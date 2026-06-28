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ॲन्सी सोजनने Long Jump मध्ये रचला इतिहास; अंजू बॉबी जॉर्जचा २२ वर्ष जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला

Updated On: Jun 28, 2026 | 04:29 PM IST
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सारांश

Ancy Sojan Broke Anju bobby George World Record in Long Jump: कलिंगा स्टेडियमवर झालेल्या राष्ट्रीय आंतरराज्यीय ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये केरळच्या २५ वर्षीय अँसी सोजनने लांब उडीत ६.८८ मीटर उडी मारून नवीन राष्ट्रीय विक्रम रचला आहे. यासह तिने अंजू बॉबी जॉर्जचा २२ वर्षे जुना विक्रम मोडला आहे.

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विस्तार
  • ॲन्सी सोजनने Long Jump मध्ये रचला इतिहास
  • अंजू बॉबी जॉर्जचा २२ वर्ष जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला
  • पाचव्या प्रयत्नात नवीन राष्ट्रीय विक्रम
भुवनेश्वर येथील कलिंगा स्टेडियमवर झालेल्या राष्ट्रीय आंतरराज्यीय ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये केरळच्या २५ वर्षीय महिला ॲथलीट ॲन्सी सोजनने लांब उडी (Long Jump) स्पर्धेत इतिहास रचला. ॲन्सी सोजनने राष्ट्रीय आंतरराज्यीय वरिष्ठ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये लांब उडी स्पर्धेत ६.८८ मीटर उडी मारून एक नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. रांची येथे झालेल्या फेडरेशन कपमध्ये ६.७६ मीटर उडी मारून ॲन्सी सोजनने २०२६ च्या आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होण्याचे तिकीट आधीच मिळवले होते. आता ॲन्सी सोजनने भारतीय महिला ॲथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज यांचा २२ वर्षे जुना ६.८३ मीटरचा लांब उडीचा राष्ट्रीय विक्रम मोडला.

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पाचव्या प्रयत्नात नवीन राष्ट्रीय विक्रम

ॲन्सी सोजन गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. राष्ट्रीय आंतर-राज्य वरिष्ठ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये, सोजनने तिच्या पाचव्या प्रयत्नात ६.८३ मीटर उडी मारून एक नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. गेल्या २० वर्षांत लांब उडीमध्ये ६.८५ मीटरपेक्षा जास्त लांब उडी मारणारी ॲन्सी सोजन ही केवळ दुसरी आशियाई खेळाडू आहे. या कामगिरीमुळे, ॲन्सी सोजन आशियातील ८ वी सर्वोत्तम महिला लांब उडीपटू बनली आहे.

अंजू बॉबी जॉर्ज यांचा २००४ चा रेकॉर्ड मोडला

यापूर्वी हा विक्रम भारतीय ॲथलेटिक्समधील दिग्गज अंजू बॉबी जॉर्ज यांच्या नावावर होता. त्यांनी २००४ च्या अथेन्स समर (Summer) ऑलिम्पिकमध्ये ६.८३ मीटर उडी मारून हा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला होता. ॲन्सी सोजनने ६.८८ मीटर उडी मारून केवळ सुवर्णपदकच जिंकले नाही, तर भारतीय ॲथलेटिक्समध्ये एक नवीन इतिहासही रचला.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले

केरळची २५ वर्षीय महिला खेळाडू ॲन्सी सोजनने २०२३ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ६.६३ मीटर उडी मारून रौप्य पदक जिंकले. त्यानंतर तिने २०२५ च्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य पदक पटकावले. आता जपानमध्ये होणाऱ्या आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अँसी सोजनच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, जिथे ती सुवर्णपदक जिंकेल अशी अपेक्षा आहे. आगामी जागतिक ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्येही तिच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत, जिथे ती पदकाची प्रबळ दावेदार मानली जात आहे.

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Web Title: Ancy sojan long jump record 6 88m national championship 2026 india athletics broke anju bobby george

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Published On: Jun 28, 2026 | 04:29 PM

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