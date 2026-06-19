Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील त्रयोदशी तिथीला शनि प्रदोष व्रत पाळले जाते. त्रयोदशी शनिवारी येत असल्यामुळे हे शनि प्रदोष व्रत आहे. शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी तीन शुभ योग तयार होत असतात. जे या दिवशी उपवास करून भगवान शिवाची पूजा करतात, त्यांना संतती प्राप्त होते. यावेळी भक्तांना शिव पूजेसाठी २ तास १ मिनिटाचा शुभ वेळ मिळेल. शनि प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, शुभ योग आणि महत्त्व जाणून घेऊया
वैदिक पंचांगानुसार, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, २६ जून रोजी रात्री १०:२२ वाजता होईल. ही तिथी २८ जून रोजी मध्यरात्री १२:४३ वाजता संपेल. त्यामुळे, प्रदोष काळानुसार, शनि प्रदोष व्रत शनिवार, २७ जून रोजी पाळले जाईल.
जर तुम्हाला शनी प्रदोष व्रत पाळायचे असेल, तर सायंकाळी ७:२३ वाजता प्रार्थना करायला सुरुवात करा. शुभ वेळ रात्री ९:२३ वाजता संपेल. लाभ आणि प्रगतीसाठी शुभ वेळ सायंकाळी ७:२३ ते रात्री ८:३८ पर्यंत असेल. तुम्ही या वेळेत शनी प्रदोषाच्या उपवास पूर्ण करावा. हा उपवास सहसा संध्याकाळी केला जातो.
शनि प्रदोष दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे ४:०५ ते ४:४५ पर्यंत असतो. या काळात तुम्ही आंघोळ करू शकता. शनि प्रदोषाचा अभिजित मुहूर्त सकाळी 11:56 ते दुपारी 12:52 पर्यंत आहे. निशिता रात्री 12:04 ते 12:44 पर्यंत आहे.
शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी तीन शुभ योग तयार होत आहेत. रवी योग व्रताच्या दिवशी रात्री १०:११ वाजल्यापासून तयार होईल आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २८ जून रोजी पहाटे ५:२६ वाजेपर्यंत वैध राहील. रवी योगादरम्यान शुभ कार्य करणे अत्यंत फलदायी ठरते.
रवी योगाव्यतिरिक्त, त्या दिवशी सकाळी साध्य काळ सुरू होईल आणि दुपारी १२:३२ वाजेपर्यंत चालेल. त्यानंतर शुभ योग तयार होईल. अनुराधा नक्षत्र सकाळपासून रात्री १०:११ वाजेपर्यंत असेल, त्यानंतर ज्येष्ठा नक्षत्र असेल.
असे मानले जाते की हा उपवास केल्याने शनिदेवाच्या नकारात्मक प्रभावापासून बचाव होतो. हा उपवास केल्याने भक्तांच्या जीवनात सुख-समृद्धी येते आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात. म्हणून, या प्रदोष उपवासाचा लाभ घ्या आणि भगवान शिव व शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळवा. असे केल्याने तुम्हाला शिव आणि शनिदेवाचा आशीर्वाद प्राप्त होईल. शनि प्रदोष व्रत हे तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी एक विशेष निमित्त आहे. या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने विशेष लाभ मिळतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शास्त्रानुसार, या व्रताचे पालन केल्याने भगवान शिवाची कृपा प्राप्त होते, शनीदोष कमी होण्यास मदत होते आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: जून महिन्यातील दुसरे शनि प्रदोष व्रत शनिवार, २७ जून रोजी आहे
Ans: सूर्यास्तापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतरचा सुमारे दीड तासाचा कालावधी प्रदोष काळ म्हणून ओळखला जातो. याच वेळेत शिवपूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.