Dinvishesh : संजय गांधी यांचा विमान अपघातात दु्र्दैवी अंत; जाणून घ्या २३ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : आज २३ जून भारतीय इतिहासातील अत्यंत वेदनादायी दिवस आहे. आजच्या दिवशी तब्बल ४६ वर्षापूर्वी देशाच्या राजकराणाची समीकरणे बदलून गेली होती. २३ जून १९८० रोजी देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे धाकटे सुपुत्र संजय गांधी यांचे विमान अपघातात दुर्दैवी अंत झाला होता. संजय गांधी यांच्याकडे कॉंग्रेस पक्षाचे उदयोन्मुख नेते आणि इंदिरा गांधी यांचे वारसदार म्हणून पाहिले जाते होते. परंतु त्यांच्या निधानाने संपूर्ण राजकारणाची दिशा बदलून गेली.
याच दिवशी २३ जून १९८५ रोजी एक भीषण विमान दुर्घटना घडली होती. ज्यामध्ये एकूण ३२९ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. एअर इंडियाचे विमान आयर्लंडच्या किनाऱ्याजवळ कोसळले होते. विमान लंडनच्या हिथ्रो विमानतळापासून केवळ ४५ मिनिटांच्या अंतरावर असताना हा दुर्दैवी अपघात घडला. हा अपघात जगातील सर्वात भयंकर अपघातांपैकी एक मानला जातो.
23 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
23 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)