जून रोजी सकाळी 05:49 वाजेपर्यंत असेल. व्रताचे पारण करण्याची वेळ 28 जून रोजी सकाळी 05:49 नंतर असेल.

Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

शनि प्रदोष व्रताची कथा

एके काळी एक गरीब ब्राह्मण कुटुंब अत्यंत कठीण परिस्थितीत राहत होते. उदरनिर्वाहासाठीचा संघर्ष इतका तीव्र होता की, ब्राह्मणाची पत्नी आणि तिचे दोन मुले दारोदार भटकण्यास भाग पडले होते. अखेरीस, एके दिवशी ते तिघे शांडिल्य ऋषींच्या आश्रमात आले. त्यांना पाहून ऋषींच्या मनात करुणा दाटून आली आणि त्यांनी विचारले, “हे देवी, तुम्ही इतके दुःखी आणि व्यथित का दिसत आहात?”

ब्राह्मणाची पत्नी हात जोडून म्हणाली, “हे ऋषी, आमचे जीवन मोठ्या कष्टांनी भरलेले आहे. आम्ही अत्यंत गरिबीत जगतो. माझा थोरला मुलगा धर्म नावाचा राजकुमार आहे. दुर्दैवाने, त्याच्या वडिलांचे राज्य त्याच्याकडून काढून घेण्यात आले आणि तेव्हापासून तो माझ्यासोबत राहत आहे. माझा धाकटा मुलगा शुचिव्रत हा खूप नम्र आणि धार्मिक मुलगा आहे. कृपया आमच्या जीवनात पुन्हा सुख आणि समृद्धी आणण्याचा उपाय सुचवा.”

तिची अवस्था समजून शांडिल्य ऋषी म्हणाले, “हे देवी, तू नियमितपणे शनि प्रदोष व्रत पाळले पाहिजेस. हे व्रत भगवान शिवाला अत्यंत प्रिय आहे आणि प्रदोष व्रत, विशेषतः शनिवारी, अत्यंत फलदायी आहे. भक्ती, शिस्त आणि संयमाने हे व्रत पाळल्याने सर्व दुःखे नाहीशी होतात आणि सुख, समृद्धी व प्रतिष्ठा प्राप्त होते.” ऋषींच्या सांगण्यानुसार ब्राह्मणाच्या पत्नीने उपवास सुरू केला. थोड्याच काळात चमत्कार घडू लागले. एके दिवशी, खेळत असताना धाकटा मुलगा शुचिवरत गावाजवळील एका जुन्या विहिरीजवळ गेला. तिथे त्याला सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेले एक भांडे सापडले. हे पाहून कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली.

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दरम्यान, ज्येष्ठ पुत्र धर्म एका दिव्य सुंदर मुलीला भेटला. ती मुलगी अंशुमती नावाच्या गंधर्वाची कन्या होती, जिचे वडील विद्राविक नावाचे एक प्रसिद्ध गंधर्व होते. धर्म आणि अंशुमती एकमेकांकडे आकर्षित झाले. अंशुमतीने धर्माला स्वतःची ओळख करून दिली आणि सांगितले की तीसुद्धा शिवाची भक्त असून प्रदोष व्रत पाळते.

लवकरच, गंधर्वांचे वडील विद्राविक यांना स्वप्नात भगवान शिव प्रकट झाले आणि त्यांनी आपल्या कन्येचा विवाह धर्माशी लावून देण्याची आज्ञा केली, जो एक योग्य, पवित्र आणि शिवभक्त होता. विद्राविकांनी भगवंतांच्या आज्ञेचे पालन केले आणि अंशुमतीचा विवाह धर्माशी लावून दिला. विवाहानंतर धर्माला त्याचे राज्य परत मिळाले आणि त्याचे जीवन सुख, समृद्धी आणि कीर्तीने भरून गेले. अशाप्रकारे, शनि प्रदोष व्रताच्या प्रभावाने एका गरीब ब्राह्मण कुटुंबाचे भाग्य पूर्णपणे पालटून टाकले. या व्रताचे महत्त्व हे आहे की, ते केवळ आर्थिक अडचणी दूर करत नाही, तर गमावलेली कीर्ती, मान, संपत्ती आणि वैवाहिक सुख देखील परत मिळवून देते.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: शनि प्रदोष व्रत म्हणजे काय?

    Ans: शनि प्रदोष व्रत हे शनिवारी येणाऱ्या प्रदोष तिथीला भगवान शिव आणि शनिदेव यांच्या कृपेसाठी केले जाणारे विशेष व्रत आहे.

  • Que: शनि प्रदोष व्रताचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी भगवान शिवाची उपासना केल्याने शनिदोष, साडेसाती, ढैय्या आणि जीवनातील विविध अडचणी कमी होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

  • Que: शनि प्रदोष व्रताची कथा काय सांगते?

    Ans: शनि प्रदोष व्रताच्या कथेनुसार, भगवान शिवाची भक्तिभावाने पूजा करणाऱ्या भक्तांवर शनिदेवाची कृपा राहते आणि संकटांपासून संरक्षण मिळते.

Web Title: Pradosh vrat 2026 are you suffering from shani sadesati the story of shani pradosh vrat

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Published On: Jun 27, 2026 | 08:50 AM

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