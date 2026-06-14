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Vastu Tips: देवघरात ठेवा ‘या’ ४ पवित्र गोष्टी; माता लक्ष्मीची होईल कृपा; वास्तुदोष होतील दूर

Updated On: Jun 14, 2026 | 05:42 PM IST
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सारांश

Keep These Things In Mandir Pujaghar For Blessings: हिंदू धर्मात देवघराला घरातील सर्वात पवित्र स्थान मानले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार देवघरात योग्य वस्तू ठेवणे आणि स्वच्छता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असून यामुळे देवी-देवतांची कृपा आणि घरात समृद्धी वाढते असे मानले जाते.

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विस्तार
  • देवघरात ठेवा ‘या’ ४ पवित्र गोष्टी
  • माता लक्ष्मीची होईल कृपा
  • वास्तुदोष होतील दूर
हिंदू धर्मात देवघराला घरातील सर्वात पवित्र आणि ऊर्जावान स्थान मानले जाते. येथे केलेली पूजा, मंत्रजप आणि भक्ती याचा थेट परिणाम घरातील वातावरण, मानसिक शांतता आणि समृद्धीवर होत असल्याचे मानले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार देवघरात योग्य वस्तू ठेवणे आणि त्याची स्वच्छता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे देवी-देवतांची कृपा प्राप्त होते आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. अशा काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या पूजाघरात ठेवणे शुभ मानले जाते.

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देवतांच्या मूर्ती आणि चित्रांचे महत्त्व

देवघरात सर्वात आधी देवतांच्या मूर्ती किंवा चित्रे ठेवणे आवश्यक मानले जाते. भगवान गणपती, माता लक्ष्मी, सरस्वती किंवा इष्ट देवतांची स्वच्छ आणि योग्य पद्धतीने स्थापित केलेली मूर्ती घरात सकारात्मकता वाढवते. असे मानले जाते की यामुळे घरातील अडथळे दूर होतात आणि सुख-समृद्धीचा मार्ग खुला होतो.

दिवा आणि प्रकाशाचे महत्त्व

देवघरात नियमितपणे तुपाचा किंवा तेलाचा दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. दिवा हा ज्ञान, शुद्धता आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. दररोज दिवा लावल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि आध्यात्मिक वातावरण निर्माण होते. यामुळे मन शांत राहते आणि भक्तीभाव वाढतो.

ताजी फुले आणि तुळशीचे स्थान

पूजेत ताज्या फुलांचे विशेष महत्त्व आहे. मोगरा, झेंडू, कमळ यांसारखी फुले देवाला अर्पण केल्याने भक्ती अधिक दृढ होते आणि वातावरण प्रसन्न राहते. तसेच घरात तुलसीचे रोप ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते. तुलसीला लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते आणि ती घरात समृद्धी आकर्षित करते.

घंटी आणि शंखाचे महत्त्व

पूजेदरम्यान घंटी वाजवणे आणि शंख फुंकणे हे नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. घंटा आणि शंखाच्या ध्वनीमुळे वातावरण पवित्र होते आणि मन एकाग्र होते. शंखाचा आवाज ‘ॐ’ च्या नादाशी संबंधित मानला जातो, जो आध्यात्मिक ऊर्जा वाढवतो.

वास्तुशास्त्रानुसार या चार गोष्टी पूजाघरात योग्य प्रकारे ठेवल्यास घरात सुख, शांती, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते. नियमित स्वच्छता आणि भक्तीभाव यामुळे देवी-देवतांची कृपा मिळते आणि जीवनात  स्थिरता येते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Web Title: Puja room vastu tips devghar items positive energy lakshmi blessings

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Published On: Jun 14, 2026 | 05:42 PM

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