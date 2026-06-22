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Dinvishesh : खलनायकी भूमिकेचा बादशाह म्हणून ओळखले जाणारे अमरीश पुरी यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २२ जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 22, 2026 | 08:38 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आज खलनायकांच्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारे दिग्गज अभिनेते अमरीश पुरी यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांनी आपल्या दमदार आवाज आणि प्रभावी अभिनयाने भारतीय सिनेसृष्टीला एक वेगळी ओळख दिली आहे.

Dinvishesh

Dinvishesh : खलनायकी भूमिकेचा बादशाह म्हणून ओळखले जाणारे अमरीश पुरी यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २२ जूनचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dinvishesh : आज भारतीय चित्रपटसृष्टीतील खलनायकी भूमिकांना नवी ओळख देणारे जेष्ठ अभिनेते अमरीश पुरी यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांनी आपल्या दमदार आवाजाने, प्रभावी अभिनय आणि करारी व्यक्तिमत्त्वामुळे हिंदीचित्रपटसृष्टीसह अनेक भारतीय भाषांतील चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. मोगॅम्बो ही त्यांची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडते. त्यांचे बॉलीवूडमधील योगदान आजही प्रेक्षकांकडून साजरे केले जाते. अमरीश पुरी बॉलीवूडमधील सर्वोत्कृष्ट खलनायक म्हणून ओळखले जातात. त्यांची उंची, खओल आवाज आणि प्रखर डोळे यांमुळे त्यांची उपस्थिती लगेच जाणवायची. त्यांनी नायक म्हणूनही अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

22 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1633 : गॅलेलिओ गॅलिली याने पोपच्या दबावाखाली पृथ्वी हाच सूर्यमालेचा केंद्रबिंदू आहे असे कबूल केले, सूर्य नव्हे.
  • 1757 : प्लासीची लढाई सुरू झाली.
  • 1897 : दामोदर हरी चाफेकर यांनी पुणे शहरात प्लेगच्या साथीच्या वेळी झालेल्या अत्याचाराचा बदला म्हणून चार्ल्स रँड या नागरी अधिकारीची गोळ्या घालून हत्या केली.
  • 1908 : इंग्लंडचा राजा जॉर्ज (पाचवा) यांचा प्रवेश.
  • 1940 : दुसरे महायुद्ध – फ्रान्सने जर्मनीला शरणागती पत्करली.
  • 1940 : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेस सोडली आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली.
  • 1976 : कॅनडाने फाशीच्या शिक्षेवर बंदी घातली.
  • 1978 : खगोलशास्त्रज्ञ जेम्स क्रिस्टीने ऍरिझोनामधील वेधशाळेतून प्लूटोचा चंद्र शेरॉन शोधला.
  • 1984 : व्हर्जिन अटलांटिक एअरवेजचे पहिले उड्डाण लंडन हिथ्रो विमानतळावरून उड्डाण केले.
  • 1994 : महाराष्ट्र सरकारचे महिला धोरण जाहीर झाले. त्याद्वारे महिलांना सरकारी आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण.
  • 2007 : अंतराळवीर सुनिता विल्यम यांनी सुमारे 194 दिवस 18 तास पूर्ण करून सर्वाधिक काळ अंतराळात राहून पृथ्वीवर परत आले.
  • 2016 : भारतीय अंतराळ संस्था इस्रो ने जागतिक विश्वविक्रम रचत आपल्या देशाच्या उपग्रहासह विदेशातील एकूण 20 उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा विक्रम रचला.
Dinvishesh : जेष्ठ हिंदी साहित्यिक विष्णू प्रभाकर यांची जयंती; जाणून घ्या २१ जूनचा इतिहास

22 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

1805 : ‘जोसेफ मॅझिनी’ – इटालियन स्वातंत्र्यवीर यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 मार्च 1872)
1887 : ‘ज्यूलियन हक्सले’ – ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 फेब्रुवारी 1975)
1896 : ‘बाबुराव पेंढारकर’ – नटश्रेष्ठ यांचा जन्म.
1899 : ‘रिचर्ड गिर्ली ड्र्यू’ – मास्किंग टेप चे शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 डिसेंबर 1980)
1908 : ‘डॉ. विष्णू भिकाजी कोलते’ – महानुभाव पंथाचे अभ्यासक, विचारवंत व तत्त्वज्ञ, नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 एप्रिल 1998)
1927 : ‘एन्थोनी लो’ – भारतीय-इंग्लिश इतिहासकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 फेब्रुवारी 2015)
1932 : ‘अमरीश पुरी’ – आंतरराष्ट्रीय किर्ती प्राप्त केलेले चित्रपट व रंगमंच कलाकार यांचा जन्म. (मृत्यू 12 जानेवारी 2005)
1974 : ‘विजय चंद्रशेखर’ – तमिळ चित्रपट अभिनेते यांचा जन्म.

22 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष

1955 : ‘सदाशिव शिंदे’ – लेगस्पिनर व गुगली गोलंदाज यांचे निधन. (जन्म: 18 ऑगस्ट 1923)
1993 : ‘विष्णूपंत जोग’ – चित्रपट अभिनेते यांचे निधन.
1994 : ‘अक्किनेरी लक्ष्मीवर प्रसाद राव’ – चित्रपट निर्माते व दिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म: 17 जानेवारी 1908)
2014 : ‘रामा नारायणन’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि निर्माता यांचे निधन. (जन्म : 3 एप्रिल 1949)

Dinvishesh : शौर्याचे प्रतीक शिखांचे सहावे धर्मगुरु गुरु हरगोविंद साहब जी यांची जयंती; जाणून घ्या १९ जूनचा इतिहास

Web Title: Amrish puri birth anniversary 22 june history dinvishesh marathi

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Published On: Jun 22, 2026 | 08:38 AM

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