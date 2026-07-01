CA Day 2026 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा; 1 जुलैला का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय सीए दिन’? जाणून घ्या रंजक इतिहास

National CA Day 1 July 2026 : कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यात आणि ती योग्य दिशेने चालवण्यात अनेक घटकांचा वाटा असतो, परंतु भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेला शिस्त आणि पारदर्शकता देण्याचे सर्वात मोठे काम जर कोणी करत असेल, तर ते म्हणजे आपले चार्टर्ड अकाउंटंट्स (CA). भारतातील सीए समुदायाचे देशाच्या विकासातील योगदान आणि त्यांच्या अहोरात्र कष्टाचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी १ जुलै रोजी संपूर्ण देशात ‘राष्ट्रीय सीए दिन’ (National CA Day) अत्यंत अभिमानाने साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका व्यवसायाचा उत्सव नाही, तर तो प्रामाणिकपणा, सचोटी, कर्तव्य आणि देशाप्रती असलेल्या आर्थिक जबाबदारीचे प्रतीक आहे.
या दिवसाचा इतिहास अत्यंत गौरवशाली आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला एका योग्य चौकटीत आणण्याची गरज होती. याच पार्श्वभूमीवर, संसदेत एक विशेष कायदा मंजूर करून १ जुलै १९४९ रोजी ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’ (ICAI) ची स्थापना करण्यात आली. विशेष म्हणजे, भारताचे संविधान पूर्णपणे लागू होण्याच्या आणि देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होण्याच्या आधीच या शिखर संस्थेची निर्मिती झाली होती, यावरूनच या व्यवसायाचे देशासाठी असलेले महत्त्व अधोरेखित होते. आज आयसीएआय ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लेखांकन (Accounting) संस्था म्हणून ओळखली जाते.
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चार्टर्ड अकाउंटंट्सना अनेकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा (Backbone of Economy) म्हटले जाते आणि ते तंतोतंत खरे आहे. सीए हे केवळ कर भरण्यात मदत करत नाहीत, तर ते देशातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, आर्थिक ऑडिटिंग, कर आकारणी (Taxation), आणि क्लिष्ट वित्तीय सल्लागाराची भूमिका चोख बजावतात. कोणतीही लहान कंपनी असो किंवा देशातील सर्वात मोठे कॉर्पोरेट घराणे, सीएच्या स्वाक्षरीशिवाय त्यांचे आर्थिक ताळेबंद (Balance Sheet) पूर्ण मानले जात नाही. त्यांची एक स्वाक्षरी कंपनीच्या पारदर्शकतेची आणि विश्वासार्हतेची गॅरंटी असते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा सीएच्या कामाचे कौतुक करताना म्हटले आहे की, “सीएची स्वाक्षरी ही देशाच्या पंतप्रधानाच्या स्वाक्षरीपेक्षाही अधिक शक्तिशाली असते, कारण त्यावर देशातील जनता आणि गुंतवणूकदार डोळे झाकून विश्वास ठेवतात.” आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणे, काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवणे आणि कररचना सुलभ करून देशाचा महसूल वाढवणे यामध्ये सीएची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.
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१ जुलै रोजी सीए दिनानिमित्त आयसीएआयच्या मुख्य कार्यालयापासून ते अगदी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या सर्व शाखांमध्ये विविध भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक विषयांवर राष्ट्रीय चर्चासत्रे, कर प्रणालीतील बदलांवर व्याख्याने, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सीएंचा सत्कार सोहळा आणि रक्तदान शिबिरांसारखे सामाजिक सेवा उपक्रम राबवले जातात.
हा दिवस वाणिज्य (Commerce) शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांना या आव्हानात्मक आणि तितक्याच मानाच्या व्यवसायात येण्यासाठी मोठी प्रेरणा देतो. सीए बनण्याचा प्रवास अत्यंत खडतर आणि कष्टाचा असतो, परंतु एकदा ही पदवी मिळाल्यानंतर देशाच्या सेवेत आणि आर्थिक विकासात थेट हातभार लावण्याची सुवर्णसंधी मिळते. सध्याच्या सर्व कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या कष्टाला आणि प्रामाणिकपणाला सलाम करण्याचा हा हक्काचा दिवस आहे.