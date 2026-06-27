Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेची पूजा करण्यापूर्वी लागणाऱ्या संपूर्ण साहित्याची यादी जाणून घ्या

विवाहित महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि पवित्र मानला जाणारा ‘वटपौर्णिमा‘ हा सण मोठ्या उत्साहात सोमवार, 29 जून रोजी साजरा केला जाणार आहे. ज्येष्ठ महिन्यातील पौर्णिमा तिथीला वटपौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सात जन्माच्या साथीसाठी वडाच्या झाडाची पूजा करतात व उपवास ठेवतात.
उदयतिथीनुसार यंदा वटपौर्णिमा सोमवार, २९ जून रोजी साजरी केली जाणार आहे. पौर्णिमा तिथी प्रारंभ: २९ जून रोजी पहाटे ३:०७ वाजता. पौर्णिमा तिथी समाप्ती: ३० जून रोजी पहाटे ५:२७ वाजता होणार आहे. वटपौर्णिमेच्या पूजेसाठी सर्वोत्तम मुहूर्त २९ जून रोजी सकाळी ०६:३० ते दुपारी १२:३० असेल.
कुंकू
हळद
तांदूळ
कलश पाण्याने भरणे
फुलांचा हार
अगरबत्ती आणि दिवा
कापूर
नारळ
पानांची पाने
सुपारी
मोसमी फळे
मिठाई
अगरबत्ती
लाल किंवा पिवळे कापड
सावित्री आणि सत्यवान यांचे मुख्य चित्र
पूजेचे ताट
वडाच्या झाडाभोवती गुंडाळण्यासाठी कच्चा धागा
वटपौर्णिमेच्या दिवशी महिलांनी सूर्योदयापूर्वी उठून पवित्र स्नान करावे. त्यानंतर पारंपरिक नवीन किंवा सुंदर वस्त्र परिधान करून सौभाग्य अलंकार परिधान करावेत. या दिवशी संपूर्ण दिवस निर्जळ किंवा फलहार करून उपवास केला जातो. पूजेचे सर्व साहित्य गोळा करून पूजेच्या ठिकाणी किंवा वडाच्या झाडाजवळ जाऊन मनोभावे पूजा करावी. वडाच्या झाडाला पाणी अर्पण करावे, त्यानंतर हळदीकुंकू, अक्षता, फुले आणि ५ प्रकारची फळे अर्पण करावीत. सावित्री देवीची पूजा करून सौभाग्य अलंकार अर्पण करावेत आणि शेवटी आरती करावी. वडाच्या झाडाला सुती पांढरा दोरा किंवा कच्चा सूत गुंडाळत प्रदक्षिणा (फेऱ्या) माराव्यात. प्रत्येक फेरी मारताना मनापासून पतीच्या दीर्घायुष्याची आणि सात जन्माच्या साथीची प्रार्थना करावी. पूजा पूर्ण झाल्यानंतर वडाच्या झाडाजवळ बसून किंवा घरी आल्यावर सत्यवान आणि सावित्रीची पौराणिक कथा आवर्जून ऐकावी किंवा वाचावी.
वटपौर्णिमेचा उपवास सावित्री आणि सत्यवान यांच्या कथेशी जोडलेला आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, सावित्रीने आपल्या तपश्चर्या, भक्ती आणि सद्गुणी आचरणाच्या जोरावर यमराजाकडे आपले पती सत्यवान यांना जीवनदान देण्याची विनंती केली. तेव्हापासून, अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन आणि पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी हा उपवास पाळला जातो. वटवृक्ष हे दीर्घायुष्याचे प्रतीक मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: हळद, कुंकू, अक्षता, फुले, फळे, नारळ, अगरबत्ती, तुपाचा दिवा, कापसाचा दोरा, पान-सुपारी, नैवेद्य, कलश आणि पाण्याचे भांडे हे पूजेसाठी आवश्यक साहित्य मानले जाते.
Ans: झेंडू, कमळ, जाई, जुई, मोगरा किंवा उपलब्ध सुगंधी फुले अर्पण केली जातात.
Ans: परंपरेनुसार विवाहित महिला साडी, हिरव्या बांगड्या, मंगळसूत्र, कुंकू आणि इतर सौभाग्य अलंकार धारण करून पूजा करतात