Astrology: शनिदेव होतील प्रसन्न! करा ‘हे’ खास उपाय, मिळेल सुख-समृद्धी अन् यश

शनिवार हा शनिदेवांना समर्पित आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि हा कर्म, न्याय, शिस्त, संघर्ष, कठोर परिश्रम आणि कर्माच्या फळांचा ग्रह मानला जातो. शनिदेव व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत शनि बलवान असतो, तेव्हा तो स्थिर यश, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, संयम आणि कठीण परिस्थितीतही पुढे जाण्याची शक्ती प्रदान करतो. परंतु, कमजोर शनि अनेकदा कामात अडथळे, आर्थिक समस्या, मानसिक ताण आणि जीवनातील वाढत्या संघर्षांना कारणीभूत ठरू शकतो.
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धार्मिक ग्रंथांमध्ये शनिदेवाला सूर्याचा पुत्र आणि न्यायाचे देवता म्हणून वर्णन केले आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि ग्रह व्यक्तीच्या कृती, जबाबदाऱ्या, संयम, कठोर परिश्रम आणि जीवनातील आव्हानांवर प्रभाव टाकतो. शनीची शुभ स्थिती व्यक्तीला शिस्तप्रिय, मेहनती आणि यशस्वी बनवते. परंतु, शनीची अशुभ स्थिती व्यक्तीला आपल्या कृतींमधून शिकण्याची आणि आपले जीवन सुधारण्याची संधी देते.
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