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Sensitive Zodiac Sign: या राशींच्या व्यक्ती सहज दुखावल्या जातात; बाहेरून शांत, पण आतून अत्यंत संवेदनशील!

Updated On: Jun 20, 2026 | 09:00 AM IST
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सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार अशा काही राशीचे लोक आहेत ते स्वभावाने शांत असतात. पण त्यांचे हृदय खूप नाजूक असते. ते अनेकदा गोष्टींचा पटकन राग मानतात. कोणत्या राशींचे लोक भावूक असतात जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • या राशींच्या व्यक्ती सहज दुखावल्या जातात
  • या राशींच्या व्यक्ती असतात खूप भावुक
  • कोणत्या आहेत त्या राशी
 

 

 

प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असतो. काही जण खूप आनंदी असतात, तर काहींना पटकन राग येतो. काही जण लहानसहान गोष्टींवरूनही सहज नाराज होतात. कधीकधी एखादा विनोदसुद्धा त्यांच्या मनाला खोलवर लागतो आणि ते काहीही न बोलता मनातल्या मनात अस्वस्थ होतात. असे लोक खूप संवेदनशील मानले जातात. काही लोक मनातील भावना सहज व्यक्त करतात, तर काही जण बाहेरून शांत आणि स्थिर दिसत असले तरी आतून अत्यंत भावूक असतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा स्वभाव ग्रह आणि राशींच्या प्रभावामुळे असतो. यामुळेच काही राशींचे लोक इतके हळव्या मनाचे असतात की त्यांना सहज राग येऊ शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांना लवकर राग येतो ते जाणून घ्या

या राशींचे लोक असतात भावुक

कर्क रास

ज्योतिषशास्त्रानुसार, कर्क राशीवर चंद्राचे अधिपत्य आहे, जो मन, भावना आणि संवेदनशीलता यांचा कारक आहे. यामुळेच या राशीत जन्मलेले लोक स्वभावाने खूप भावनिक आणि हळव्या मनाचे मानले जातात. ते बाहेरून शांत दिसत असले तरी, अनेकदा अगदी लहानसहान गोष्टींबद्दलही खूप काळजीत असतात. असे मानले जाते की कधीकधी कोणीतरी गंमतीने बोललेली किंवा एखादी सामान्य गोष्टसुद्धा त्यांना सहज दुखावते आणि ते त्या गोष्टी दीर्घकाळ मनात ठेवतात.

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कन्या रास

कन्या राशीचे लोक अनेकदा केवळ स्वतःच्याच नव्हे, तर इतरांच्या भावनांचीही मनापासून काळजी घेतात. यामुळेच त्यांना गोष्टींचा सहज राग येतो. ते स्वभावाने हळव्या मनाचे असतात आणि इतरांचे बोलणे गांभीर्याने घेण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे, अगदी लहानसहान गोष्टींचाही त्यांच्यावर खोलवर परिणाम होऊ शकतो. अनेकदा ते आपल्या भावना व्यक्त करत नाहीत, पण परिस्थितीमुळे ते आतून खूप अस्वस्थ राहतात.

तुळ

तुळ राशीचे लोक नातेसंबंधांना खूप महत्त्व देतात. त्यांना सर्वांशी प्रेमाने आणि समतोल राखून वागायला आवडते. त्यामुळे जवळच्या व्यक्तीकडून मिळालेली नाराजी किंवा गैरसमज त्यांना मनापासून लागतो.

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मीन रास

मीन राशीचे लोक शांत, साधे आणि अत्यंत दयाळू स्वभावाचे म्हणून ओळखले जातात. ते इतरांच्या भावनांबद्दल अत्यंत जागरूक असतात आणि नात्यांना खूप महत्त्व देतात. यामुळेच आपल्या प्रिय व्यक्तीने बोललेल्या एखाद्या गोष्टीमुळे त्यांना सहज वाईट वाटू शकते. ते अनेकदा आपल्या भावना दाबून ठेवतात आणि गप्प राहतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संवेदनशील राशींचे लोक लवकर दुखावले का जातात?

    Ans: हे लोक नातेसंबंधांना आणि भावनांना खूप महत्त्व देतात. त्यामुळे कठोर शब्द, दुर्लक्ष किंवा विश्वासघात त्यांना सहज मनाला लागतो.

  • Que: बाहेरून शांत दिसणाऱ्या व्यक्ती आतून भावनिक असू शकतात का?

    Ans: होय. अनेक व्यक्ती आपल्या भावना उघडपणे व्यक्त करत नाहीत. त्या बाहेरून शांत दिसतात, पण आतून अत्यंत हळव्या आणि संवेदनशील असू शकतात.

  • Que: राशीवरून व्यक्तीचा स्वभाव पूर्णपणे ठरतो का?

    Ans: नाही. व्यक्तीचा स्वभाव जन्मकुंडलीतील ग्रहस्थिती, संस्कार, वातावरण, अनुभव आणि वैयक्तिक व्यक्तिमत्त्व यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतो.

Web Title: Sensitive zodiac sign people who get hurt easily but are emotionally strong

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Published On: Jun 20, 2026 | 09:00 AM

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