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Astrology: शनिदेव होतील प्रसन्न! करा ‘हे’ खास उपाय, मिळेल सुख-समृद्धी अन् यश

Updated On: Jun 14, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

How To Strong Saturn Planet Astrology Tips: शनी ग्रहाचे महत्त्व, शनिवारवरील प्रभावी उपाय, मंत्र, दान आणि शनीचा आशीर्वाद मिळण्यास मदत करतात असे मानले जाणारे उपाय यांबद्दल जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार

शनिवार हा शनिदेवांना समर्पित आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि हा कर्म, न्याय, शिस्त, संघर्ष, कठोर परिश्रम आणि कर्माच्या फळांचा ग्रह मानला जातो. शनिदेव व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत शनि बलवान असतो, तेव्हा तो स्थिर यश, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, संयम आणि कठीण परिस्थितीतही पुढे जाण्याची शक्ती प्रदान करतो. परंतु, कमजोर शनि अनेकदा कामात अडथळे, आर्थिक समस्या, मानसिक ताण आणि जीवनातील वाढत्या संघर्षांना कारणीभूत ठरू शकतो.

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शनी जीवनातील सर्वात प्रभावशाली ग्रह?

धार्मिक ग्रंथांमध्ये शनिदेवाला सूर्याचा पुत्र आणि न्यायाचे देवता म्हणून वर्णन केले आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि ग्रह व्यक्तीच्या कृती, जबाबदाऱ्या, संयम, कठोर परिश्रम आणि जीवनातील आव्हानांवर प्रभाव टाकतो. शनीची शुभ स्थिती व्यक्तीला शिस्तप्रिय, मेहनती आणि यशस्वी बनवते. परंतु, शनीची अशुभ स्थिती व्यक्तीला आपल्या कृतींमधून शिकण्याची आणि आपले जीवन सुधारण्याची संधी देते.

शनिवारी करा हे खास उपाय

  • शनी ग्रह काळा आणि गडद निळा या रंगांशी संबंधित आहे. शनिवारी काळे, निळे किंवा गडद रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते. यामुळे शनीचा आशीर्वाद मिळण्यास मदत होते.
  • सकाळी स्नान केल्यानंतर, भक्तीभावाने आणि एकाग्रतेने शनि मंत्राचा जप करा.
  • साधा शनि मंत्र: “ओम शनैश्वराय नमः”
  • बीज मंत्र: “ओम प्रीम प्रियं सह शनये नमः”
  • ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, शनिवारी सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताच्या वेळी शनी मंत्रांचा जप करणे विशेष शुभ मानले जाते. यामुळे संयम, मानसिक शांती आणि आत्मविश्वास वाढतो.
  • शनिवारी काळे तीळ, काळी डाळ, काळे कापड, लोखंडी वस्तू, मोहरीचे तेल आणि जोडे दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे शनिदेव प्रसन्न होतात आणि जीवनातील अडथळे कमी होऊ शकतात.
  • शनी ग्रहाशी संबंधित उपायांमध्ये पिंपळाच्या झाडाला विशेष महत्त्व आहे. पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे आणि शनिवारी त्याची प्रदक्षिणा करणे शुभ मानले जाते.

शनी ग्रहासाठी कोणते रत्न धारण करावे?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नीलम हे शनी ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. नीलम धारण केल्याने आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता, कार्यक्षमता आणि आर्थिक स्थिरता वाढू शकते. नीलम हे एक अत्यंत प्रभावी रत्न मानले जाते, त्यामुळे ते धारण करण्यापूर्वी एका पात्र ज्योतिषाचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Web Title: Shani dev remedies saturday astrology upay mantra benefits neelam gemstone

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Published On: Jun 14, 2026 | 05:01 PM

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