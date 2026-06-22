सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

हिंदू धर्मामध्ये वटपौर्णिमेच्या सणाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी सुवासिनी आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास करतात. तसेच वडाच्या झाडाची पूजा करून वडाला धागा बांधून सप्तजन्मी हाच पती मिळू दे, अशी प्रार्थना करतात. यंदा वटपौर्णिमा कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धती आणि महत्त्व जाणून घ्या..

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वटपौर्णिमा कधी आहे
  • वटपौर्णिमेच्या दिवशी शुभ मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
  • वटपौर्णिमेचे काय आहे धार्मिक महत्त्व
 

हिंदू धर्मात पौर्णिमेचा दिवस अत्यंत शुभ आणि पुण्यकारक मानला जातो. ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी वटपौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी सुवासिनी महिला अखंड सौभाग्याची प्राप्ती व्हावी यासाठी वटपौर्णिमेचे व्रत करतात. या सणाला हिंदू धर्मामध्ये महत्त्वाचे मानले जाते. उत्तर भारतामध्ये वटसावित्रीचे व्रत ज्येष्ठ अमावस्येला पाळले जाते तर गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारतातील अनेक भागांमध्ये ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेला वटपौर्णिमेचे व्रत पाळले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार या दिवशी भक्तीभावाने वडाची पजा केली जाते आणि सत्यवान व सावित्रीची कथा ऐकली किंवा वाचली जाते. असे म्हटले जाते की, हे व्रत अत्यंत फायदेशीर असून ते पाळल्याने वैवाहिक अडचणी दूर होतात आणि यमराज पतीला दीर्घायुष्याचा आशीर्वाद देतात. यंदा वटपौर्णिमा कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे वटपौर्णिमा

ज्येष्ठ पौर्णिमा तिथीची सुरुवात रविवार, 28 जून रोजी सकाळी सकाळी 8 वाजून 35 मिनिटांनी होणार आहे आणि पौर्णिमा तिथीची समाप्ती सोमवार 29 जून रोजी सकाळी 8 वाजून 48 मिनिटांनी होणार आहे. उदय तिथीनुसार ज्येष्ठ पौर्णिमा २९ जून रोजी साजरी करण्यात येईल. त्यामुळे वटपौर्णिमेचा सण हा सोमवार २९ जून साजरा केला जाईल.

Vat Purnima: वटपौर्णिमेची पूजा करतेवेळी वाचा कथा आणि महत्त्वपूर्ण मंत्र

वटपौर्णिमा पूजेचा मुहूर्त

हिंदू पंचांगानुसार ज्येष्ठ पौर्णिमा तिथी सोमवार २९ जून रोजी आहे. यादिवशी वटपौर्णिमेच्या पूजेचा शुभ मुहूर्त सकाळी ८:५५ ते सकाळी १०:४० यादरम्यान असेल. २९ जून रोजी दुपारपर्यंत शुक्ल योग असणार आहे आणि त्यानंतर ब्रम्ह योग असेल. हे दोन्ही योग धार्मिक कार्यासाठी शक्तिशाली असे मानले जातात. सोमवारचा दिवस भगवान शिव आणि चंद्राला समर्पित असल्याने या दिवशी पूजा केल्याने व्रताचे फळ अनेक पटींनी मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

वटपौर्णिमेची पूजा कशी करावी

वडाच्या झाडाची पूजा करताना सर्वप्रथम हळदीकुंकू वहावे, मग कापसाचे सूत आणि सौभाग्याचे लेणे म्हणजेच बांगड्या मंगळसूत्र सावित्री देवीला अर्पण करावे. विड्याची पाने ठेवावीत, फळे एका बाजूला ठेवावी मग फुले आणि अक्षता वहावीत. ताटात निरंजन घेऊन औक्षण करून ओवाळावे. पतीच्या आरोग्य व दीर्घायुष्य तसेच सुखी संसारासाठी प्रार्थना करावी. त्यांना तांब्यातील पाण्याने वडाळा प्रदक्षिणा घालावी. सर्वात शेवटी धागा बांधून त्या धाग्याने वडाला सात प्रदक्षिणा माराव्यात व सात जन्माची गाठ आपल्या पतीशी कायम बांधली जावी असे मागणे मागावे.

Shivlilamrut: शिवलीलामृताच्या चौथ्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या पारायणाचे महत्त्व आणि पूजाविधी

वटपौर्णिमेचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

हिंदू धर्मामध्ये वटपौर्णिमेचा उपवास हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि फलदायी मानला जातो. या दिवशी विवाहित स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास करतात. सनातन परंपरेत, वटपौर्णिमेचा उपवास हा केवळ एक धार्मिक विधी नसून, निसर्गाप्रती आदर, वैवाहिक निष्ठा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचा एक अद्भुत संगम आहे. या दिवशी वटवृक्षाची पूजा केली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, वटवृक्ष हे त्रिमूर्तीचे निवासस्थान मानले जाते. भगवान ब्रह्मा त्याच्या मुळांमध्ये भगवान विष्णू त्याच्या खोडात आणि भगवान शिव त्याच्या फांद्या व पानांमध्ये वास करतात. जेव्हा विवाहित स्त्रिया वटपौर्णिमेच्या दिवशी वटवृक्षाला सुती धागा गुंडाळून त्याच्याभोवती प्रदक्षिणा घालतात, तेव्हा त्यांना तिन्ही देवतांचा आशीर्वाद मिळतो. असे म्हटले जाते की या वृक्षाची पूजा केल्याने जीवनात सुख आणि समृद्धी येते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वटपौर्णिमा का साजरी केली जाते?

    Ans: विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य आणि अखंड सौभाग्यासाठी वडाच्या वृक्षाची पूजा करून हे व्रत करतात.

  • Que: वटपौर्णिमेची कथा कोणाशी संबंधित आहे?

    Ans: वटपौर्णिमा सावित्री आणि सत्यवान यांच्या पौराणिक कथेशी संबंधित आहे. सावित्रीने आपल्या पतिव्रताच्या सामर्थ्याने सत्यवानाचे प्राण यमराजांकडून परत मिळवले, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: वटपौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: हे व्रत वैवाहिक जीवनातील सुख, पतीचे दीर्घायुष्य, कुटुंबाचे कल्याण आणि अखंड सौभाग्य प्राप्तीसाठी अत्यंत शुभ मानले जाते.

Web Title: Vat purnima 2026 when is vat purnima muhurta puja method importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shivlilamrut: शिवलीलामृताच्या चौथ्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या पारायणाचे महत्त्व आणि पूजाविधी
1

Shivlilamrut: शिवलीलामृताच्या चौथ्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या पारायणाचे महत्त्व आणि पूजाविधी

Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर
2

Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

International Yoga Day: गीता, उपनिषदे आणि भारतीय तत्त्वज्ञानात योगाचे काय आहे महत्त्व
3

International Yoga Day: गीता, उपनिषदे आणि भारतीय तत्त्वज्ञानात योगाचे काय आहे महत्त्व

Jyotiba Story: जोतिबाच्या श्रावणयष्टी यात्रेचे काय आहे धार्मिक महत्त्व? जाणून घ्या
4

Jyotiba Story: जोतिबाच्या श्रावणयष्टी यात्रेचे काय आहे धार्मिक महत्त्व? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jun 22, 2026 | 02:40 PM
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका यांच्यातील डीलमध्ये काय? आली मोठी अपडेट! लवकरच होऊ शकते फायनल

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका यांच्यातील डीलमध्ये काय? आली मोठी अपडेट! लवकरच होऊ शकते फायनल

Jun 22, 2026 | 02:37 PM
Keir Starmer Resignation : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा अखेर राजीनामा; अंतर्गत दबाव की आणखी काही?

Keir Starmer Resignation : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा अखेर राजीनामा; अंतर्गत दबाव की आणखी काही?

Jun 22, 2026 | 02:35 PM
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेटमध्ये तणाव असतानाच भारतासाठी गूड न्यूज! ३ महाकाय ऑइल टँकर्स सुखरूप रवाना; पाहा किती लागतं इंधन?

Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेटमध्ये तणाव असतानाच भारतासाठी गूड न्यूज! ३ महाकाय ऑइल टँकर्स सुखरूप रवाना; पाहा किती लागतं इंधन?

Jun 22, 2026 | 02:28 PM
पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून मित्राजवळ सोडले, नंतर हॉटेलमध्ये…; छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार

पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून मित्राजवळ सोडले, नंतर हॉटेलमध्ये…; छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार

Jun 22, 2026 | 02:24 PM
Indus Water Treaty : सिंधू पाणी वाटप काराराचा वाद पुन्हा चिघळला; पाकिस्तानचा थेट युद्धाचा इशारा

Indus Water Treaty : सिंधू पाणी वाटप काराराचा वाद पुन्हा चिघळला; पाकिस्तानचा थेट युद्धाचा इशारा

Jun 22, 2026 | 02:22 PM
Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?

Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?

Jun 22, 2026 | 02:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा