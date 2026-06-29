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FIFA World Cup 2026: कॅनडाने रचला इतिहास! पहिला नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:19 PM IST
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सारांश

Canada Beat South Africa in Knockout Game FIFA World Cup: फिफा विश्वचषक २०२६ चा पहिला बाद फेरीचा सामना सह-यजमान कॅनडा आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला गेला. कॅनडाने हा सामना १-० ने जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला स्पर्धेतून बाहेर केले.

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विस्तार
  • कॅनडाने रचला इतिहास
  • नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर
  • दोन्ही संघांमध्ये रंगली चुरशीची लढत
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या (FIFA World Cup 2026) नॉकआऊट फेरीतील पहिल्याच सामन्यात यजमान कॅनडाने इतिहास रचला. लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या ‘राऊंड ऑफ ३२’ च्या या चुरशीच्या सामन्यात, कॅनडाने दक्षिण आफ्रिकेचा १-० ने पराभव केला. या पराभवामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात आला आहे. या रोमांचक विजयासह, कॅनेडियन संघ प्रथमच फिफा विश्वचषकाच्या ‘राऊंड ऑफ १६’ साठी पात्र झाली. हा सामना दोन्हीही देशांसाठी ऐतिहासिक होता, कारण यापूर्वी कॅनडा किंवा दक्षिण आफ्रिका यापैकी कोणीही विश्वचषकाचा कोणताही नॉकआऊट फेरीचा सामना खेळला नव्हता.

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दोन्ही संघांमध्ये रंगली चुरशीची लढत

नॉकआऊट फेरीतील दबावाच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने सामन्यातील पहिली मूव्ह केली, परंतु कॅनेडियन गोलरक्षक मॅक्सिम क्रेप्यूने एक उत्कृष्ट बचाव करून त्यांच्या आशा धुळीस मिळवल्या. त्यानंतर कॅनेडियन संघाने विंग्सवरून आक्रमणांची मालिका सुरू केली. पहिल्या हाफच्या ४३ व्या मिनिटाला कॅनडाला आघाडी घेण्याची एक सुवर्णसंधी मिळाली, जेव्हा मोईस बॉम्बिटोच्या रीबाउंडवर ताजोन बुकाननने आक्रमक खेळी केली. परंतु दक्षिण आफ्रिकेचा गोलरक्षक रॉनवेन विल्यम्सने एक उत्कृष्ट बचाव करून स्कोअर ०-० वरच ठेवला.

दुसरा हाफही चुरशीचा राहिला. दक्षिण आफ्रिकेच्या ओस्विन अपोलिसने काही चांगले प्रयत्न केले, पण तो कॅनेडियन डिफेन्स भेदण्यात अयशस्वी ठरला. मग, ७४ व्या मिनिटाला, कॅनडाचा स्टार खेळाडू, अल्फोन्सो डेव्हिस, दुखापतीतून सावरल्यानंतर या स्पर्धेत पहिल्यांदाच मैदानात उतरला. डेव्हिसच्या वेगाने कॅनेडियन फॉरवर्ड लाईनमध्ये उतरुन दक्षिण आफ्रिकेच्या डिफेन्सवरील दबाव वाढवला.

स्टेफान युस्टाकियोने केला ऐतिहासिक गोल

सामना अतिरिक्त वेळेत जाईल असे वाटत असतानाच, कॅनेडियन मिडफिल्डर स्टेफान युस्टाकिओने इतिहास रचला. ९२ व्या मिनिटाला (अतिरिक्त वेळेत), युस्टाकिओने अचूक आणि जोरदार शॉट मारून बॉल थेट गोलपोस्टमध्ये धाडला. दक्षिण आफ्रिकेचा गोलकीपर विल्यम्सला तो शॉट अडवण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. या गोलमुळे कॅनडाने सामना जिंकला. यासह, कॅनडा २०१४ मध्ये ब्राझीलनंतर निर्धारित वेळेत नॉकआऊट सामना जिंकणारा पहिला यजमान देश ठरला. या ऐतिहासिक विजयासह, कॅनडा आता ४ जुलै रोजी ह्यूस्टन येथे होणाऱ्या राऊंड ऑफ १६ मध्ये नेदरलँड्स किंवा मोरोक्को यांच्यापैकी एकाचा सामना करेल.

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Web Title: Fifa world cup 2026 canada beat south africa knockout round 32 advances

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Published On: Jun 29, 2026 | 05:19 PM

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