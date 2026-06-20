शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tirupati Balaji Temple: तिरुपती बालाजी मंदिरात अखंड तेवतो ‘हा’ दिवा, काय आहे यामागील रहस्य जाणून घ्या

Updated On: Jun 20, 2026 | 09:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

तिरुपती बालाजी मंदिर हे जगातील सर्वात श्रीमंत आणि श्रद्धास्थान मानल्या जाणाऱ्या मंदिरांपैकी एक आहे. येथे दररोज लाखो भाविक श्री वेंकटेश्वर स्वामींच्या दर्शनासाठी येतात. या मंदिराशी संबंधित अनेक अद्भुत परंपरा आणि रहस्ये प्रसिद्ध आहेत.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तिरुपती बालाजी मंदिरात अखंड तेवतो ‘हा’ दिवा
  • अखंड दिवा असण्यामागे काय आहे रहस्य
  • तिरुपती बालाजी मंदिराची काय आहेत वैशिष्ट्ये
 

आंध्र प्रदेशातील तिरुमला पर्वतावर वसलेले तिरुपती बालाजी मंदिर हे भगवान श्री वेंकटेश्वरांचे जगप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. दरवर्षी कोट्यवधी भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. या मंदिराशी संबंधित अनेक चमत्कार, परंपरा आणि लोकश्रद्धा प्रचलित आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे मंदिरातील अखंड तेवत असलेला दिवा. या दिव्याबाबत भाविकांमध्ये प्रचंड श्रद्धा असून तो भगवान वेंकटेश्वरांच्या दिव्य उपस्थितीचे प्रतीक मानला जातो. तिरुपती बालाजी मंदिरात अखंड दिवा ठेवण्यामागे काय आहे रहस्य जाणून घ्या

वेंकटेश्वरांच्या कृपेचे दिव्य प्रतीक

श्री वेंकटेश्वर मंदिर अर्थातच श्री बालाजी तिरुपती मंदिरात अखंड दिवा आहे. या अखंड दिव्याबद्दल अनेक श्रद्धा आणि परंपरा प्रचलित आहे. लोकमान्यतेनुसार मंदिरातील अखंड ज्योती अनेक शतकांपासून तेवत आहे. या दिव्याला भगवान वेंकटेश्वरांच्या उपस्थितीचं आणि दैव्यी प्रकाशाचं प्रतीक मानलं जातं.

Tirupati Temple Secrets: तिरूपती बालाजी मंदिराचे 5 मोठे रहस्य, देवाला का नेसवतात साडी-धोतर? वाचून व्हाल अवाक्

ज्ञान आणि प्रकाशाचे प्रतीक

अनेक भक्तांचा विश्वास असा आहे की, हा दिवा कधीही विझलेला नाही. मंदिराच्या परंपरेनुसार गर्भगृहात दोन प्रमुख अखंड दीप आहे. हे दीप भगवान बालाजींच्या सेवेशी निगडीत असून मंदिरातील धार्मिक प्रेमींचा मुख्य भाग आहे. तिरुमल्लामध्ये मुख्य मंदिरासमोर अखिलांडम नावाचे एक स्थान आहे. येथे मोठे दिवे दिवसरात्र प्रज्वलित ठेवले जातात. भक्त येथे कापूर अर्पण करतात आणि नारळ फोडून प्रार्थना सुद्धा करतात. अखंड दिवा, दैव्यी प्रकाश आणि ज्ञानाच प्रतीक मानला जातो.

दैवी कृपेची अखंड ज्योत

भगवान वेंकटेश्वरांच्या अखंड कृपेचं चिन्ह म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. लाखो भाविक या ज्योतीला नमस्कार सुद्धा करतात. हा दिवा नेमका कधी प्रज्वलित करण्यात आला याची निश्चिक माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे तो तिरुपती मंदिरातील अनेक गुढ आणि अनेक चमत्कारांपैकी एक मानला जातो. तिरुपती बालाजी मंदिरातील अखंड दिवा हा केवळ एक ज्योत नाही आहे तर केवळ शेकडो वर्षांपासून भक्तांच्या श्रद्धेचा आणि भगवान श्री वेंकटेश्वरांच्या अखंड कृपेचा प्रकाशमान प्रतीक आहे.

Sensitive Zodiac Sign: या राशींच्या व्यक्ती सहज दुखावल्या जातात; बाहेरून शांत, पण आतून अत्यंत संवेदनशील!

मंदिरातील इतर वैशिष्ट्ये

तिरुपती बालाजी मंदिर अनेक रहस्यांमुळे प्रसिद्ध आहे. भगवान वेंकटेश्वरांच्या मूर्तीवरील नैसर्गिक केस, मूर्तीचे नेहमी उबदार भासणारे स्वरूप, तसेच मंदिरातील काही प्राचीन परंपरा यांविषयी विविध लोकश्रद्धा प्रचलित आहेत. यामुळे या मंदिराचे धार्मिक महत्त्व अधिक वाढते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तिरुपती बालाजी मंदिरातील अखंड दिवा म्हणजे काय?

    Ans: तिरुमलातील श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात परंपरेनुसार अखंड दिवा तेवत ठेवला जातो. हा दिवा भगवान बालाजींच्या अखंड कृपेचे आणि सनातन श्रद्धेचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: या अखंड दिव्याबद्दल कोणती श्रद्धा प्रचलित आहे?

    Ans: भाविकांमध्ये अशी श्रद्धा आहे की हा दिवा अनेक शतकांपासून अखंड तेवत आहे. तो कधीही विझू नये यासाठी मंदिरातील पुजारी नियमितपणे त्याची देखभाल करतात.

  • Que: अखंड दिवा कोणत्या गोष्टीचे प्रतीक मानला जातो?

    Ans: हा दिवा ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धी, भक्ती आणि भगवान श्री वेंकटेश्वरांच्या अखंड कृपेचे प्रतीक मानला जातो.

Web Title: What is the secret behind the eternal lamp in tirupati balaji temple

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sensitive Zodiac Sign: या राशींच्या व्यक्ती सहज दुखावल्या जातात; बाहेरून शांत, पण आतून अत्यंत संवेदनशील!
1

Sensitive Zodiac Sign: या राशींच्या व्यक्ती सहज दुखावल्या जातात; बाहेरून शांत, पण आतून अत्यंत संवेदनशील!

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mars Transit 2026: मंगळ ग्रह वृषभ राशींमध्ये करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
3

Mars Transit 2026: मंगळ ग्रह वृषभ राशींमध्ये करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
4

Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tirupati Balaji Temple: तिरुपती बालाजी मंदिरात अखंड तेवतो ‘हा’ दिवा, काय आहे यामागील रहस्य जाणून घ्या

Tirupati Balaji Temple: तिरुपती बालाजी मंदिरात अखंड तेवतो ‘हा’ दिवा, काय आहे यामागील रहस्य जाणून घ्या

Jun 20, 2026 | 09:40 AM
Pune News: जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी, पण लोहगडावर काळाचा घाला; 26 वर्षीय तरुण उद्योजकाचा 350 फूट दरीत पडून मृत्यू

Pune News: जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी, पण लोहगडावर काळाचा घाला; 26 वर्षीय तरुण उद्योजकाचा 350 फूट दरीत पडून मृत्यू

Jun 20, 2026 | 09:30 AM
Recipe : हाॅटेलसारखा टेस्टी ‘पनीर निर्वाणा’ बनवा घरीच, खास प्रसंगासाठी परफेक्ट रेसिपी

Recipe : हाॅटेलसारखा टेस्टी ‘पनीर निर्वाणा’ बनवा घरीच, खास प्रसंगासाठी परफेक्ट रेसिपी

Jun 20, 2026 | 09:30 AM
UPSC मध्ये EWS आरक्षणाचा गैरवापर? नेमकं काय सांगतो UPSC 2025 चा रिपोर्ट? वाचा एका क्लिकवर..

UPSC मध्ये EWS आरक्षणाचा गैरवापर? नेमकं काय सांगतो UPSC 2025 चा रिपोर्ट? वाचा एका क्लिकवर..

Jun 20, 2026 | 09:30 AM
‘बंद पडली’ अशी प्रतिमा ! महात्मा गांधी रुग्णालयाने घडवला इतिहास,मेंदूवरील गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार

‘बंद पडली’ अशी प्रतिमा ! महात्मा गांधी रुग्णालयाने घडवला इतिहास,मेंदूवरील गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार

Jun 20, 2026 | 09:20 AM
Top Marathi News Today Live : 2029 पर्यंत ठाकरेंकडे एकही आमदार नसेल; शिंदे गटाच्या नेत्याचं विधान

LIVETop Marathi News Today Live : 2029 पर्यंत ठाकरेंकडे एकही आमदार नसेल; शिंदे गटाच्या नेत्याचं विधान

Jun 20, 2026 | 09:20 AM
iPhone Price Hike: नवा आयफोन ग्राहकांच्या खिशाला लावणार कात्री? लाँचपूर्वीच Tim Cook यांनी दिली मोठी हिंट

iPhone Price Hike: नवा आयफोन ग्राहकांच्या खिशाला लावणार कात्री? लाँचपूर्वीच Tim Cook यांनी दिली मोठी हिंट

Jun 20, 2026 | 09:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा