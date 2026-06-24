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Tembe Swami Maharaj: आज टेंबे स्वामी महाराजांची पुण्यतिथी, जाणून घेऊया त्यांचे जीवनचरित्र, शिकवण आणि महासमाधी

Updated On: Jun 24, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

टेंबे स्वामी महाराजांचे जीवन हे ज्ञान, भक्ती, वैराग्य आणि धर्मनिष्ठा यांचे अद्वितीय उदाहरण आहे. दत्तभक्तीला नवचैतन्य दिले, धर्मसंरक्षणासाठी आयुष्य वेचणाले. जीवनाच्या अखेरीस टेंबे स्वामी महाराज गरुडेश्वर येथे स्थिरावले. तेथे आषाढ शुद्ध प्रतिपदा, २४ जून १९१४ रोजी त्यांनी समाधी घेतली.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • आज टेंबे स्वामी महाराजांची पुण्यतिथी
  • टेंबे स्वामी महाराजांचे जीवनचरित्र
  • टेंबे स्वामी महाराजांनी घेतली महासमाधी
 

दत्तसंप्रदायातील आधुनिक काळातील सर्वात तेजस्वी संतांमध्ये प.पू. वासुदेवानंद सरस्वती (टेंबे स्वामी) महाराज यांचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. दत्तावतार मानल्या जाणाऱ्या या महान संतांनी आपल्या तपश्चर्या, ग्रंथरचना आणि धर्मप्रसाराच्या कार्यातून लाखो भक्तांना आध्यात्मिक मार्ग दाखवला. दत्तभक्तांमध्ये त्यांना प्रेमाने “टेंबे स्वामी महाराज” म्हणून ओळखले जाते.

जन्म आणि बालपण

टेंबे स्वामी महाराजांचा जन्म १३ ऑगस्ट १८५४ रोजी श्रावण कृष्ण पंचमी या दिवशी माणगाव येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव गणेशभट आणि आईचे नाव रमाबाई होते. त्यांचे मूळ आडनाव टेंबे होते. लहानपणापासूनच त्यांच्यात विलक्षण बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा आणि वैराग्य दिसून येत होते. वेद, उपनिषदे, पुराणे आणि संस्कृत भाषेचे त्यांनी अल्पवयातच सखोल अध्ययन केले. त्यांची स्मरणशक्ती आणि आध्यात्मिक ग्रहणशक्ती विलक्षण होती.

दत्तभक्तीची गोडी

टेंबे स्वामी महाराजांना लहानपणापासूनच भगवान दत्तात्रेयांबद्दल विशेष आकर्षण होते. त्यांनी कठोर साधना, जप, ध्यान आणि वेदाध्ययन यांत स्वतःला झोकून दिले. संसारात राहूनही त्यांचे मन सदैव ईश्वरचिंतनात रमलेले असे. नंतर त्यांनी संन्यास स्वीकारला आणि “वासुदेवानंद सरस्वती” हे संन्यासनाम धारण केले. त्यानंतर त्यांचे संपूर्ण जीवन धर्मप्रसार, साधना आणि लोककल्याणासाठी समर्पित झाले.

अखंड भारतभ्रमण

टेंबे स्वामी महाराजांनी संपूर्ण भारतभर अनेकदा पदयात्रा केली. त्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश अशा अनेक भागांत भ्रमण करून सनातन धर्माचा प्रचार केला. त्यांच्या प्रवासात त्यांनी अनेक तीर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या आणि असंख्य लोकांना धर्म, सदाचार आणि भक्ती यांचा मार्ग दाखविला. त्यांचे जीवन अत्यंत साधे, नियमबद्ध आणि तपश्चर्यायुक्त होते.

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दत्तावतार म्हणून मान्यता

दत्तसंप्रदायातील अनेक भक्त टेंबे स्वामी महाराजांना भगवान दत्तात्रेयांचा अंशावतार मानतात. त्यांच्या जीवनात अनेक चमत्कारिक घटना घडल्याचे भक्तपरंपरेत सांगितले जाते. भक्तांच्या संकटांचे निवारण, रोगमुक्ती, आध्यात्मिक मार्गदर्शन आणि दत्तभक्तीचा प्रसार यामुळे त्यांना दत्तावताराचा मान प्राप्त झाला.

टेंबे स्वामी महाराजांची शिकवण

टेंबे स्वामी महाराजांच्या शिकवणीचा केंद्रबिंदू होता – धर्मपालन, सदाचार आणि ईश्वरभक्ती.

गुरु आणि दत्तभक्ती

त्यांनी सांगितले की गुरु हा ईश्वरप्राप्तीचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. गुरुसेवा आणि गुरुभक्तीने आध्यात्मिक प्रगती होते.

नित्य उपासना

रोज संध्यावंदन, जप, ध्यान आणि देवपूजा करावी. नियमित साधनेशिवाय मन शुद्ध होत नाही.

धर्माचरण

धर्म केवळ वाचण्याची गोष्ट नसून तो आचरणात आणण्याचा विषय आहे. सत्य, दया, क्षमा आणि संयम यांचे पालन करावे.

कर्मयोग

स्वतःचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडणे हे देखील ईश्वरसेवेचेच एक रूप आहे.

नामस्मरण

कलीयुगात भगवंताचे नामस्मरण हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे.

टेंबे स्वामी महाराजांनी लिहिलेले महत्त्वाचे ग्रंथ

टेंबे स्वामी महाराज हे केवळ संत नव्हते, तर ते महान ग्रंथकारही होते. त्यांनी संस्कृत आणि मराठी भाषेत अनेक ग्रंथ लिहिले.

द्विसाहस्री श्रीगुरुचरित्र

हा त्यांचा सर्वात प्रसिद्ध ग्रंथ मानला जातो. संस्कृत भाषेतील हा ग्रंथ दत्तभक्तांसाठी अत्यंत पूजनीय आहे.

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श्रीदत्तपुराण

भगवान दत्तात्रेयांच्या महिम्याचे सुंदर वर्णन या ग्रंथात आढळते.

सप्तशती गुरुचरित्र सार

गुरुचरित्राचा संक्षिप्त आणि सुबोध सार या ग्रंथात दिलेला आहे.

दत्तमाहात्म्य

दत्तभक्तीचे महत्त्व आणि दत्तकृपेचे वर्णन या ग्रंथात आहे.

स्तोत्रे आणि काव्यरचना

टेंबे स्वामी महाराजांनी अनेक स्तोत्रे, आरत्या, प्रार्थना आणि संस्कृत काव्यरचना केल्या. आजही दत्तभक्त त्यांचे नित्य पठण करतात.

गरुडेश्वर येथे महासमाधी

जीवनाच्या अखेरीस टेंबे स्वामी महाराज गरुडेश्वर येथे स्थिरावले. तेथे आषाढ शुद्ध प्रतिपदा, २४ जून १९१४ रोजी त्यांनी समाधी घेतली.

आज गरुडेश्वर हे दत्तभक्तांचे अत्यंत महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र मानले जाते. दरवर्षी हजारो भक्त तेथे दर्शनासाठी जातात.

धर्माचे पालन करा, गुरुसेवा करा आणि श्रीदत्ताचे अखंड नामस्मरण करा हा टेंबे स्वामी महाराजांचा संदेश आजही लाखो भक्तांना आध्यात्मिक मार्गदर्शन करीत आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: टेंबे स्वामी महाराज कोण होते?

    Ans: टेंबे स्वामी महाराज म्हणजेच प.पू. वासुदेवानंद सरस्वती महाराज हे दत्तसंप्रदायातील महान संत, ग्रंथकार आणि दत्तभक्तीचे प्रसारक होते. अनेक भक्त त्यांना भगवान दत्तात्रेयांचा अंशावतार मानतात.

  • Que: टेंबे स्वामी महाराजांना दत्तावतार का मानले जाते?

    Ans: त्यांच्या कठोर तपश्चर्या, दत्तभक्ती, धर्मप्रसार, आध्यात्मिक सामर्थ्य आणि भक्तांवरील कृपेमुळे अनेक दत्तभक्त त्यांना दत्तात्रेयांचा अंशावतार मानतात.

  • Que: टेंबे स्वामी महाराजांनी कोणते महत्त्वाचे ग्रंथ लिहिले?

    Ans: त्यांनी द्विसाहस्री श्रीगुरुचरित्र, श्रीदत्तपुराण, दत्तमाहात्म्य, सप्तशती गुरुचरित्र सार यांसारखे अनेक महत्त्वाचे ग्रंथ लिहिले.

Web Title: Tembe swami maharaj biography teaching mahasamadhi

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Published On: Jun 24, 2026 | 11:30 AM

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