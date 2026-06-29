FIFA World Cup 2026: कॅनडाने रचला इतिहास! पहिला नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर

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नॉकआऊट फेरीतील दबावाच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने सामन्यातील पहिली मूव्ह केली, परंतु कॅनेडियन गोलरक्षक मॅक्सिम क्रेप्यूने एक उत्कृष्ट बचाव करून त्यांच्या आशा धुळीस मिळवल्या. त्यानंतर कॅनेडियन संघाने विंग्सवरून आक्रमणांची मालिका सुरू केली. पहिल्या हाफच्या ४३ व्या मिनिटाला कॅनडाला आघाडी घेण्याची एक सुवर्णसंधी मिळाली, जेव्हा मोईस बॉम्बिटोच्या रीबाउंडवर ताजोन बुकाननने आक्रमक खेळी केली. परंतु दक्षिण आफ्रिकेचा गोलरक्षक रॉनवेन विल्यम्सने एक उत्कृष्ट बचाव करून स्कोअर ०-० वरच ठेवला.
दुसरा हाफही चुरशीचा राहिला. दक्षिण आफ्रिकेच्या ओस्विन अपोलिसने काही चांगले प्रयत्न केले, पण तो कॅनेडियन डिफेन्स भेदण्यात अयशस्वी ठरला. मग, ७४ व्या मिनिटाला, कॅनडाचा स्टार खेळाडू, अल्फोन्सो डेव्हिस, दुखापतीतून सावरल्यानंतर या स्पर्धेत पहिल्यांदाच मैदानात उतरला. डेव्हिसच्या वेगाने कॅनेडियन फॉरवर्ड लाईनमध्ये उतरुन दक्षिण आफ्रिकेच्या डिफेन्सवरील दबाव वाढवला.
सामना अतिरिक्त वेळेत जाईल असे वाटत असतानाच, कॅनेडियन मिडफिल्डर स्टेफान युस्टाकिओने इतिहास रचला. ९२ व्या मिनिटाला (अतिरिक्त वेळेत), युस्टाकिओने अचूक आणि जोरदार शॉट मारून बॉल थेट गोलपोस्टमध्ये धाडला. दक्षिण आफ्रिकेचा गोलकीपर विल्यम्सला तो शॉट अडवण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. या गोलमुळे कॅनडाने सामना जिंकला. यासह, कॅनडा २०१४ मध्ये ब्राझीलनंतर निर्धारित वेळेत नॉकआऊट सामना जिंकणारा पहिला यजमान देश ठरला. या ऐतिहासिक विजयासह, कॅनडा आता ४ जुलै रोजी ह्यूस्टन येथे होणाऱ्या राऊंड ऑफ १६ मध्ये नेदरलँड्स किंवा मोरोक्को यांच्यापैकी एकाचा सामना करेल.
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