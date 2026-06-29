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Track 2 Diplomacy: ‘पाकिस्तान गयावया करत आहे, पण मोदी सरकार बोलणार नाही’; पाकिस्तानी विश्लेषकाचाच मोठा धक्कादायक खुलासा

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:20 PM IST
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सारांश

भारतीय सरकारने पाकिस्तानसोबत कोणत्याही पडद्यामागील राजनैतिक चर्चा किंवा सामंजस्य झाल्याचे नाकारले आहे, मात्र अलिकडच्या दिवसांत कोलंबोमध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेची बरीच चर्चा झाली आहे.

pakistan begging for talks pm modi government refuses track 2 diplomacy colombo meeting qamar cheema

'पाकिस्तान गयावया करत आहे, पण मोदी सरकार बोलणार नाही', पाकिस्तानी तज्ञाने शाहबाज शरीफ यांचा केला पर्दाफाश ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • गुप्त चर्चेचे दावे फेटाळले
  • पाकिस्तानी तज्ञाचा मोठा खुलासा
  • सिंधू पाणी करारावर कठोर भूमिका

India Pakistan Track 2 diplomacy 2026 : भारत आणि पाकिस्तान (India Pakistan) यांच्यातील संबंधांबाबत आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात नेहमीच वेगवेगळ्या चर्चा रंगत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही देशांमध्ये पडद्यामागे म्हणजेच गुपचूप काही राजनैतिक हालचाली सुरू असल्याच्या अफवांना उधाण आले होते. श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथे भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांची गुप्त बैठक झाली असून दोन्ही देशांमध्ये ‘ट्रॅक-२’ स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे काही माध्यमांनी म्हटले होते. मात्र, भारतीय सरकारी सूत्रांनी ही सर्व वृत्ते साफ खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या स्वरूपाची असल्याचे सांगत पूर्णपणे फेटाळून लावली आहेत. भारताची भूमिका आजही स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलीकडील दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत कोणतीही अधिकृत वाटाघाटी शक्य नाही.

या संपूर्ण घडामोडींवर प्रसिद्ध पाकिस्तानी राजकीय विश्लेषक आणि स्वतंत्र भाष्यकार कमर चीमा यांनी शाहबाज शरीफ सरकार आणि तिथल्या यंत्रणेचा मोठा पर्दाफाश केला आहे. कमर चीमा यांच्या मते, पाकिस्तान सध्या भारतासोबत चर्चा करण्यासाठी प्रचंड उत्सुक आहे आणि एक प्रकारे गयावया करत आहे, मात्र नवी दिल्लीतील नरेंद्र मोदी सरकार या चर्चेसाठी सहजासहजी तयार होण्याची शक्यता बिलकुल नाही. मोदी सरकारने पहिल्यापासूनच पाकिस्तानविरोधात अत्यंत आक्रमक आणि कठोर धोरण अवलंबले आहे. पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर ‘दहशतवादाचा पुरस्कर्ता’ म्हणून उघडे पाडल्यानंतर आता अचानक चर्चेच्या टेबलावर येणे हे मोदी सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या मोठे नुकसान ठरू शकते, त्यामुळे भारत या चर्चांना थारा देणार नाही, असे चीमा यांनी स्पष्ट केले.

credit – social media and Twitter

शाहबाज सरकार आणि लष्कर एकाच पानावर, तरीही भारत अनुत्सुक

कमर चीमा यांनी पुढे विश्लेषण करताना सांगितले की, सध्या पाकिस्तानची बाजू पूर्णपणे बचावात्मक झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या लष्कर आणि शाहबाज शरीफ यांचे नागरी सरकार यांच्यात कोणताही अंतर्गत तणाव नाही. दोघेही पूर्णपणे एकाच विचाराने काम करत आहेत आणि हीच संधी साधून त्यांना भारतासोबत बिघडलेले संबंध सुधारायचे आहेत. पाकिस्तान आर्थिक संकटात अडकल्यामुळे त्याला या घडीला शांतता हवी आहे. परंतु, भारताने कोणत्याही त्रयस्थ देशाच्या मध्यस्थीद्वारे किंवा पडद्यामागील गुप्त मार्गांनी पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

तथापि, चीमा यांनी दोन्ही देशांमधील संवाद पूर्णपणे बंद असण्यावर आश्चर्यही व्यक्त केले. त्यांनी अमेरिका आणि इराणचे उदाहरण देत म्हटले की, ज्या दोन देशांमध्ये गेल्या ५० वर्षांपासून कोणतेही थेट राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झालेले नाहीत, ते देश देखील काही मुद्द्यांवर एकमेकांशी संवाद साधतात. अगदी भारत आणि पाकिस्तानने भूतकाळात युद्धाच्या अत्यंत कठीण काळातही काही प्रमाणात परस्पर सहकार्य राखले होते, मग आताच चर्चेत एवढी मोठी अडचण का यावी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. परंतु, भारताचा रोख स्पष्ट आहे की, ‘दहशतवाद आणि चर्चा’ या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालू शकत नाहीत.

सिंधू पाणी करारावर भारताची भूमिका कायम; कोणतीही सवलत नाही

या गुप्त चर्चेच्या अफवांसोबतच असाही दावा केला जात होता की, भारत सिंधू पाणी कराराअंतर्गत (Indus Waters Treaty) पाकिस्तानला काही प्रमाणात सवलती देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी हा दावा देखील वस्तुस्थितीच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे सांगितले आहे. भारताचा पाकिस्तानला कोणत्याही प्रकारची शिथिलता देण्याचा अजिबात हेतू नाही. हवाई क्षेत्राचे (Airspace) मुद्दे असोत किंवा इतर द्विपक्षीय तणाव, भारताचे राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षा हीच मोदी सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत सरकारने कोणत्याही अधिकृत किंवा अनधिकृत ‘ट्रॅक-२’ चर्चेला मान्यता दिलेली नाही, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या मनसुब्यांवर पुन्हा एकदा पाणी फिरले आहे.

Web Title: Pakistan begging for talks pm modi government refuses track 2 diplomacy colombo meeting qamar cheema

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Published On: Jun 29, 2026 | 05:20 PM

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