Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आदिवासी समाजात निसर्गाला का देव मानलं जातं? जाणून घ्या यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

आदिवासी समाजाचे जीवन निसर्गाशी अतिशय घट्ट जोडलेले असल्यामुळे जंगल, पर्वत, नद्या, झाडे आणि पृथ्वी यांना ते दैवी स्वरूप मानतात. त्यांच्या दैनंदिन गरजांपासून ते उपजीविकेपर्यंत अनेक गोष्टी निसर्गावर अवलंबून असल्याने निसर्गाबद्दल आदर आणि कृतज्ञतेची भावना त्यांच्या संस्कृतीत खोलवर रुजलेली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील आदिवासी समाज हा निसर्गाशी अतिशय जवळचा संबंध ठेवून जीवन जगणारा समाज म्हणून ओळखला जातो. जंगल, पर्वत, नद्या, झाडे, प्राणी आणि पृथ्वी यांना आदिवासी समाजात केवळ नैसर्गिक घटक म्हणून नव्हे, तर दैवी शक्तीचे रूप मानले जाते. त्यामुळेच अनेक आदिवासी समुदायांमध्ये निसर्गाची पूजा करण्याची परंपरा आजही जपली जाते. आदिवासी समाजाचे जीवन मुख्यतः जंगल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून असते. अन्न, पाणी, औषधी वनस्पती, निवारा आणि उपजीविकेची साधने त्यांना निसर्गातूनच मिळतात. त्यामुळे निसर्गाला जीवनदाता मानून त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा विकसित झाल्या आहेत.

Astrology: शनिदेव होतील प्रसन्न! करा ‘हे’ खास उपाय, मिळेल सुख-समृद्धी अन् यश

अनेक आदिवासी समुदायांमध्ये विशिष्ट झाडे, डोंगर, नदी किंवा जंगलातील काही ठिकाणे पवित्र मानली जातात. या ठिकाणी देवतांचा वास असल्याची श्रद्धा असून तेथे पूजा, सण आणि सामुदायिक विधी आयोजित केले जातात. यामुळे पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळते, कारण पवित्र मानल्या जाणाऱ्या स्थळांचे नुकसान करण्यास समाजात मनाई असते. आदिवासी संस्कृतीत निसर्ग आणि मानव यांच्यातील संतुलनाला विशेष महत्त्व दिले जाते. निसर्गाचा अतिरेकाने वापर न करता त्याच्याशी सुसंवाद साधून जगण्याची शिकवण या परंपरांमधून दिली जाते. त्यामुळे जंगलतोड, पाण्याचा अपव्यय किंवा पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्याकडे आदिवासी समाजाचा कल दिसून येतो.

Vastu Tips: देवघरात ठेवा ‘या’ ४ पवित्र गोष्टी; माता लक्ष्मीची होईल कृपा; वास्तुदोष होतील दूर

याशिवाय पाऊस, पीक, वनसंपत्ती आणि आरोग्य यांसाठी आदिवासी समाजात विविध निसर्गपूजनाचे उत्सव साजरे केले जातात. या सणांमधून निसर्गाबद्दल आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. अनेक ठिकाणी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला, पीक कापणीच्या वेळी किंवा जंगलातील नव्या उत्पादनांच्या आगमनावेळी विशेष विधी केले जातात. एकंदरीत, आदिवासी समाजात निसर्गाला देव मानण्यामागे अंधश्रद्धेपेक्षा जीवनाशी असलेले त्याचे अतूट नाते, कृतज्ञतेची भावना आणि पर्यावरण संवर्धनाची परंपरा अधिक महत्त्वाची आहे. निसर्ग हा जीवनाचा आधार आहे, या विचारातूनच आदिवासी संस्कृतीत निसर्गाला देवाचे स्थान देण्यात आले असून ही परंपरा आजही अनेक भागांत जपली जात आहे.

Web Title: Why is nature revered as a deity in tribal society

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 09:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आदिवासी मुलांसाठी ‘मानवतेचा हात, सर्वांचा साथ’ अभियानाचा शुभारंभ; Mangal Prabhat Lodha म्हणाले…
1

आदिवासी मुलांसाठी ‘मानवतेचा हात, सर्वांचा साथ’ अभियानाचा शुभारंभ; Mangal Prabhat Lodha म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आदिवासी समाजात निसर्गाला का देव मानलं जातं? जाणून घ्या यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे

आदिवासी समाजात निसर्गाला का देव मानलं जातं? जाणून घ्या यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे

Jun 14, 2026 | 09:00 PM
Almirah Vastu Tips : घरातील अलमारी कुठे ठेवावी? वास्तुनुसार या गोष्टींची घ्या काळजी; धनवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात उपाय

Almirah Vastu Tips : घरातील अलमारी कुठे ठेवावी? वास्तुनुसार या गोष्टींची घ्या काळजी; धनवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात उपाय

Jun 14, 2026 | 08:51 PM
IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

Jun 14, 2026 | 08:48 PM
Urmila Matondkar : उर्मिला मातोंडकरच्या EX-Husband ने हुरकलं लग्न! पोस्ट करत म्हणाला ‘तू जिथे असशील तिथे समाधानी…’

Urmila Matondkar : उर्मिला मातोंडकरच्या EX-Husband ने हुरकलं लग्न! पोस्ट करत म्हणाला ‘तू जिथे असशील तिथे समाधानी…’

Jun 14, 2026 | 08:41 PM
स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या सामाजिक उपक्रमांचा महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ – मुख्यमंत्री फडणवीस

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या सामाजिक उपक्रमांचा महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ – मुख्यमंत्री फडणवीस

Jun 14, 2026 | 08:37 PM
मोहम्मद अली जिना यांचे पूर्वज हिंदूच! ही आहे गुजरात ते कराची पर्यंतची गोष्ट

मोहम्मद अली जिना यांचे पूर्वज हिंदूच! ही आहे गुजरात ते कराची पर्यंतची गोष्ट

Jun 14, 2026 | 08:35 PM
Lifestyle Tips : लहान बर्फाचा तुकडा शरीराच्या अनेक आजारांना दूर पळवून लावू शकतो, वापरण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

Lifestyle Tips : लहान बर्फाचा तुकडा शरीराच्या अनेक आजारांना दूर पळवून लावू शकतो, वापरण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

Jun 14, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा